Recompensa de inscrição da Lanistar pode ajudá-la a superar Nubank e Neon?

Lanistar (foto: Divulgação)

Duas das maiores plataformas de neobanking do Brasil são o Nubank e o Neon, instituições multifacetadas e multifuncionais, com avaliações de aproximadamente US$ 45 bilhões e US$ 1,6 bilhão, respectivamente.





Uma empresa que aspira a subir para níveis semelhantes é a startup de tecnologia financeira Lanistar, cujo incentivo de inscrição lançado recentemente pretende atingir novos patamares. Mas será que esse estímulo será suficiente?





Neste artigo, veremos o que o Nubank e o Neon têm a oferecer aos seus clientes, antes de analisar o que os usuários podem esperar da Lanistar e os incríveis benefícios de participar do incentivo.





Nubank: o Neobank para todos





Com uma estimativa de 35 milhões de clientes somente no Brasil, é provável que você já tenha ouvido falar do Nubank e da ampla gama de serviços que eles oferecem.





Desde soluções fáceis de pagamento pelo aplicativo ou via Google Pay e Apple Pay até seguro de vida e empréstimos pessoais. O Nubank tem soluções para praticamente todos os problemas financeiros que um indivíduo pode enfrentar. Dessa maneira, ter acesso a tantos serviços de uma empresa e um aplicativo móvel faz dela o serviço padrão que muitos recorrem quando se conectam com o neobanking. No entanto, como Neon e Lanistar mostram, essa não é a única opção.



Neon: a sensação do momento





Um dos maiores neobancos do mercado atual é o Neon. Assim como o Nubank, ele oferece inúmeros serviços financeiros aos seus usuários, incluindo empréstimos, investimentos e a opção de importar salários diretamente. Cartões bancários físicos e virtuais também estão disponíveis para clientes Neon, dando a eles mais controle sobre seus hábitos de consumo e o que melhor funciona para cada um.





Apesar de ter sido fundada em 2016, a Neon conseguiu causar um grande impacto no mercado e sua presença está cada vez mais visível. Seu uso fácil e variedade de vantagens o tornam uma ótima alternativa ao Nubank e o coloca em forte concorrência com recém-chegados como Lanistar.



Incentivo de inscrição na Lanistar abre um mundo de possibilidades





Quer ganhar dinheiro? Ao se inscrever na Lanistar, você pode.





Disponível para os primeiros 100.000 novos cadastros Lanistar antes de 15 de janeiro de 2023, os usuários que seguirem os Termos e Condições definidos do incentivo terão direito a uma recompensa de R$ 12. O processo é totalmente gratuito, pois não custa nada se cadastrar, o que torna uma ótima maneira de ganhar dinheiro enquanto explora um novo produto que você vai adorar.





Banco (foto: Divulgação)







Além disso, o incentivo de inscrição da Lanistar também está sendo acompanhado por um sorteio impressionante. A cada três dias, 25 seus usuários serão selecionados aleatoriamente para a chance de ganhar R$ 6.000. Essa oportunidade não pode ser desperdiçada!





Apesar de essa bonificação ser excelente, o aplicativo Lanistar também é muito interessante. Sua interface simples facilita o uso diário, principalmente agora com a integração do Google Pay que permite que o cartão virtual da marca seja usado para compras físicas em qualquer lugar que aceite MasterCard.





Alguns fatores diferenciam a Lanistar da concorrência, um deles é o fato de ser adaptável aos desejos e necessidades dos seus usuários. Comparado ao Nubank e Neon, a marca ainda está engatinhando, ou seja, os usuários atuais do banco têm muito mais oportunidades de ter suas opiniões ouvidas pela equipe Lanistar. Isso significa que os usuários têm a chance genuína de ajudar a moldar o aplicativo a fim de tornar a plataforma perfeita.





