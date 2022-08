Confira 5 opções para conseguir uma renda extra usando a internet

On-line. (foto: Buro Millennial)

O século XXI é marcado pelo fenômeno da tecnologia, sendo até conhecido como a Era Digital. Atualmente, a Internet está no centro de tudo e nosso cotidiano depende intensamente do on-line. Também por isso, cada vez mais pessoas tentam obter uma renda extra pela Internet. Conheça 5 opções para tornar sua navegação na web mais lucrativa.





O Brasil se rendeu à tecnologia e, principalmente, aos celulares. Na atualidade, este é, na verdade, um dos 5 países do mundo que mais utiliza o celular.





Além de seus usos lúdicos e da procura por entretenimento na Internet, os brasileiros estão passando a olhar esse meio como uma oportunidade para também se tornarem empreendedores e gerarem renda ativa ou passiva.





A realidade digital nos apresenta, por isso, várias atividades em crescimento, sendo que existem diversos setores e formas para os brasileiros conseguirem esse rendimento extra que tanto desejam.





Do e-commerce aos jogos de azar on-line, as opções são diversas! Venha conhecer alguns dos modos que os brasileiros podem utilizar se quiserem rentabilizar seu tempo na web.





1. Trabalhar com marketing de afiliados





As marcas – e mais uma vez se destaca um pouco o setor dos cassinos, a par com o e-commerce – estão investindo muito no marketing.





Para as empresas que investem mais, isso significa ir além das estratégias convencionais dos marketeiros e seguir pela promoção inovadora.





Na modernidade, o marketing de afiliados está virando tendência, já que se trata do trabalho interativo de marcas e usuários. Os internautas apenas precisam fazer seus acordos com a marca, colocar o link correspondente e aproveitar a porcentagem de lucro de toda a vez que um dos seus visualizadores adquirir um produto ou se registrar numa plataforma.



2. Jogos de cassino e apostas esportivas





Muitos torcedores seguem todas as novidades sobre os times, os jogos, os encontros e os campeonatos.





Esse conhecimento profundo sobre o esporte lhes dá a capacidade de preverem (através de análises) o que acontecerá a cada partida e, de fato, esse prognóstico pode, hoje, ser rentabilizado pela colocação de uma aposta esportiva no time que irá ganhar o jogo, quantos escanteios terão na partida, entre outras possibilidades.





Além disso, quem aprecia os jogos on-line costumam preferir as plataformas mistas, que oferecem jogos de cassino e apostas, pelo que tentam também obter alguns rendimentos extra explorando o universo dos jogos de azar.



3. Ensino on-line





Outra forma de gerar renda extra on-line é ensinar o que você sabe aos outros.





Isso pode ser feito através de formações e cursos online, de explicações, workshops ou consultoria digital.





As pessoas estão procurando cada vez mais esse tipo de serviço e ele está, simultaneamente, se tornando mais comum.





Vale a pena destacar que existem até plataformas específicas dedicadas a esse tipo de atividade.



4. Serviços de freelancing





Existem cada vez mais freelancers oferecendo os seus serviços na web e, se você consegue trabalhar a partir de casa, não há dúvida de que a Internet é o melhor local para promover suas competências.





Pode se inscrever, também, em plataformas de freelancing , onde os clientes irão à procura de quem realize seus trabalhos.



5. Se torne empreendedor





Criar um negócio on-line e ser um empreendedor digital pode ser uma boa forma de conseguir alguns rendimentos na Internet.





No momento, cada vez mais lojas online estão surgindo, sendo possível criá-las com um mínimo de investimento inicial e até sem stock, por conta de opções como o dropshipping.