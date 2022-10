Vivi Mairink relembra a lenda da Loira do Bonfim criada por Raul Filho

Vivi Mairink (foto: Reprodução)

Neste mês de halloween, a filha de um dos grandes nomes das rádios nos anos 80 e 90, Raul Filho, resolveu abrir um pouco sobre a história criada por seu pai da Loira do Bonfim. Na época, o radialista deixou muitos curiosos sem saber se era verdade ou apenas uma lenda a história da loira.





Sua filha Viviane Mairink de Oliveira, que vem fazendo sucesso nas redes sociais como Vivi Mairink, mora em Belo Horizonte, e nos concedeu esta entrevista contando todos os detalhes.





Quando criança, Viviane relata que lembra de seu pai e de um amigo dele, Carrapeta, também radialista, contando a história da Loira do Bonfim, há mais de 40 anos atrás.





A lenda diz que uma mulher de boa aparência, loira e vestida com um vestido branco, do dia do seu casamento, conquistava os homens nas noites boêmias da capital mineira. A loira aterrorizava os taxistas que, quando a deixavam no endereço indicado por ela, chegavam ao cemitério Bonfim. Ela descia do carro e desaparecia ao entrar pelo cemitério. Segundo a lenda, a loira havia sido morta no dia do seu casamento, antes mesmo de chegar ao altar.





Raul, quando criança, brincava muito nas redondezas do cemitério Bonfim e, até mesmo, dentro do cemitério. Seus pais moravam em um bairro vizinho, talvez ali se deu início a lenda.





De acordo com Viviane, seu pai gostava de contar histórias de suspense. Ele deixava todos bem concentrados e sempre na dúvida se as histórias eram reais ou se ele as tinha inventado. Raul Filho trabalhou na rádio Guarani da TV Alterosa e na rádio América, sendo muito querido pelos seus ouvintes.





Um outro fato que marcou muito essa fase, segundo a mineira, foi o recebimento de inúmeras cartas na rádio que seu pai levava para casa e ela ajudava a abrir e responder uma a uma. Raul Filho é lembrado pelo seu carinho e benevolência com todos. E a dúvida fica no ar, mito ou verdade a história da loira do Bonfim?!