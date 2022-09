Cassino on-line: como aumentar as chances de ganhar em jogos de cassino

Jogos. (foto: Bru-nO/Pixabay)

A grande maioria dos usuários que desistem de jogar nas plataformas de cassino on-line, desistem por causa de más escolhas que pouco a pouco vão mostrando um quadro geral de perdas significativas, pois ao contrário dos demais mercados em atividade no meio online que apresentam estatísticas e quadros de probabilidades bem precisos, os jogos tradicionais de cassino tem a sorte como um grande fator influenciando o resultado.





Não existe uma estratégia de jogos milagrosa que fará usuários frustrados virarem grandes jogadores da noite para o dia, mesmo porque o mercado de jogos de cassino é muito amplo com diversos jogos sendo lançados todos os dias, que nada mais são um espelho dos jogos tradicionais.





Além do prazer se se divertir com os jogos on-line, existem sim algumas dicas que os usuários podem seguir para conquistarem maiores chances de ter ganhos atrativos jogando qualquer um dos jogos de cassino do mercado, que exigiram muito tempo de comparações de serviços e recursos das melhores plataformas de cassino online do mercado e também de jogadores profissionais, então que fique só entre nós em? Bico fechado!





Top 3 dicas para aumentar suas chances de ganhar em jogos de cassino on-line





Se você é novato ou jogador ativo há muito tempo nos cassinos on-line, sabe que as coisas nunca foram fáceis, principalmente levando em conta todos os jogos e plataformas em funcionamento no mercado, número esse que pode ser bem desanimador, deixando muitos jogadores frustrados com seus resultados.





Tais dicas mostraram o mercado de jogos de uma maneira diferente, mostrando aspectos que devem ser observados de maneira metódica para qualificar um bom recurso ou plataforma para ter maiores chances de resultados positivos em sua carteira.





Acomode-se confortavelmente com um copo d’água em mãos, e leia atentamente:





1° Dica: Estude sobre o jogo de cassino que deseja aumentar suas chances de ganho





Além dos aspectos que incluem escolher uma boa plataforma, como você já deve estar careca de saber que em qualquer pesquisa feita pelo usuário para entender melhor sobre o funcionamento dos cassinos online, esta é a informação que sempre se repete. É importante que o jogador estude bem os jogos que pretende fazer uso durante sua jornada.





Hoje os cassinos online possuem diversas opções de jogos, jogos de mesa, Blackjack, roleta, Bacará e pôquer, que são jogos mais complexos de se entender, mas que tem potenciais de ganhos muito maiores que os demais tipos de jogos disponíveis.





Jogos de slots em geral têm lucros bem menores, por não exigirem muito conhecimento para ser jogado, além de serem jogados com apostas menores, diminuindo assim as suas chances de ganhar dinheiro jogando cassino online. Mas que possuem tabela de variações de resultados e minúsculas regras-chave, para chances de lucro bem expressivos a longo prazo.





Por último, mas não menos importante, o RTP (“return to player”) que nada mais é que a porcentagem presumida de retorno segundo o valor apostado, deve ser observado atentando pelo jogador. Já que as médias estão entre 93% a 98%, os usuários terão que escolher um jogo que apresente números de 96% ou superiores para estar condicionado a obter lucro.





2°Dica: Aproveite bem os recursos bônus e promoções em jogos de cassino on-line





As plataformas de cassino on-line do mercado possuem diversas maneiras de se oferecer vantagens para seus usuários, bônus de boas-vindas para novos usuários, promoções semanais, Cashback, promoções especiais em datas comemorativas e outros em jogos específicos são algumas delas, as mais vantajosas.





Você deve ficar bem atento quanto a termos e condições de uso exigidos pelas plataformas, não se deixando levar por recursos bônus sensacionalistas que podem levar o jogador a ruína e traumatizá-lo permanentemente como já vimos diversas vezes no mercado de jogos de cassino. O jogador deve estar atento aos seguintes aspectos na hora de escolher seus bônus:

Validade

As plataformas definem a validade no funcionamento desses bônus, os jogadores devem sempre estar atentos aos prazos de vencimento para não perder possíveis ganhos com eles.

Rollover

Rollover é o número de vezes que o jogador deve apostar nos jogos antes de fazer qualquer tipo de retirada, tendo como média no mercado entre 35x a 45x, e aconselhado que o jogador faça uso de bônus com rollover abaixo de 45x.

Valor mínimo é máximo

Esse requisito pode limitar o jogador em seus lucros, procure por números que estejam de acordo com seu poder aquisitivo.

Métodos de pagamento

Geralmente os recursos bônus oferecidos por uso de determinados métodos de pagamento são bem vantajosos, como em carteiras digitais e o PIX , se for cômodo para você o uso, aproveite bem!





3° Dica: Seja um jogador ativo





Para resultados que estão fora das médias do mercado, o jogador tem que estar ativamente envolvido com os eventos e recursos oferecidos pela plataforma de jogos de cassino online, gerenciando de maneira organizada todos de forma simultânea, bônus, financeiro, prazos, etc.





Ativamente envolvido nos jogos, eventos e torneios, a plataforma irá oferecer recursos e serviços específicos cada vez mais vantajosos.





Planejando sempre com antecedência seus passos e aumentando cada vez mais o lucro, mesmo que você aposte cada vez mais alto de vez em quando nos jogos de cassino online para obter lucros maiores de vez em quando, você terá mais chances do que se só apostar aleatoriamente nos jogos.





É importante ressaltar, que o jogador deve fazer um uso responsável de seus jogos preferidos, principalmente financeiramente. Por exemplo, uma vez que ganhar uma partida, embolse o valor da aposta e jogue o resto do dia com o lucro obtido.





Conclusão





De qualquer forma, mesmo depois das dicas aprendidas aqui hoje, o jogador deve sempre procurar se divertir nos jogos de cassino on-line, pois não existem estratégias e artimanhas para se obter um lucro rápido e fácil e sim um conjunto de hábitos realizados persistentemente que o levaram a ter cada vez mais resultados em sua jornada nos jogos de cassino online do mercado.

Agora é a sua vez de aplicar as dicas que demos aqui e boa sorte.