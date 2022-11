Lanistar oferece recompensa por inscrição com recurso do Google Pay

Lanistar (foto: Divulgação)

Espera-se que o mais recente incentivo da empresa torne a reputação da Lanistar no mercado ainda mais visível, com um programa emocionante de brindes e recompensas ao se cadastrar até meados de janeiro. O cartão virtual da marca também está operando no Google Pay, tornando-o mais acessível do que nunca.





Neste artigo, examinaremos esses dois recursos respectivos, para entender por que a Lanistar não pode ser uma solução de pagamento que passa despercebido.



Prêmio de inscrição de R$ 12 torna Lanistar irresistível





Com um aplicativo totalmente gratuito para baixar e se cadastrar, não há risco algum de perda ao se conectar com a Lanistar. Pelo contrário, a empresa disponibiliza um prêmio de R$ 12 para as primeiras 100.000 novas inscrições que seguirem os Termos e Condições.





Este incentivo, que teve início em 1 de novembro de 2022 a 15 de janeiro de 2023, prevê uma corrida de novos usuários a aderirem à plataforma e a permanecerem usando seus serviços.





Se uma recompensa na inscrição no valor de R$ 12 não for suficiente, a Lanistar também está realizando um sorteio durante esse período, onde a cada três dias 25 usuários da empresa serão selecionados aleatoriamente para ganhar um prêmio considerável de R$ 6.000.





Como não amar?

Cartão (foto: Divulgação)





A integração do Google Pay torna a Lanistar a opção perfeita de pagamento





Juntamente com o recente anúncio de suas recompensas e brindes ao se inscrever, a Lanistar também concluiu recentemente sua integração ao Google Pay, ou seja, os usuários agora podem fazer pagamentos usando seus cartões Lanistar com apenas o toque de um botão.





A funcionalidade do Google Pay é um recurso em que a marca vem trabalhando há algum tempo, porém, já foi concluída para clientes no Brasil. Adicionar um cartão Lanistar ao Google Pay é algo que deve ser feito manualmente, no entanto, espera-se que a integração automática seja adicionada em breve.





A funcionalidade do Google Pay facilitará o uso do seu cartão para compras diárias, o que, juntamente com outras funções do aplicativo, como o histórico de transações em tempo real e a opção de transferência “Enviar para um amigo”, o torna uma solução muito interessante para os usuários.



Não usa o Google Pay? Lanistar tem cobertura com PIX e Boleto





Como um cartão virtual, Lanistar pode ser usada de várias maneiras com base em suas necessidades e hábitos de consumo. O Google Pay é apenas uma opção para fazer isso, no entanto, não é a única disponível para os usuários da marca.





Banco (foto: Divulgação)



Os modos de pagamento PIX e Boleto também estão presentes no app Lanistar, com opções para efetuar, enviar e receber fundos disponíveis. Essas opções são rápidas e fáceis de encontrar na interface do aplicativo e funcionam quase instantaneamente, ajudando você a evitar longos tempos de espera para que as transações sejam concluídas, além de poder pagar diretamente do seu telefone.





