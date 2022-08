Indie games: confira os 5 jogos indie mais populares do momento

Games. (foto: DCStudio/Freepik)

Ao falarmos de um jogo indie, não queremos dizer como ele deve ser jogado, mas sim como ele é criado. No começo, um indie game era exclusivamente um videogame feito por estúdios pequenos (ou mesmo por uma pessoa só) tendo um orçamento limitado e nenhum grande distribuidor por trás dele.





"most popular indie games", são jogados em todo o mundo, e não apenas por crianças, mas também por adolescentes e adultos. Falar de um jogo indie não é falar de um gênero, porque indie tem a ver com sua maneira particular de ser produzido e desenvolvido, assim como, é claro, outros fatores. Os Jogos Indie mais populares ou como se diz em inglês, são jogados em todo o mundo, e não apenas por crianças, mas também por adolescentes e adultos. Falar de um jogo indie não é falar de um gênero, porque indie tem a ver com sua maneira particular de ser produzido e desenvolvido, assim como, é claro, outros fatores.





O que é um videogame indie?





O videogame indie tem um forte contraste com o videogame triple A, aqueles grandes blockbusters que enchem as notícias. Ainda que hoje em dia muitas grandes editoras também publiquem jogos indie, ainda que seu desenvolvimento continue sem a interferência dessas grandes empresas.





Muitos fatores entram em jogo no desenvolvimento de videogames , tais como tempo, recursos financeiros e humanos. Tudo isso pode determinar os aspectos mais básicos de um jogo, como gráficos, mas muitos jogos indie muitas vezes surpreendem com grandes ideias.





Estes são títulos desenvolvidos independentemente com um orçamento muito limitado e uma equipe menor de pessoas. Assim, isto resulta em jogos de menor comprimento e pouco poderosos do ponto de vista técnico.





Não obstante as limitações, isso não significa que os jogos indie sejam de qualidade inferior. De um modo geral, os jogos indie têm melhor visual, mais cuidado, e uma narrativa interessante e envolvente. No entanto, os estúdios independentes tentam utilizar menos recursos técnicos para poder reduzir os custos durante o desenvolvimento.



Qual foi o primeiro jogo indie?





“Cave Story” é um desses exemplos de cartilha que você tem que voltar de tempos em tempos para não perder sua perspectiva ao falar sobre videogames indie. Lançado no ano de 2004 como um jogo gratuito, ele viveu uma jornada de quase vinte anos que o levou a experimentar todos os estágios pelos quais um jogo tem que passar.





O enredo de Cave Story remonta ao final da década de 90. Foi nessa época que seu criador, Daisuke Amaya, mais conhecido como Pixel, aprendeu a programar videogames graças a um de seus colegas de classe na residência estudantil onde ele morava naquela época. Entusiasmado com o meio desde criança, Daisuke Amaya tinha uma ideia em mente: criar um belo jogo.





Ao contrário do que normalmente acontece, Amaya não fez seu jogo em um piscar de olhos. Logo de cara, percebeu que não sabia como fazer um jogo. Ele tinha os conhecimentos básicos de programação, mas não tinha a experiência necessária, então ele concentrou seus esforços em fazer um pequeno título, Ikachan, e um motor para criar sua própria trilha sonora.



Os jogos indie mais populares





Vale a pena lembrar que os termos indie e independente são sinônimos. Então, vamos falar sobre os melhores títulos de indie:





1. Hades





O Hades entrou em cena como um dos melhores videogames de 2020. É um malandro no qual você interpreta a Zagreo, filho de Hades, que quer fugir do submundo. O caminho do jogador será gerado aleatoriamente e ele terá que escolher bem suas armas, aprender o máximo de truques possíveis e ser muito eficaz com a maneira como ele combina seus powerups. A história do jogo é um de seus pontos mais fortes.



2. Disco Elysium





Com um tom muito original e um sistema de role-playing muito profundo, esta é outra revelação indie dos últimos anos. É um detetive questionável que resolve muitos mistérios, inclusive o de sua própria ressaca. Como dizem os próprios desenvolvedores: "Seja um herói ou um ser humano desastroso".



3. Stardew Valley





Quem gosta de viver uma vida tranquila em uma fazenda, poderá jogar este título por 10 a 300 horas! Poderá criar sua própria fazenda, conhecer seus vizinhos no vilarejo e muito mais.



4. Hollow Knight





Este é um jogo de ação e aventura 2D da velha escola. Tem um vasto mundo para explorar que está interligado. Durante a aventura, surgem cidades antigas, cavernas e terrenos baldios. Em cada um desses ambientes há criaturas que foram corrompidas. A missão é resolver os antigos mistérios que se encontram no coração do reino, sob a cidade de Petrópolis.



5. The Witness





Um videogame puzzle desenvolvido e distribuído pela Thekla, Inc. O jogador controla um personagem cujo objetivo principal é superar os desafios de uma ilha que está dividida em 10 partes, cada uma com diferentes puzzles totalizando 650.