Como Nubank, Neon e Lanistar revolucionam o mercado financeiro no Brasil

Lanistar (foto: Divulgação)

As Fintechs explodiram no mercado financeiro de 2022 no Brasil e Nubank, Neon e Lanistar são as pioneiras a fazer uma mudança duradoura para milhões de usuários.





Todas essas empresas têm algo em comum: o uso do Pix. Esse recurso é o futuro do banco on-line e foi lançado em 2020.





Como uma peça inteligente da tecnologia Fintech, o Pix oferece aos consumidores um método fácil de pagamento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e ocorre instantaneamente.





Portanto, não há mais aquela espera infinita por pagamentos e nenhuma falta de clareza sobre quais finanças você tem à sua disposição.





A Fintech se tornou especialmente popular entre influenciadores e celebridades devido a sua conveniência. Os dias de ir ao banco e ser assediado por fotos, autógrafos e até dinheiro se foram, pois podem fazer tudo diretamente do telefone.





No entanto, esta é apenas a ponta do iceberg para os processadores de pagamento no Brasil. Nubank, Neon e Lanistar oferecem vantagens para seus vários usuários e somente o tempo dirá qual delas se destacará.



Mantenha o controle de suas finanças com o Nubank





O Nubank é atualmente a Fintech mais popular do Brasil e isso não é coincidência. Com mais de 34 milhões de clientes e mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, a empresa é atualmente vista como a Fintech indicada para influenciadores e pessoas comuns.





Um grande ponto de venda desse banco são suas transferências ilimitadas e gratuitas, sem taxas de manutenção de juros mais altas do que as contas de poupança comuns. Portanto, quem optar por essa marca, operará suas finanças de forma econômica. Afinal, pequenas taxas de transação podem aumentar rapidamente e sua conta não ficará atraente como antes.



Sem taxas anuais? Escolha Neon





A Neon é a segunda Fintech mais popular do Brasil com uma base de clientes de mais de 9,5 milhões.





Além de ter um nome bacana, o Neon está agregando muito valor à vida de seus usuários ao não cobrar anuidade e, assim como o Nubank, permitir que os consumidores façam transferências bancárias ilimitadas.





No entanto, a Neon vai um passo além, oferecendo uma retirada gratuita todos os meses. Após essa ser feita, somente são cobrados R$ 5,90 por saque. Porém, se um usuário realizar um total de 10 transações com cartão ou mais por mês, ele terá direito a 3 saques extras gratuitos.



Envie e receba dinheiro sem problemas com Lanistar





Lanistar é a nova fintech do mercado e o impacto dessa marca na economia brasileira não deve ser subestimado.





Para começar, a Lanistar é totalmente integrável em uma ampla gama de dispositivos móveis. Não importa se você está usando um iPhone antigo ou um Android sofisticado, o aplicativo Lanistar funciona de forma eficiente e segura. Assim, você pode enviar e receber dinheiro sem nenhuma preocupação.





O mesmo não pode ser dito sobre o Neon, que por outro lado, precisa da tecnologia NFC para funcionar e isso, pode impedir que muitos usuários usem seus respectivos aplicativos para suas finanças.





O que realmente diferencia a Lanistar, porém, são seus planos propostos para otimizar pagamentos e transferências de criptomoedas. A fase 1 da integração de criptomoedas estará pronta no Brasil em meados de novembro, então agora é a hora de baixar o aplicativo e se familiarizar com seus meandros.

Fintech (foto: Divulgação)



Pensamentos finais





A indústria de fintech está crescendo no Brasil e não vai desaparecer tão cedo. Nubank e Neon são bons exemplos de provedores dessa tecnologia que permitem que os usuários acompanhem suas finanças com o mínimo de estresse.





No entanto, a Lanistar está transcendendo o mercado brasileiro ao introduzir criptomoedas em sua plataforma. O ativo está em ascensão e a empresa capitalizará a inevitável aceitação das moedas digitais no futuro.