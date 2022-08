Quem é Josué Ramos? Confira uma entrevista com o trader brasileiro

Josué Ramos. (foto: Divulgação)

Quando vamos até o google e buscamos pelo “melhor trader do Brasil”, ‘’trader mais rico do Brasil’’ ou ‘’trader mais lucrativo do Brasil’’ é o nome do gaúcho Josué Ramos que surge em primeiro lugar, mas por ser uma figura extremamente discreta, se torna difícil saber mais sobre sua carreira, o que acarreta uma grande curiosidade do público sobre essa figura misteriosa.

Investidor, empresário, trader de multimercados e escritor, Josué Ramos atua assiduamente no mercado de criptoativos, tanto como trader, quanto como empresário, de maneira que tem voltado quase todas as suas empresas para o setor, investindo pesado em tecnologia baseada em Blockchain. Além disso, possui uma carreira gabaritada no mercado de apostas esportivas, onde atuou no passado com muito sucesso, em mesa de investidores e também na organização administrativa de grandes empresas.





Nascido em Triunfo, Rio Grande do Sul, o gaúcho de 35 anos, de origem humilde, cresceu em Charqueadas-RS, a cerca de 40 minutos de Porto Alegre. Em 2010, após um grave acidente de carro, que o deixou por longos meses em uma cadeira de rodas, decidiu largar o emprego em uma construtora para se dedicar ao seu sonho de ser escritor. Para se manter financeiramente durante este período, focou em jogar poker on-line e nas apostas esportivas.





E foi ao se concentrar nas apostas esportivas que tudo mudou. Se tornou uma referência mundial no setor, e com registro de apostas aberto em grandes empresas de verificação como a SBC, foi apontado por entidades fiscalizadoras do ramo como o apostador mais lucrativo do mundo de 2013 até a sua aposentadoria do setor de operações com investidores em 2018, ano que em apenas um mês chegou a bater a marca de mais de 8 milhões de euros de lucro operando em uma das principais mesas de investidores em Macau.





No setor de criptoativos, Josué também vem extraindo uma alta lucratividade desde 2014, quando iniciou suas operações, se tornando especialista em derivativos e um holder bem-sucedido. Sendo apontado por investidores como um gênio singular no setor, devido à sua forma nada ortodoxa de operar no mercado.





Milionário desde os 27 anos de idade, Josué Ramos leva uma vida pacata e tranquila. Longe de holofotes, ostentação ou extravagâncias. Acumulando algumas empresas em setores variados, como vestuário, tecnologia, jogos e criptoativos. Lançou em 2022 o seu mais novo livro sobre trading esportivo, onde explica em detalhes o seu método de operações, chamado ‘’A Teoria das Parciais – Estratégias e métodos para trading esportivo em futebol.’’, que será base para seu treinamento e mentoria sobre trading esportivo.





Além disso, Josué Ramos também mantém o planejamento de lançar ainda em 2022 alguns projetos voltados para o mercado de criptomoedas, como uma plataforma de negociação de criptos e uma mentoria gratuita e exclusiva para traders de criptoativos.





O objetivo dessa matéria era ser uma pesquisa minuciosa da vida do trader em questão, mas ao conseguir compreender melhor a sua história, se tornou inevitável e indispensável organizar uma entrevista com o gaúcho.





A entrevista foi gravada de forma presencial em sua casa, onde fui muito bem recebido e consegui passar um dia presenciando a rotina de um trader de sucesso.





Antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Minha primeira pergunta é sobre a sua agitação, pois desde que cheguei percebi que está atento ao monitor, observando os gráficos e preços das criptomoedas, vasculhando notícias enquanto nós conversamos sobre pontos da entrevista. Você parece estar procurando algo, talvez uma oportunidade de operar?





O prazer é todo meu. Agradeço por ter vindo até aqui, sei que a viagem não deve ter sido nada fácil, até porque literalmente eu me escondo do mundo. Sobre minha atenção ao mercado, estou apenas conferindo as informações do dia e checando movimentos em carteiras e corretoras. Algo comum no dia a dia. Tenho algumas posições em aberto em derivativos, então estou apenas conferindo a situação atual para não ter nenhuma surpresa durante essas operações. Pois geralmente, as informações do dia refletem muito nas posições dos traders do mercado, por isso, sempre monitoro tudo muito de perto.





Interessante, essa sua estratégia é mais holding, trading? Como você opera?





Na verdade, eu faço de tudo um pouco. Sou holder, trader de derivativos, que significa que opero em futuros e opções, faço trading em microcoins e nfts. Digamos que hoje 50% do meu capital para criptoativos constrói renda no mercado spot (à vista) comprando criptoativos como holder, tendo parte desse capital, corrigido e protegido em derivativos, pois não acredito na falácia que um holder só compra e segura, acho que um bom holder pode comprar e proteger seu capital, assim como vender seus ativos se acreditar que deve. Além disso, tenho cerca de 30% do meu capital voltado para trading em futuros, 10% para trading em microcoins e 10% para trading em nfts.





Você quer dizer que como holder você vende suas criptos? Isso não iria contra o que muitos dizem por aí, que Bitcoin não se vende, só se compra?





Bem, com todo respeito, eu acho essa fala nebulosa demais. Existem contextos a serem entendidos. Eu não concordo que você só deva comprar BTC e não vender, assim como também não concordo em você usar BTC para comprar PIZZA, por exemplo. Como ocorreu anos atrás. O Bitcoin é um ativo de valor. Você não vai ao supermercado e usa ouro para comprar pão. Seria burrice. O que quero dizer, é que o BTC tende a valorizar, mas o seu preço atual é sempre volátil. Uma moeda fiat tende a desvalorizar, pois sempre terá mais dinheiro a ser impresso. Já o BTC é escasso. Não digo que comprar algo com BTC seja um erro sempre, mas acredito que isso daria um artigo grande para explicar a ideia por trás, pois envolve questões tributárias também.





No meu caso, o que eu faço para operar como holder é simples. Eu traço épocas e uso indicadores, análise fundamentalista e análise comportamental do mercado diante de informações, para precificar futuros preços do Bitcoin e também perceber quando a moeda está crescendo seu preço, e quando a base dessa escalada não é sustentável. Exemplo dos indicadores que tínhamos quando o Bitcoin ultrapassou os 60 mil dólares. Foram muitos fatores que levaram o preço do Bitcoin para aquele patamar rápido demais, esse topo me assustou e acredito que outros no mercado perceberam que era um movimento que tinha uma tendência muito forte de ser corrigido. Existiam alguns indicadores apontando isso.





Naquele momento não tínhamos muitas certezas quanto ao mercado, muitos achavam que o Bitcoin poderia chegar aos 100 mil usd, e não olhavam para o que determina de fato o preço do Bitcoin, que é o mercado. Naquele momento parecia mais uma torre de Babel. Ao menos para mim. Então, ficou fácil para corrigir minha posição comprada, tirar meu lucro, fazer alguns movimentos em opções. Nesse momento, me parecia que tínhamos um mercado sobrevalorizado, pois estava muito longe das minhas projeções e eu preciso respeitar a minha estratégia.





Mas deixei passar alguns pontos e fui pego, por exemplo, em alguns investimentos em NFTs, e acabei sofrendo bastante nesse setor, como quase todo mundo.





Mas como holder, gosto da ideia de comprar bitcoin ou alguma altcoin com fundamento, quando o mercado se mostra estável, e assim manter esse ciclo de compras todos os meses, intercalando com proteção em PUTs. Ou ajustar CALLs em opções, mercado de derivativos, para exercer a compra futuramente, o que é bem interessante. Gosto de entender o mercado através de seus momentos.





E em relação a operações em futuros. O mercado de futuros é visto como um mercado muito difícil e o mais arriscado. Como você lida com isso e como fez para se tornar tão lucrativo nesse mercado?





O mercado de futuros é incrível. Uma coisa que todo mundo precisa entender, é que ninguém sabe para onde um preço irá. Se depois de um padrão gráfico, aquele preço irá subir, descer, andar de lado, dar piruetas, cambalhotas e tudo mais. Vi uma fala parecida no filme “O Lobo de Wall Street”, e é pura verdade. Nenhum trader tem essa capacidade de prever o futuro, e quem acha que tem, é um idiota. O que eu busco no mercado de futuros é um momento de valor para efetuar uma entrada.





Mas para isso eu aplico um conceito meu, uma teoria minha, chamada Teoria da exposição, e para me movimentar, uso outra teoria, chamada Teoria das parciais. Com a teoria da exposição eu evito estar exposto ao mercado em momentos desnecessários, mas não se trata apenas de evitar exposição, a teoria também argumenta sobre entender como efetuar a melhor proteção, e quando não temos margem para proteção, é quando não devemos estar no mercado. Faço poucos movimentos, apenas em boas oportunidades com ótimos indicadores. Pois evitando exposição ao mercado, eu evito riscos desnecessários. Com a teoria das parciais, eu faço movimentos de correção, uso meu capital de forma fracionada, com intuito de corrigir minha posição sempre para uma melhor, para controlar os riscos e manter uma distância segura da liquidação. Não opero com Stop, não faz sentido para mim. Mas posso controlar algumas operações maiores, com movimentos em Opções, comprando Puts, para equilibrar uma posição.





É claro que levo em consideração suporte e resistência atuais, assim como volume transacionado. Tento encontrar padrões de movimento na lateralização, e assim traço pontos de entradas e pontos de saídas. Meus tradings em futuros são perpétuos e isolados, e duram dias, além de ajustar a alavancagem conforme o grau de risco envolvido. A grande sacada é o estudo feito por trás dos movimentos. Operar numa margem de preço que se adeque às suas projeções.





E em relação ao mercado cripto, o que você enxerga de possibilidades e projeções?





Acredito que temos agora um novo ajuste do mercado. Uma nova correção, pois os juros no mundo estão subindo para controlar a inflação, temos questões regulatórias importantes, então o mercado cripto será muito impactado. Porém, depois dessa fase, teremos uma tendência de forte crescimento. E acredito que este ciclo de alta instabilidade está chegando ao fim. A partir de setembro teremos uma nova dinâmica neste mercado e acredito que será muito positiva.





Você faturou milhões em microcoins, como no caso recente da GMT, no qual você lucrou muito com a subida da moeda. Pode dar alguma dica sobre como conseguir ser lucrativo com microcoins e lançamentos no mercado cripto?





O mercado cripto exige muito estudo. Geralmente para efetuar investimento em algum token, iremos analisar o longo prazo desse criptoativo, a partir de uma análise fundamentalista, pois estamos visando o longo prazo. Mas nem sempre a análise precisa ser dessa forma. Alguns tokens que serão lançados podem valorizar muito, independentemente se tenham ou não longo prazo. Chamo esses tokens de emergentes. São as nossas microcoins, lançadas a centavos de dólar. Neste aspecto você não vai buscar entender se este protocolo vai solucionar um problema no longo prazo e terá fundamento, a sua busca é pelo entendimento do mercado comum em relação a este token. O mercado comum somos nós traders e usuários. Temos um paralelo que é o mercado NFT, que possui muitos adeptos. Vou explicar o caso da GMT, que é recente e que me proporcionou um lucro bem interessante.





A GMT, quando lançada na Binance, teve um pico de subida bem alto. Em um estudo que fiz sobre o projeto, percebi que apelavam para uma ideia sustentável, e também percebi que o mercado comum, não falo dos profissionais, mas o mercado comum mesmo, que consome criptoativos com pouco entendimento, estava inclinado a consumir este produto. Pois o produto em si, tem empresas grandes por trás, o que traz uma visão atraente ao projeto. E traders profissionais visam encontrar ativos de supervalorização para efetuarem movimentos. Então comecei a perceber que existia movimento feroz no preço do token no mercado spot. Foi quando decidi efetuar uma compra forte neste criptoativo. Comprei a 0,13 centavos de dólar uma quantia considerável do token, por acreditar em um equilíbrio no preço. Em menos de 24 horas depois o preço do token disparou, onde fiz minha primeira correção, depois o criptoativo ultrapassou a faixa de 1 dólar. Fiz algumas projeções e percebi que o preço de 2,20 usd era possível de ser alcançado em um mês, então reforcei minha posição esperando colher em poucas semanas um lucro atraente, entretanto o preço alcançado foi de mais de 4 dólares.





Quando alcançou esse patamar, me vi obrigado a liquidar minha posição e sair com um lucro muito alto nesta operação. O motivo, era que o criptoativo rompeu muito a minha projeção, e quando ocorre algo assim, prefiro corrigir e garantir meu lucro. Ao mesmo tempo, o cenário macro para o mercado cripto não era bom, o que me ajudou a liquidar minha posição e fechar totalmente o trading com um lucro muito bom.





Lançamentos, microcoins, é preciso praticar uma análise fundamentalista, porém um fator determinante é analisar o mercado, o hype do criptoativo no mercado, e entender como o mercado pode se portar diante deste criptoativo. Mas devemos fazer isso durante o período de lançamento, fazendo pequenos movimentos e ir corrigindo. Queria deixar claro que não descarto uma análise fundamentalista nestas situações, apenas reforço que existem outros indicadores importantes.





A verdade é que traders profissionais não vão olhar apenas para um longo prazo de um criptoativo, o que vamos analisar depende da operação que vamos executar. No meu caso em futuros, opero só o que tem padrão de crescimento a longo prazo e pouca variação para me manter longe de liquidação, então a minha cripto preferida é o BTC. Já no mercado spot eu vou olhar para criptos emergentes com muito mais carinho do que olharia para uma altcoin. É preciso entender que existe uma diferença muito grande entre um trader e um holder. Apesar de ser holder, faço muito mais ações como trader, e como holder escolho ativos a dedo para comprar. E dos que tenho em minha carteira, apenas dois são populares, que é o BTC e o ETH. Sobre os outros ativos que eu compro, acredito que a maioria do mercado não os enxergou ainda.





E um parecer sobre o mercado de lançamentos, é que este mercado se torna muito atraente pelo baixo investimento e pelo potencial retorno bem alto.





Você daria alguma dica importante para quem está começando a operar como holder no mercado cripto?





Daria uma dica simples. Compre todos os meses, a partir de agosto de 2022, ETH e BTC. Acumule aos poucos. É uma dica simplista, porém bem eficaz. Entretanto, use o mercado de derivativos, em opções, para proteger seu capital e também para realizar compras futuras. Vale muito.





Também dou um conselho para ficar de olho em outros ativos. Matic, DOT e AAVE são criptos interessantes no dia de hoje para o longo prazo.





Para ser um bom holder, você precisa saber diversificar sua carteira, entender quais são as criptos principais e montar uma estratégia vencedora, que mescle a ousadia e a proteção, sem ser muito covarde, mas também sem ser muito agressivo. E um dos fundamentos principais, realizar lucro sempre que possível, nem que seja com uma parte pequena do montante. Pois é importante você tornar real aquele dinheiro digital.

Trader. (foto: Divulgação)



Acredito que até aqui está sensacional a entrevista, mas gostaria de saber mais sobre você e sua carreira, sua vida pessoal, suas dificuldades. Mudando um pouco de assunto, para chegar nesse conhecimento como trader, você deve ter estudado muito. Como você entrou no mercado e como ganhou toda essa bagagem de conhecimento?





Os maiores problemas que enfrentei até hoje foram a depressão, a solidão, a falta de encorajamento. E a bagagem que tenho veio de experiências que vivi, de estudos que fiz, testes que realizei, em todos os mercados em que atuo.





Bem, você já sabe um pouco da história pelo que notei. Eu comecei em 2010. Fui atropelado em março daquele ano, quase morri, fiquei 6 meses de cadeira de rodas, sendo cuidado por outras pessoas, tendo a possibilidade de ter que amputar minhas pernas. Tudo aquilo mexeu muito comigo. Então tive a ideia de aproveitar o tempo que teria de licença do trabalho, para tentar escrever algum livro ou algo do tipo. Minha ideia era largar o emprego e tentar ser um escritor. Na época eu jogava poker on-line e às vezes live, e me saia bem, ganhava uma grana. Então comecei a explorar isso para tentar ver se conseguiria me manter sem o meu trabalho e sem mexer nas reservas que tinha. Mas aí um amigo de infância, e um dos melhores apostadores que já conheci, Junior Rodrigues, me apresentou o mercado de apostas esportivas. Dali em diante foi amor à primeira vista. Comecei a me dedicar para aprender tudo sobre aquele mercado. Consegui me manter financeiramente, ganhando uma grande com apostas e com o poker. Meses depois, me recuperei do acidente, voltei a andar aos poucos, sem nenhuma sequela. E minha decisão foi de largar o emprego.





A ideia era simples, jogar poker e apostar durante algumas horas no dia, para tentar tirar uma grana e me sustentar, enquanto tentava escrever um best-seller. (risos). Nem preciso dizer que tudo deu errado. Quando larguei o emprego, isso foi um escândalo para minha família. Pois venho de família muito pobre, onde você já tem muita sorte se consegue um emprego. E na visão da minha família, para ter honra, você deve trabalhar a vida toda neste emprego. Agora, você largar o emprego para tentar ser um escritor já foi uma afronta, e quando disse que ia apostar e jogar poker para me sustentar, foi absurdo, pois minha família é toda evangélica.





Mas aí começou um problema. Eu tinha uma pressão financeira, e na época fazia faculdade que eu mesmo pagava. Tive que sacrificar tudo que podia. A pressão de pessoas próximas também não ajudava, pois me deixava ansioso demais. Tive inúmeros ataques de pânico, e tudo começou a desandar. Foi um problema atrás do outro. Primeiro afetou meu desempenho no poker, onde tive perdas grandes, e vivenciei cenários dignos de um filme de drama. Depois foi nas apostas esportivas. Após tudo isso, eu já não conseguia me concentrar para escrever nada. Começou a faltar dinheiro para tudo. Inclusive comer. Nesse momento, quase dois anos depois do acidente, eu não via um futuro pela frente. Achava que não iria conseguir ser nada na vida além de uma sucessão de fracassos. Então eu entrei em desespero, e voltei a procurar por emprego, mas também fracassei nisso. Foi quando me isolei de todo mundo, e não entendia o motivo de estar me sentindo daquele jeito, como se nada de bom pudesse ocorrer. Não me sentia triste, era pior que isso, eu não sentia absolutamente nada, estava vazio, parecia que estava morto por dentro. Eu estava com depressão e não sabia. Como eu morava sozinho, consegui esconder quase todas as crises de pânico que tive, e também consegui me esconder do mundo.





Meu dia era acordar e dormir mais. Dormia o máximo que conseguia para comer menos. Pois os recursos estavam limitados. Logo, passei o dinheiro que ainda tinha para as apostas esportivas, que era uma das poucas coisas na qual eu ainda me saia bem. Foquei todas as horas do dia que eu podia em estudar o mercado, aprender tudo sobre gestão de risco. Aprendi tudo sobre trading esportivo. Foquei em estudar tudo o que eu pudesse. Aquilo me distraía da realidade. Mesmo ganhando dinheiro com apostas esportivas, o dinheiro ainda era muito pouco, não dava para me sustentar direito. Pois, ou eu crescia minha banca para ter um futuro, ou eu gastava com os recursos que eu precisava.





Assim, comecei a vender móveis de casa para poder comer. Um dia os móveis acabaram. Vendi minha cama e fiquei com o colchão. Peguei uma pneumonia por isso. E aprendi que colchão direto no chão passa a umidade para o corpo. Logo, o dinheiro todo dos móveis tinha acabado, só me restava o que tinha para apostar. Pedi ajuda para muita gente, ninguém me ajudou. Como sempre falo quando conto essa história, eu nem posso dizer que comi o pão que o diabo amassou, pois se tivesse comido esse pão eu não tinha passado fome. A depressão nessa fase não me matou, pois eu tinha algo pelo que lutar, queria provar que eu conseguia sair daquilo tudo sozinho. Mas confesso que em boa parte deste período eu estava apavorado, fiquei deprimido, sentindo pena de mim mesmo, esperando que do nada alguém viesse me salvar daquele inferno. Passei muito trabalho. Acreditava que em algum momento Deus ou alguém me ajudaria, mas enquanto eu esperava, as coisas só pioravam. Esse vitimismo ridículo durou até eu decidir parar de esperar, parar de olhar apenas para os meus fracassos como algo ruim, e seguir adiante evitando cometer os mesmos erros, e dessa forma, seguir em frente sem parar por nada.





Nessa época, fui descoberto em um fórum de apostas por um investidor e comecei a trabalhar para ele. Depois de um tempo trabalhando com este investidor, as coisas começaram a mudar. Comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro e ganhei confiança. Minha saúde psicoemocional melhorou um pouco. Fiz as pazes com a parte pertinente da minha família. E cresci dentro do mercado das apostas esportivas. Me tornei um trader profissional naquele mercado, e em 2014 estava acumulando já alguns ganhos consideráveis, em teoria já era um milionário. Foi quando, em um dia comum, como qualquer outro, comecei a passar mal e fui internado em um hospital às pressas. Pancreatite. Uns oito dias depois, sem ter comido nada, só na base do soro, um médico me disse que não tinha mais nada o que fazer por mim. Fui transferido do hospital onde estava para um maior. Pois estava morrendo, e a ideia dos médicos era fazer exames na parte interna do meu pâncreas, por causa da suspeita de um tumor escondido ali.





Dizem que a sua vida passe diante dos seus olhos quando você está morrendo. Bem, fiquei internado no hospital por 3 meses, a minha vida passou diante dos meus olhos todos os dias. Lá, naquele hospital, conheci muita gente, fiz amigos, perdi amigos, vivi aventuras que não achei que viveria, escapei da morte mais algumas vezes, vi muita gente morrer, mas ganhei força e me recuperei. Cerca de 3 meses depois eu saí do hospital, e levei comigo uma lição: a vida é mais do que esperar, é mais do que ganhar dinheiro e, principalmente, é mais do que provar algo para qualquer pessoa. Pois quando você precisa provar algo a alguém, você está dando a essa pessoa todo o poder de controlar a sua vida.





Foi depois disso tudo que comecei a fazer um planejamento para viver sem ter que trabalhar para outras pessoas. Eu queria aproveitar a vida. E fui atrás disso. Tracei um planejamento, abri empresas, investi no mercado de criptoativos, no mercado financeiro tradicional, diversifiquei o que pude. E segui meu caminho.





As coisas não deram certo de imediato, tive que ser persistente, pois a grande verdade é que a consistência, em qualquer coisa na vida, parte do ponto de vista da repetição, do hábito. Não é um estado imutável que você alcança. A consistência vive na prática e na adaptação, pois as coisas mudam com o tempo, e você precisa se adaptar.





Essa tua história é incrível. Daria um bom filme. Bem, você é considerado um dos melhores traders do mundo e está lançando um livro sobre o mercado, com suas estratégias e teorias, pode falar um pouco sobre?





Claro. O livro se chama “A Teoria das Parciais”, no qual eu passo as minhas principais estratégias e métodos de trabalho em trading esportivo. Nesse livro em questão eu falo sobre investimentos no setor esportivo, como se portar neste mercado. Além disso estou lançando um treinamento junto do livro. Pois eu não acredito em cursos, e por isso me voltei para a área de mentoria, pois dessa forma penso que o aluno poderá criar uma cognição muito mais qualificada se tiver um mentor que o ajude. O livro e o treinamento serão lançados juntos. Para acompanhar o lançamento, basta ficar de olho nas minhas redes sociais (@josueramostrader) e na rede social do projeto (@investimentoesportivo.ofc). Este é o meu primeiro livro de uma série de 6 livros para o setor de apostas esportivas. Entretanto, muitas pessoas que me abordam pedem material e mentoria para o setor financeiro tradicional e de criptoativos, por isso já tenho planejado material didático para a área de criptoativos, inclusive uma mentoria simples para atender traders profissionais, algo que me pedem muito, mas que por falta de tempo não conseguia desenvolver. Também olho com bastante carinho para a área de empreendedorismo. Gosto muito de inovar, criar e desenvolver ideias, soluções para problemas. Empreendedorismo é algo sobre o qual eu gostaria muito de falar.

Acredito ser muito interessante tocar neste assunto das apostas esportivas. Muitas pessoas acham que apostas são coisas de viciados, mas você tem um histórico incrível, com milhões de reais ganhos apostando, inclusive você tem uma marca incrível de ganhos em um único mês, quando operava em Macau. Pode falar mais sobre esse mercado?





O que você apontou sobre o mercado de apostas é uma verdade triste. Este mercado é muito marginalizado, pois muitas pessoas buscam se aproveitar da ingenuidade das pessoas em relação a este mercado. Eu nunca vendi nada no meio das apostas, meu foco sempre foi me tornar um trader e um punter bem lucrativo, e consegui. Depois de me aposentar do mercado de investidores que decidi criar um material didático. Pois não fazia sentido lançar um livro sobre um mercado onde eu ainda não era bem-sucedido. Agora que me tornei muito lucrativo neste mercado e me aposentei, faz muito mais sentido eu criar mentoria e ensinar algo que aprendi.





O mercado profissional de apostas esportivas é muito interessante. Existe uma matemática bem evidente no mercado, mas poucos conseguem criar uma estratégia com uma base sólida. O mercado profissional se concentra em encontrar desajustes de odds, a busca é por valor. Neste mercado, de forma profissional, você não tenta adivinhar um resultado, você não quer saber se é um time ou outro que vai vencer a partida, o que você procura de fato é projetar preços de acordo com as informações que você tem, e para ficar à frente do resto do mercado, você precisa tentar ter uma percepção mais aprofundada sobre aquelas informações. E dessa forma você cria preços. Encontra desajustes. No trading esportivo, durante o evento ao vivo você atua de uma forma um pouco diferente, você busca desajustes que o mercado deixa passar, e controla o risco com movimentos curtos. Mas estou falando sobre como eu opero, muitos outros profissionais podem operar de formas diferentes.





Sobre o lucro que você questionou, eu fiz este montante durante a Copa do Mundo de 2018, mas foi uma operação realizada para uma empresa, investidores que possuem grande poder aquisitivo e usaram a alta liquidez da Copa do Mundo para movimentar altas quantidades de dinheiro. Para se ter uma noção, como punter eu tive cerca de 18 unidades de lucro, para uma gestão com mais de 50 unidades, como trader foram mais de 25 unidades de lucro, para uma gestão de 12 unidades, ou seja, eu tive de lucro mais que o dobro do dinheiro disponível para investir. Foi uma grande temporada.





Você falou sobre sua aposentadoria em operações para investidores, qual motivo levou você a se aposentar do setor?





É bem simples na verdade. São alguns pontos. O primeiro é o capital. Eu já acumulei capital suficiente, que se equiparava ao capital oferecido por grupos de investidores, e a diferença fica no retorno, pois usando apenas o meu capital, o lucro era por inteiro meu. Quando se opera com investidores, você recebe apenas uma parte dos lucros. O segundo motivo é o desgaste. Trabalhar com investidores é um trabalho pesado, você acaba trabalhando muito, não tem muito tempo para aproveitar a vida, por mais que pague bem, tem um preço alto, você perde um pouco da liberdade de ir e vir. O terceiro ponto é o mais importante, eu cheguei na conclusão óbvia, que ao invés de eu estar operando sozinho, seria mais lucrativo ter outros traders como eu, operando com meu capital, pois juntos seríamos mais lucrativos. Além do fato que isso me daria mais liberdade, diminuiria a necessidade de eu estar operando constantemente.





Muitos não entendem, mas para você ser bem-sucedido no meio das apostas esportivas, são necessários muitos sacrifícios. Os eventos geralmente são no final de semana, você precisa de silêncio, internet, uma boa transmissão e precisa estar sozinho para operar. São muitos fins de semana que você, mesmo estando perto da sua família, está longe psicologicamente.





Não existe isso de ser profissional nas apostas esportivas apenas estando sentado no seu sofá. Exige estudo, exige dedicação, não é algo fácil. Se fosse, todos neste meio seriam ricos.





Tenho orgulho de ter ensinado muitos apostadores que se tornaram profissionais, que hoje trabalham com investidores, trabalham por conta própria. Me orgulho disso, pois nunca vi nenhum pupilo meu aprendendo a apostar e indo por um caminho nebuloso, todos eles seguiram um caminho respeitoso, e isso me deixa muito feliz com o trabalho que executei neste meio.





Uma coisa que chama a atenção, você é apontado pelo google como o trader mais bem-sucedido no Brasil, e quase todos os profissionais do mercado que te conhecem falam muito bem de você, entretanto você é um eremita em redes sociais. Por qual motivo você se esconde tanto das redes? E caso alguém queira acompanhar o seu trabalho, onde poderia entrar em contato com você e te acompanhar?





Não é que eu me esconda das redes sociais, apenas quero paz de espírito. As pessoas viram e mexem falam de sucesso, mas o que é isso de fato? Reconhecimento de outras pessoas? Dinheiro ganho? Este tal de sucesso mora na comparação com outras pessoas do mesmo ramo? Acredito que às vezes deveríamos olhar para a futilidade das coisas que desejamos, que ansiamos, que falamos. A única comparação que gosto de fazer é com o meu EU de ontem. Você mesmo ser o seu próprio projeto. Focado em melhorar como ser humano, em qualquer área da sua vida, pessoal, profissional. Ser alguém que você se orgulhe. E não digo pelo que você alcançou, falo das atitudes que você tem em relação ao mundo. Sobre as redes sociais, tenho minhas tarefas diárias e foco em viver, não me sobra tempo para ficar trabalhando uma rede social como deveria. Mas sempre que posso respondo as questões que me mandam.





Entretanto, evito exposição desnecessária. Não curto de nenhuma forma qualquer tipo de ostentação. Acredito que quando você ostenta riqueza, por exemplo, você atrai pessoas que valorizam isso, e acaba se cercando por pessoas assim. O que não é legal e nem um pouco saudável. Além de que, quando você é competente em algo, e mostra só a conquista feita, você ilude as pessoas, pois elas só enxergam os ganhos, você não está mostrando o esforço, as perdas, os fracassos até chegar ali. Aqueles fracassos, que sempre são necessários para a gente evoluir e aprender. Outra coisa são os fakes nas redes sociais, e os golpes. Já fizeram inúmeros fakes meus. Hoje tento combater, mas é algo que me assusta, tem pessoas ali só para praticar golpes. E as redes sociais causam uma exposição tão grande, que pode dar margem para estes criminosos. Eu tento evitar isso. Como disse, só quero paz. São coisas assim que me afastaram das redes sociais de certa forma. Mas tenho tentado ser mais presente, e ter uma voz mais ativa.





Dentro do conceito de operação em criptoativos, podem me encontrar no meu instagram profissional @josueramostrader. Sobre apostas esportivas, podem me encontrar no site da Academia das Apostas Brasil e no instagram @investimentoesportivo.ofc.





Agora gostaria de saber mais de você, o que faz para se divertir? Como tem vivido sua vida nesses anos? Para qual time torce? Tem algum projeto pessoal em desenvolvimento?





Pergunta bem ampla essa. (risos). A coisa que mais gosto de fazer é viajar, então estou sempre na estrada, curtindo alguma paisagem, alguma trilha, junto das pessoas que eu gosto. Vivo um dia de cada vez, moro com meu cachorro Fly, alguns peixes e tartarugas. Tenho um hobby peculiar, o aquarismo, gosto muito de peixes exóticos, e mantenho um aquário com peixes jumbos. Levo uma vida tranquila, poucos amigos, mas sempre pessoas que eu posso confiar. Sou gremista, e ultimamente as coisas não têm sido fáceis para nós. Sobre projeto pessoal, tenho alguns: conhecer o mundo todo, fazer trilhas por todo canto do planeta, conhecer outras culturas, sabe, viver algumas aventuras antes que a morte chegue.





E no ramo profissional, o que tem feito nos dias de hoje?





Tenho algumas empresas em setores variados, como uma marca de streetwear, a Hurfly, cujo nome vem da união de Hurricane e Fly, nome de um cavalo de corrida que me ajudou muito financeiramente no passado, longa história, deu até o nome para o meu cachorro. Também sou trader em criptoativos em tempo integral. Tenho uma carteira administrada em cripto, a qual eu coordeno e opero, contendo vários investidores. Coordeno minha equipe de operações em trading esportivo, tenho uma empresa inteira dedicada a isso. E possuo algumas empresas em setores variados, algumas fora do Brasil. É bastante coisa para cuidar. Gosto de estar presente em tudo, e sem a equipe que eu tenho hoje, nada disso seria possível. Tenho realmente uma equipe maravilhosa e muito competente. O trabalho que eles fazem é surreal.





Este ano vou lançar um livro didático sobre trading e um treinamento, então tenho muito trabalho a fazer, e estou bem animado com tudo isso. Gosto de ensinar, pois apreendo muito enquanto ensino, percebo que evoluo cada vez mais quando estou passando conhecimento.





Antes de mais nada, queria lhe agradecer pela entrevista, foi muito gratificante. E junto da sua mensagem final, queria lhe questionar: você tem algum conselho para quem está começando neste mercado e queira se aprofundar?





Eu que agradeço. É sempre muito bom poder falar do trabalho que faço. Sei que muita gente pode se identificar. E não digo em relação apenas à profissão em si, mas também em relação aos problemas enfrentados, os dilemas, as experiências. Como empreendedores, enfrentamos muitos desafios diariamente, como traders, temos que avaliar o risco constantemente, é um trabalho duro demais. E solitário na maioria das vezes.





Sobre conselhos, é o seguinte: não desista em seus fracassos, pois eles são apenas parte da jornada, uma parte vital e necessária. Devemos aprender com estes fracassos e não desistir daquilo que queremos. Acredito que, quando desejamos algo de todo o coração e trabalhamos duro para aquilo, é como se o universo abrisse portas para que nossos desejos se realizassem. Mas também não esqueça de viver, a vida é uma só, não dá para desperdiçar ela correndo atrás de coisas fúteis. Hoje e sempre corri atrás de liberdade, mas eu tenho que viver essa liberdade para que essa luta tenha valido a pena. A vida não é sobre esperar, e essa é a maior dica que eu posso dar, queria ter aprendido isso mais cedo na minha vida.