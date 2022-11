Lanistar e Neon: plataformas digitais que se destacam com ótimos brindes

Lanistar (foto: Divulgação)

O banco on-line nunca foi tão simples. Com uma abundância de recursos e funcionalidades, as pessoas podem lidar com suas finanças tão fácil quanto 1 + 1. Por isso, não é de se admirar que muitas estejam se afastando das formas mais tradicionais de banco.





Com várias plataformas on-line facilitando o mundo bancário, pode ser complicado decidir em qual banco confiar e se beneficiar mais. Nomes como Lanistar e Neon, fornecem excelentes serviços para seus clientes, incentivos e até brindes emocionantes!





Então, qual é a grande vantagem desses bancos? E como eles estão se destacando? Vamos descobrir.





O poder da Lanistar





Lanistar é uma plataforma que disponibiliza um serviço sem limites. Ela quer garantir que os clientes se sintam no controle de seu próprio dinheiro, e não o contrário. Possui um aplicativo móvel inovador, versátil e acessível, projetado para ajudar as pessoas a controlar seu dinheiro em um só lugar.





O aplicativo da marca tem muito a oferecer. Entre contas Lanistar os pagamentos são gratuitos, possui bloqueio de segurança e fácil rastreamento de pagamentos.





O provedor de cartão torna seu banco on-line seguro com a tecnologia polimórfica, permitindo fácil troca de cartões e gerenciamento de seu dinheiro. A variação de recursos de segurança exclusivos dispõe total tranquilidade em relação a fraude financeira ou complicações.





A possibilidade de pagar com cartão Mastercard ou Visa está ao seu alcance, oferecendo contas em várias moedas para gerenciar suas próprias medidas de segurança. A Lanistar dá a todos a oportunidade de acompanhar e orçar suas despesas da maneira que desejarem. Ela fornece ao cliente o poder cuidar de suas próprias finanças, algo que todos nós queremos, certo?





A empresa também está premiando os interessados %u200B%u200Bcom um sorteio super emocionante! Com o enorme crescimento e sucesso da marca no Brasil, ela está oferecendo prêmios que chegarão a incríveis R$ 1,35 milhão. O sorteio será realizado em duas partes com várias oportunidades para receber os prêmios.





A primeira parte envolverá os primeiros 100.000 clientes que abrirem uma conta. Estes receberão R$ 12 cada. A segunda parte será realizada para todos os novos usuários. Eles concorrerão a 1 dos 25 prêmios de R$ 6.000! A Lanistar é tão desenvolvida e inclusiva para beneficiar seus clientes que está claramente dando trabalho a outras plataformas bancárias on-line.





Mas quando se trata de Neon, como eles se comparam?





Financiamento sem complicações com Neon





O Neon elimina qualquer tipo de taxa e aplicativo complicado. Ele permite que os clientes reservem, recebam ou transfiram fundos para suas contas Neon.





Uma conta privada projetada especificamente para uso diário que possibilita aos clientes usarem suas finanças livremente. Pagar contas, enviar dinheiro para um amigo e até custear viagens!





Você pode sacar dinheiro onde quiser, pagar as despesas e pelo fato de os clientes serem os únicos a acessar suas contas, não há necessidade de se preocupar com qualquer tipo de taxa, pois eles têm total controle sobre seus rendimentos.





O Neon é outra plataforma que está concedendo aos usuários total poder e liberdade e promovendo a diferença do banco tradicional. Eles querem que todos fiquem livres de estresse e tenham acesso fácil ao seu dinheiro, assim como deveriam.



Pensamentos finais





Os movimentos que essas plataformas estão fazendo são admiráveis, pois colocam o cliente em primeiro lugar, a pessoa mais importante em toda a transação. Conecte-se no universo do banco on-line hoje.





