Empreendedores migram para o digital para atender às demandas do mercado

Estar presente no ambiente digital deixou há muito de ser uma simples alternativa para os empreendedores que desejam expandir os seus negócios. Segundo o Índice de Transformação Digital da Dell Technologies 2020 – DT Index 2020, a crise sanitária fez com que 87,5% das empresas brasileiras realizassem alguma iniciativa voltada à transformação digital só no primeiro ano de pandemia.





Um outro estudo, realizado pela HostGator, empresa de hospedagem de sites, constatou que 58% dos negócios brasileiros começaram a investir mais no formato on-line durante a pandemia, sendo que, desses, 64% notaram um aumento das vendas.





Para Rafael Carvalho, COO da HeroSpark , plataforma para empreendedores digitais, a necessidade de migração para o on-line é indiscutível, mas, a depender da natureza do empreendimento, ela poderá ser completa ou parcial. “Alguns negócios ainda podem precisar de uma base off-line ou um ponto de apoio para logística e/ou interação entre as pessoas. Porém, é fato que todos os negócios precisam cada vez mais ter uma presença on-line forte”, afirma.





Assim, nesse novo cenário, a migração para o ambiente on-line tem permitido que os empreendedores não apenas atendam às novas demandas do mercado, como também tenham a oportunidade de alcançar um público maior e, consequentemente, de faturar parte das cifras milionárias que circulam no meio digital.





Foi o que aconteceu com o veterinário João Amadio, fundador da VeteduKa, Escola de Medicina Veterinária que atualmente fatura R$7 milhões ao ano com a venda de cursos on-line para estudantes e profissionais de veterinária.





Em 2015, João Amadio iniciou o seu primeiro curso presencial no Paraná, o Curso para Plantonistas Veterinários. A ideia surgiu quando ele percebeu que os estagiários das clínicas e hospitais veterinários onde atuava não tinham domínio prático das atividades. Assim, a sua primeira turma teve 30 alunos e contou com 4 módulos.





Mas, em pouco tempo, o veterinário e empreendedor percebeu que a migração para o ambiente on-line era uma necessidade para alcançar estudantes de veterinária e profissionais formados de outras regiões do Brasil e para aumentar o seu faturamento.





Para fazer isso, ele entendeu que precisava investir em uma plataforma de hospedagem de produtos digitais completa e que lhe proporcionasse confiança e segurança para escalar o seu negócio de cursos on-line.





Em entrevista ao HeroCast, podcast da HeroSpark, João Amadio conta que pesquisou várias plataformas voltadas para a educação antes de escolher uma que pudesse hospedar o seu curso. Nesse cenário, a Eadbox, atual HeroSpark, o chamou muita atenção em razão do ecossistema e do atendimento oferecido.





“Eu precisava levar em conta quem estava por trás do meu curso. Porque eu ia ter um aluno que estaria assistindo à minha aula, que eu produzia, mas que dependia da plataforma. Eu pensava: será que vai chegar na sexta-feira e ele não conseguirá assistir aos vídeos no final de semana? Então, para mim, foi muito importante as parcerias que eu construí, e a Eadbox foi a principal delas, porque tudo do curso era ali”, relata o fundador da VeteduKa.





Hoje, a Escola de Medicina Veterinária tem mais de 20 cursos no seu portfólio e conta com um faturamento anual de R$7 milhões, provando que a escolha assertiva da plataforma para hospedar e suportar o seu curso on-line foi muito importante para que o negócio pudesse de fato escalar.





Passos para migrar para o ambiente on-line





Apesar de não existir um tutorial de como migrar para o ambiente on-line, há alguns passos que não devem ser descartados na hora dessa transformação.





Segundo Rafael Carvalho, o primeiro deles é conhecer melhor o mercado digital e como o seu nicho de atuação se apresenta dentro dele. “É preciso, primeiramente, conhecer as diversas possibilidades que o trabalho on-line tem a oferecer e entender qual delas tem maior sinergia com o seu negócio e o seu perfil como empreendedor. Ou seja, antes de colocar a mão na massa e iniciar os trabalhos, é preciso reconhecer o terreno e entender qual é a melhor estratégia para seu negócio”, explica.





Além disso, o COO da HeroSpark destaca que é necessário entender o perfil de consumo do público-alvo em relação ao produto/serviço oferecido. “O empreendedor deve se perguntar se o produto e/ou serviço que ele oferece pode ser acessado e consumido pelo seu público-alvo nos meios digitais. Se a resposta for sim, é porque existem boas chances do digital ser um ótimo caminho”, comenta.





Um outro passo muito importante, e que tem como prova a história de sucesso de João Amadio da VeteduKa, é que o empreendedor que deseja fazer a migração invista em uma boa plataforma, que ofereça um bom suporte e atendimento e, naturalmente, que seja estável para o acesso dos consumidores.



Eventos e formações para o empreendedor digital





Por último, também pode ser válido participar de eventos e treinamentos que ensinem diferentes técnicas para escalar um negócio no digital. O Hero On The Road, por exemplo, é um workshop de 1 dia, realizado pela HeroSpark, que tem rodado diversas capitais com a finalidade de capacitar empreendedores. Os módulos vão desde a criação de um novo produto digital até a definição das estratégias de vendas.





Em 2022, o Hero On The Road passou por São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba, e ainda este ano estará no Rio de Janeiro (22 de outubro), Brasília (19 de novembro) e Porto Alegre (10 de dezembro). Além do conhecimento, esse treinamento tem sido considerado pelos empreendedores como uma excelente oportunidade para fazer networking.