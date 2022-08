Confira 5 dicas para engajar mais e viralizar nos Reels do Instagram

Instagram. (foto: Freepik)

O Reels é uma das ferramentas mais atuais do Instagram e desde que chegou ao público, a funcionalidade apresenta a possibilidade de viralizar na rede social por meio de vídeos curtos. Mas para isso tem algumas dicas importantes a serem seguidas e é claro que as desvendamos aqui para que você também possa alcançar a popularidade desejada. Confira:





1. Melhor horário para postar Reels





Você já parou para pensar que é muito mais simples alcançar maiores números de visualizações quando há mais pessoas utilizando a rede social? Pois é, por isso escolher um bom horário fará toda a diferença, assim poderá postar o seu Reels nos momentos onde há o chamado pico de engajamento, quando muitas pessoas estão assistindo a esses vídeos e assim, podem acabar tendo o seu como recomendado.





No geral o melhor horário é entre 9h da manhã e 12h, logo no final da manhã. Assim, muita gente se engana achando que a noite é o horário ideal, já que logo após esse período vem a madrugada, onde as visualizações tendem a estagnar por poucos usuários estarem utilizando a rede social, fazendo com que seja atrapalhado o engajamento do vídeo.





Mas esse horário também pode ser analisado de forma pessoal para entender as tendências de uso dos seus próprios seguidores. Por isso o Instagram libera dados no campo de Insights da sua conta, onde pode perceber os melhores horários a cada dia da semana para postagens, com base em quando os seus seguidores estão mais ativos na plataforma.



2. Hashtags populares para Viralizar no Reels





Para além das pessoas que já te seguem, é interessante pensar no novo público que você deseja alcançar, já que o Instagram pode fazer com que seu Reels apareça para pessoas completamente desconhecidas se você utilizar as táticas certas para isso, como o uso das hashtags adequadas.





Ou seja, pense no conteúdo que está produzindo e deixe que a rede social entenda o público que pode se interessar por ele. Por exemplo, se você faz um conteúdo engraçado, utilize #humor, assim pessoas que já buscam por essa temática poderão encontrar seu vídeo e interagir com ele por meio de curtidas e comentários, o que aumentará o alcance do mesmo.





Outro ponto fundamental é usar hashtags que já são populares de modo geral, exemplo disso são:





#reels

#viral

#explore

#foryou





Mas se atente para não usar tantas tags assim e poluir seu post. Aliás, é interessante que pule muitas linhas para começar a inserir elas, combinado?





E é claro, você sempre pode conferir mais hashtags para utilizar.

Gravação. (foto: Freepik)





3 . Use áudios em alta





O Reels se tornou tão popular que há muitos áudios sendo produzidos para serem utilizados na ferramenta de forma específica, e assim é possível achar opções prontas, seja para dublar ou apenas usar como música de fundo em determinado vídeo.





O ideal é que escolha as opções já populares, pois quando um áudio está em alta o Instagram tende a entregar os vídeos que o utilizam para mais pessoas, aumentando o alcance e consequentemente tornando uma viralização muito mais provável, já que a quantidade de visualizações interferem diretamente para isso.





Para saber se um áudio está em alta, basta conferir se ao lado do seu nome há uma setinha apontando para cima, ela representa que o uso dele tem subido, bem como as interações com os vídeos que o utilizam, ou seja, é um ótimo sinal.





Não esqueça também de prestar atenção na letra da música, assim poderá inserir uma frase no Reels ou Frases para fotos a fim de que combine com a ideia central da trend a ser seguida.

Rede social. (foto: Freepik)





4. Evite o uso de marcas d’água





Com certeza você já ouviu alguém mencionando o Tiktok como rede vizinha no Instagram e não é para menos, já que a rede social tem diminuído a entrega de vídeos que contém a marca d’água do aplicativo para evitar o uso de conteúdos iguais e claro, tentar conter a popularidade de um possível rival quanto a popularidade entre os usuários.





Por isso, mesmo que utilize o TikTok, é fundamental que não importe os vídeos de lá diretamente para o Instagram, a menos que utilize truques como adicionar emojis e figurinhas no local de marca do app.





Isso também é válido para aplicativos gratuitos de edição que inserem sua própria marca no resultado final do vídeo, o interessante é que os evite e tente criar um conteúdo limpo de interferências externas de outros aplicativos. Aliás, sempre que possível grave e edite o conteúdo pelo próprio Instagram, o que traz resultados ainda melhores na plataforma que valoriza a utilização completa dos seus usuários em todas as etapas da produção.





Mas caso ainda assim prefira os aplicativos externos à plataforma, há muitos aplicativos sem marca d’agua e alguns deles ainda são gratuitos, ao menos nas suas funcionalidades centrais.





Reels. (foto: Freepik)





5. Foque em um tipo de conteúdo





Mesmo que soe restrito para você, focar em um tipo de conteúdo é muito importante para que haja regularidade no seu público, pois não adianta tentar agradar a todos e perder o foco de quem deseja atingir na rede social.





Por isso, escolha o tema com o qual mais se identifica e siga o padrão de utilização do mesmo, assim todo o seu feed será convidativo caso o seu reels viralize e as pessoas passem a visitá-lo, podendo se identificar com outros vídeos e organicamente melhorar o engajamento deles.





E claro, insistir em um mesmo tipo de produção pode ser a chave para ir melhorando gradativamente o seu desempenho na rede social, mesmo que colocando em prática as dicas deixadas aqui o seu crescimento como influencer possa se tornar ainda mais rápido do que possa imaginar possível hoje.