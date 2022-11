Veja o recurso da Lanistar que está se tornando concorrente ao Nubank e C6

Lanistar (foto: Divulgação)

Até o final de 2022, a startup de tecnologia financeira Lanistar deve ter sua exchange de criptomoedas ativa e funcionando em seu aplicativo no Brasil e no Reino Unido, tendo uma oportunidade significativa de alcançar novos mercados e aumentar sua base de usuários.





As trocas de criptomoedas presentes nesses tipos de aplicativos ainda não se tornaram padrão. Embora as oportunidades de criptografia sejam oferecidas pelo Nubank e C6, ter uma exchange de moedas digitais integrada ao próprio aplicativo é certamente uma perspectiva para os entusiastas se empolgarem.





Neste artigo, veremos as criptomoedas apresentadas por C6 e Nubank, antes de descobrir por que a troca online Lanistar é uma oportunidade que não se deve perder.





Nubank Crypto Exchange atinge mais de 1 milhão de usuários, afirmam relatórios





Em uma avaliação da CoinDesk, foi revelada que em apenas um mês de atividade, a plataforma de criptografia Nubank Nucripto conseguiu reunir mais de 1 milhão de usuários.





Lançado em maio, o Nucripto existe como uma forma de o brasileiro comum se envolver com criptomoedas, sem a complexidade e a confusão frequentemente associadas a projetos desse assunto. O Nucripto é integrado diretamente ao aplicativo do Nubank e, além de fornecer opções de negociação de moedas digitais para os usuários, provê artigos e vídeos educacionais para ajudar seus clientes a entender o que é criptomoeda.

É simples, eficiente e uma prova do sucesso do Nubank – uma conquista que a Lanistar espera compartilhar um dia.



C6 oferece soluções de EFT para as necessidades de criptografia do usuário





Apesar de não ter uma exchange de criptomoedas presente em seu aplicativo, o neobank C6 ainda oferece a seus usuários oportunidades de criptomoedas - embora um pouco mais complicadas.





Investir em criptomoedas pode ser feito de duas maneiras para usuários C6: por meio de fundos de investimento e EFTs. Através de fundos de investimento é necessário abrir o aplicativo C6 e usar a opção ‘C6 Invest’, selecionar ‘Funds’, filtrar para ‘Crypto Fund’ e investir na moeda digital selecionada.





Investir via EFTs (Exchange Traded Funds) é outra maneira de os usuários do C6 se conectarem com criptomoedas. Esses fundos exigem um nível de conhecimento de negociação para serem totalmente entendidos, tornando-os ideais para aqueles com compreensão preexistente de criptografia.





Isso significa que, embora não seja tão conveniente quanto as exchanges vistas com Nubank e Lanistar, o C6 certamente tem opções para clientes que desejam experimentar as moedas online.



A exchange de criptomoedas da Lanistar está pronta para impulsionar o projeto para as grandes ligas





Um dos mais novos provedores de soluções de pagamento móvel a entrar no mercado é a Lanistar. Esta fintech está no Brasil há alguns meses, mas continua adicionando rotineiramente recursos que lhe dão uma vantagem significativa em relação a concorrentes como Nubank e C6. Um deles é a troca de criptografia.





Essa exchange, que a empresa estima concluir sua primeira fase de instalação em meados de novembro, permitirá aos usuários comprar, vender e manter uma ampla variedade de criptomoedas. O envio e recebimento delas é um conjunto de recursos a ser implementado na segunda fase de instalação da Exchange.

Assim como a Nucripto, a troca de criptomoedas Lanistar também foi projetada para simplificar a experiência de criptografia, sendo simples de entender e facilitando o envolvimento, mesmo para aqueles com conhecimento limitado no assunto. Como o CEO da Lanistar, Jeremy Baber, explicou:





‘Não vamos fazer o que outras exchanges de criptomoedas estão fazendo. Este é um simples 'você quer comprar?', você deixa seu dinheiro aqui, escolhe qual moeda quer e pronto.'





A exchange de criptomoedas Lanistar será vista ao lado da interface do aplicativo, que também oferece cartão virtual para pagamentos diários em qualquer ponto de venda Mastercard, bem como a opção de PIX e Boleto.





Portanto, para ser o primeiro na fila a experimentar a troca de criptomoedas Lanistar, agora é o momento perfeito para se conectar.





