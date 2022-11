Apostas em esportes eletrônicos: um crescente mercado no Brasil

Esportes eletrônicos (foto: Soumil Kumar/Pexels)

Apostar é uma das formas de diversão mais antigas de todas, podendo até mesmo ser considerado um aspecto intrínseco à humanidade. E, assim como a humanidade, a forma com que apostamos também evoluiu. Ainda que cada país tenha os seus próprios jogos, esportes e métodos de apostas, tal mercado já se encontra abrangido pelo inevitável processo de globalização. Um dos principais epicentros deste processo tem sido a América do Sul. Nesta, pode-se encontrar as famosas apuestas deportivas argentina e muitas apostas esportivas no Brasil. Estes são apenas dois dos muitos exemplos.





Embora o povo brasileiro tenha sempre ostentado uma grande devoção aos tradicionais esportes, tais como futebol e fórmula 1, por exemplo, um novo mercado surge no horizonte, sobretudo com a chegada da internet e das plataformas de streaming. Este mercado refere-se aos esportes eletrônicos. Também chamados de eSports, o Brasil já possui até mesmo uma confederação brasileira de tal modalidade. O que corrobora ainda mais a evolução deste mercado é o fato de que inúmeros portais de jornalismo esportivo consagrados, tal como a ESPN, já fornecem cobertura acerca de tais eventos. À vista disso, o presente artigo fundamenta-se em um breve análise dos esportes eletrônicos no atual mercado de apostas esportivas no Brasil.



Jogos mais famosos no Brasil





Apesar de existirem uma grande diversidade de eSports, o Brasil acaba por ter uma certa predileção por alguns jogos em específico. Deste modo, nomes como Counter Strike, Dota2, League of Legends, Rainbow 6 Siege e Rocket League tem conquistado cada vez mais fãs. Além disso, o Brasil também possui diversos jogadores com grande renome a nível mundial. Alguns destes são o FalleN, TACO, fer e coldezera, grandes nomes do jogo de ação em primeira pessoa CS:GO que já faturaram mais de 1 milhão de dólares em prêmios.





Os jogos considerados nos esportes eletrônicos podem ser categorizados em diversos gêneros, sendo os mais comuns MOBA, FPS, RTS, lutas, Battle Royale e esportes. Tendo em vista o sucesso que os jogos anteriormente mencionados fazem e as suas respectivas premiações, pode se afirmar que o público brasileiro tende a gostar de 2 estilos de jogo principais, sendo estes MOBA e FPS, respectivamente.



MOBA





MOBA é a sigla para Multiplayer Online Battle Arena, que traduzido do inglês seria algo equivalente a Arena de Batalha Multiplayer Online. Este estilo de jogo é representado principalmente por Dota 2 e League of Legends. No momento, Dota 2 é um dos jogos com mais sucesso a nível mundial. As suas premiações são as maiores dos esportes eletrônicos. Um exemplo disso é o prêmio para o primeiro lugar, que no ano de 2021 passou dos 18 milhões de dólares.





Apesar de League of Legends não possuir prêmios tão elevados, este também possui prêmios bastante generosos, de modo que os prêmios distribuídos no campeonato de 2021 passaram dos 2 milhões de dólares.

FPS





FPS também é uma sigla, se referindo a First Person Shooting, que traduzido do inglês equivale a Tiro em Primeira Pessoa. Este gênero tem sido um dos famosos há mais de 3 décadas. Atualmente há diversos jogos e os mais famosos entre o público brasileiro quando se trata de competição são o CS:GO e o Rainbow 6 Siege.





Muito provavelmente todo mundo já ouviu falar no primeiro, CS:GO . Este foi lançado em 2012 e desde então tem sido frequentemente atualizado com novos mapas e recursos. Como já mencionado anteriormente, é precisamente no CS:GO que se encontram 6 dos 10 jogadores brasileiros de eSports mais bem pagos, sendo estes os 6 primeiros.





Um outro jogo muito famoso entre o público brasileiro é o Rainbow 6 Siege. Sendo inspirado nos romances literários do célebre autor Tom Clancy, criador do famoso espião Jack Ryan, o jogo conquistou uma legião de fãs devido a sua grande variedade de personagens e maior complexidade quando se trata de aspectos como estratégias e recursos de jogo. Atualmente, 3 dos 10 jogadores de eSports mais bem pagos do Brasil são do Rainbow 6 Siege.



Times e equipes





Assim como no futebol, também existem diversos times no mundo dos eSports. E, consequentemente, há também torcedores. Entre as centenas de times de esportes eletrônicos atualmente existentes se encontram nomes como Team Liquid, OG, Evil Geniuses, Team Spirit e muitas outras. Cada um destes times possui times e jogadores que competem em diversos estilos de jogo. Além dos já mencionados jogos, estes times também possuem jogadores de outros mais, tais como Fortnite, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), FIFA, Hearthstone, Street Fighter, Overwatch e muito mais.



Plataformas de apostas no Brasil





Atualmente há diversas plataformas de apostas esportivas que possuem os esportes eletrônicos em seu portfólio. No entanto, é fundamental que os fãs de jogos específicos verifiquem se a plataforma selecionada possui tal título em seu catálogo. Entre as muitas plataformas utilizadas para tal fim, algumas das que possuem uma grande variedade de títulos disponíveis atualmente são a 22Bet, a 1xBet e a Bet365.