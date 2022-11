Veja como fintechs como Lanistar e Nubank desafiam os bancos tradicionais

Fintech (foto: Divulgação)

As fintechs são vistas como as principais rivais dos bancos tradicionais. O sistema financeiro atual é baseado em alguns métodos e procedimentos antigos e desatualizados. Os bancos tradicionais geralmente são demorados e imprecisos. Considerando que as marcas fintech, como o nome sugere, usam tecnologia financeira moderna para fornecer serviços sem problemas aos clientes.





Os bancos tradicionais estão sob o peso de seu legado e comportamento regulatório. Para abrir uma conta bancária é preciso estar presente fisicamente no banco. Considerando que a fintech usa pensamento e tecnologia avançados e oferece a seus clientes a abertura de uma conta on-line.

Lanistar é a fintech de hoje e de amanhã





O uso de IA, computação em nuvem e práticas de proteção de dados são os pilares sobre os quais uma marca fintech se sustenta. A Lanistar, lançada no início deste ano no Brasil, se destaca com novas tecnologias e recursos interessantes.





O cartão polimórfico da marca oferece o conforto que os bancos tradicionais não fornecem. A Lanistar disponibiliza um cartão digital pré-pago completo que está localizado no aplicativo e em uma conta eBank.





Os brasileiros adoram o PIX, por isso a marca oferece a opção de fazer pagamentos por meio dessa nova tecnologia. Para as pessoas que ainda preferem o método de pagamento boletos, a empresa também oferece cobertura.





Uma das principais diferenças entre essa marca e um banco tradicional é o recurso de uma carteira de criptomoedas totalmente integrada que será lançada em parceria com uma exchange regulamentada.





Quer comprar Bitcoin? Acesse o aplicativo Lanistar.



Nubank é moderno, gratuito e prático





O Nubank foi lançado em 2013 com a missão de capacitar as pessoas e tirá-las do estresse dos sistemas bancários tradicionais. Desde então, a marca conquistou mais de 65 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia.





A USP do Nubank está em sua análise cadastral. Um novo cliente não precisa passar por uma análise de crédito para abrir uma conta.





Não quer pagar uma taxa de transação? A conta Nubank não tem anuidade — o cliente não precisa pagar nenhuma taxa ao transferir dinheiro para outro banco ou ao fazer depósitos por meio de boleto.



Fintech x bancos tradicionais

Os clientes modernos têm mais expectativas de uma instituição financeira. Velhas abordagens estão sendo substituídas por novas – econômica e tecnologicamente.





As fintechs estão se atentando a uma melhor experiência do cliente, um recurso que falta nas instituições tradicionais. Elas oferecem um tempo de resposta rápido e 100% on-line, dando aos usuários uma camada extra de conforto. No caso da Lanistar, a marca oferece suporte multilíngue 24 horas por dia, 7 dias por semana no aplicativo, por e-mail e no WhatsApp. No entanto, os bancos tradicionais abrem durante a semana durante o horário de expediente.





As empresas prosperam em liberdade. Muitas leis tornam difícil para qualquer companhia estar no topo. As marcas de fintech desfrutam dessa liberdade de regulamentações que as ajuda a criar, moldar e descontinuar recursos e serviços após o feedback do cliente. Portanto, a tecnologia financeira é mais amigável e centrada no cliente.



Pensamentos finais

O mundo financeiro está avançando mais rápido do que nunca. Com a ajuda de uma experiência de cliente de alto nível, ciência de dados, tecnologia e design, marcas de fintech como Lanistar e Nubank se tornaram fortes concorrentes ao sistema bancário tradicional.





