Aprenda a montar seu negócio on-line e multiplique suas vendas

(foto: Freepik)



É um fato: muita gente está deixando de comprar em lojas físicas e migrando para as compras em lojas virtuais . Isso acontece porque as lojas on-line, além de facilitarem a pesquisa, oferecem melhores condições de pagamento, preços mais baixos, benefícios exclusivos e muito mais comodidade para o usuário.





Sendo assim, muita gente também quer passar para o outro lado: o de vendedor. Como há muita demanda, também pode haver muita oferta - por isso, cada vez mais pessoas estão se tornando empreendedoras e abrindo suas lojas virtuais. Mas então, como fazer esse tipo de negócio dar certo? Como dar os primeiros passos?





Confira como começar uma loja on-line e a importância de contar com plataformas de confiança, como a Venda Online Brasil , nesses momentos de aprendizado.





Por que investir em vendas na internet?





o Brasil tem 71% de sua população (ou seja, 150,4 milhões de pessoas) conectada à internet. As vendas na internet já são a forma mais prática e rápida de trazer sucesso para o seu negócio. De acordo com o relatório do “Digital 2020” , realizado pelo We Are Social em parceria com a Hootsuite,





Isso significa que muitos usuários que possuem interesses, gostos e perfis diferentes estão disponíveis para serem impactados on-line. E nesse ambiente, a maior parte dos consumidores está acostumada a fazer uma boa pesquisa por produtos antes de comprar, o que pode beneficiar quem decide empreender com vendas na internet.





Como começar a vender no meio on-line?





Agora que você já sabe que empreender na internet é um ótimo negócio, como dar o primeiro passo para que isso aconteça?





Nessa fase, é preciso pensar em dois pontos importantes: planejamento e seu mercado de atuação.





1) Planejamento





O momento do planejamento é o ponto de partida do seu negócio e, por isso, ele precisa ser muito bem estruturado. De início, é preciso saber como funciona um e-commerce e ter uma boa estratégia definida.





A sua loja virtual precisa ser pensada e planejada como um modelo de negócios diferente de uma loja física – com isso em mente, você deve começar a desenhar um plano de vendas e a experiência do cliente dentro do seu e-commerce.





Portanto, não tenha preguiça: planeje, pesquise e, por fim, faça uma revisão antes de dar o próximo passo.





2) Mercado de atuação





O segundo passo é definir o mercado de atuação do seu negócio. Portanto, você precisa responder uma simples (porém não tão fácil) pergunta: o que sua loja vai vender?





Se você vai abrir uma loja virtual e ainda não sabe qual seu mercado de atuação, comece fazendo uma boa pesquisa e entenda o que o mercado está querendo, quais produtos estão sendo vendidos, o que as pessoas estão precisando e quais serão seus concorrentes diretos e indiretos. Só assim será capaz de abrir um e-commerce da melhor forma possível.





8 pontos importantes a se considerar na hora de abrir uma loja virtual





Antes de abrir uma loja na internet , é preciso considerar, além do planejamento e do mercado de atuação, alguns pontos que serão muito importantes na sua trajetória enquanto empreendedor(a). São eles:





1) Financeiro: uma das grandes vantagens das lojas on-line é que seu custo-benefício é muito maior do que o de uma loja física, por exemplo;





2) Plataforma: a plataforma é referente ao sistema de gestão, ou seja, a tudo o que você gerenciará na ferramenta;





3) Conteúdo: conteúdo é aquilo que você irá comunicar ao seu cliente;





4) Sistema de gestão: sistema de gestão é referente a tudo que é possível fazer na plataforma sozinho (gerenciar pedidos, produtos e ações dos clientes, produzir conteúdos, entre outros);





5) Marketing: ao abrir uma loja na internet, é muito importante construir um planejamento de marketing e definir uma estratégia para a venda dos produtos no ambiente on-line;





6) Segurança: esse é um dos maiores desafios, ou seja, transmitir credibilidade e confiança ao consumidor na hora da venda;





7) Pagamento: quando se trata de meios de pagamento, é preciso analisar as visões do lojista e do cliente;





8) Logística: é preciso pensar em como fará a entrega da mercadoria, no valor do frete, no tempo de entrega, no controle de estoque e nos canais de atendimento.





Venda Online Brasil: um facilitador no processo de abertura da sua loja virtual





Para quem é novo nos negócios virtuais, abrir uma loja on-line pode se tornar um grande desafio. Para facilitar essa missão, o Venda Online Brasil (VOB) é uma empresa que veio te ajudar a criar e organizar seu negócio, para que você possa se sobressair e gerar muito lucro no ambiente virtual.





Renata Carvalho, empresária fundadora do Venda Online Brasil, conta como fundou a plataforma: “durante a pandemia do COVID-19, percebemos um grande aumento do volume de compras on-line e o surgimento de uma demanda rápida para serviços que já existiam, mas sem inovação por parte do comerciante. A velocidade da reinvenção dos negócios diante da pandemia precisou ser acelerada - então, decidi fazer uma curadoria de conteúdos para um negócio digital que apoia empreendedores iniciantes no e-commerce, para que aprendam de forma otimizada e com custo acessível”.





O Venda Online Brasil é a única plataforma licenciada pela Câmara Brasileira da Economia Digital, a maior instituição incentivadora do e-commerce no Brasil. Portanto, se seu objetivo é aprender a vender on-line do zero ou se já tem algum conhecimento na área e quer dar um upgrade nas vendas, o VOB é o melhor lugar.





Na plataforma, você terá acesso aos melhores conteúdos relacionados a e-commerce para estruturar o seu negócio, multiplicar suas vendas e, entre outras coisas:



atrair o público certo para seus produtos;

criar uma loja virtual de sucesso;

encontrar os melhores fornecedores;

escolher a melhor logística para fazer seu produto chegar ao cliente;

escolher as melhores ferramentas de automação;

estruturar suas redes sociais;

fazer uma gestão eficaz de estoque;

precificar seus produtos da forma correta;

usar as melhores estratégias de marketing digital.













E os resultados promovidos pelo Venda Online Brasil são bastante satisfatórios. “Nos seminários realizados pelo Ciclo MPE, promovidos pela Câmara Brasileira da Economia Digital, ensinamos mais de 17 mil empreendedores que assistiram aos conteúdos e puderam realizar na prática o que aprenderam”, comentou Renata.





No VOB, você tem aulas com especialistas em e-commerce





No Venda Online Brasil, você terá acesso a mais de 60 horas de aula com os melhores nomes em e-commerce, marketing digital, planejamento estratégico, logística e legislação do Brasil.





Grandes profissionais da área vão te acompanhar no aprendizado para que você possa sair com uma bagagem rica e cheia de novas ideias. “Reunimos os maiores especialistas para realizar os seminários de forma a encurtar caminhos, com conteúdos práticos que vão direto ao ponto para vender on-line”, comenta Renata.





Confira alguns nomes que compõem o time do VOB:





Alfredo Soares : sócio da VTEX, a maior plataforma de e-commerce da América Latina, onde atua como VP Institucional. É autor do livro “Bora Vender”, obra que está sempre na lista de mais vendidos.

: sócio da VTEX, a maior plataforma de e-commerce da América Latina, onde atua como VP Institucional. É autor do livro “Bora Vender”, obra que está sempre na lista de mais vendidos. André Damasceno : palestrante e empresário, André já atendeu mais de 500 empresas no Brasil, EUA e Europa e treinou mais de 10 mil alunos em cursos presenciais e on-line.

: palestrante e empresário, André já atendeu mais de 500 empresas no Brasil, EUA e Europa e treinou mais de 10 mil alunos em cursos presenciais e on-line. Bruno Koscky : especialista em marketing digital e e-commerce.

: especialista em marketing digital e e-commerce. Diego Santana : CEO da E-commerce Rocket e especialista em tráfego para e-commerce. Ensina lojistas a criar campanhas de sucesso no Facebook Ads.

: CEO da E-commerce Rocket e especialista em tráfego para e-commerce. Ensina lojistas a criar campanhas de sucesso no Facebook Ads. Fábio Ceccoto : CEO e fundador da E-commerce Consulting, produtor do Treinamento Loja Virtual de Sucesso e palestrante Top of Mind de e-commerce.

: CEO e fundador da E-commerce Consulting, produtor do Treinamento Loja Virtual de Sucesso e palestrante Top of Mind de e-commerce. Geisa Alves : proprietária da loja virtual Artesanato de Cobre e especialista em Instagram.

: proprietária da loja virtual Artesanato de Cobre e especialista em Instagram. Gustavo Motta : fundador da We do Logos e da Sales Farm.

: fundador da We do Logos e da Sales Farm. Maíse Góis : empreendedora e criadora do Método Trust.

: empreendedora e criadora do Método Trust. Marina Lenk : consultora de imagem e proprietária da loja Vestida de Lenk.

: consultora de imagem e proprietária da loja Vestida de Lenk. Thiago Sarraf: especialista em e-commerce e internet, consultor, professor, palestrante, investidor-anjo e empresário.





Saiba como a plataforma funciona





O Venda Online Brasil funciona da seguinte forma: o usuário paga uma assinatura para usar o portal por 1, 3, 6 ou 12 meses e tem acesso livre a todos os conteúdos, além de benefícios exclusivos.





Dentro da plataforma, os temas são divididos dentro dos pilares que sustentam o e-commerce: Legislação, Logística, Marketing, Mercado e Planejamento. Sendo assim, o aluno pode escolher por onde quer começar seu aprendizado ou até mesmo priorizar os conteúdos em que possui mais dúvidas, por exemplo.





Isso significa que, dentro do portal, o aluno pode ir direto ao ponto e assistir aos conteúdos que mais o interessam para começar a vender ou para melhorar suas estratégias on-line, sem perder tempo com introduções que não seriam interessantes para sua jornada.





Escolha seu plano e assine o VOB!





Por fim, Renata comenta que ainda existe um oceano de oportunidades para quem quer investir no mundo digital: “são muito poucos os comerciantes que já implantaram sua operação no e-commerce em relação ao comércio tradicional. Então, deixo a dica para quem precisa inovar: comece aprendendo e executando até dar certo”.





São diversos planos disponíveis no site do Venda Online Brasil:





Plano 1 (mensal) : 1x R$49,90

: 1x R$49,90 Plano 2 (trimestral) : 3x R$42,90

: 3x R$42,90 Plano 3 (semestral) : 6x R$39,90

: 6x R$39,90 Plano 4 (anual): 12x R$32,90