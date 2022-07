Pandemia e 5G ampliam acesso à internet, mas riscos também crescem

On-line. (foto: Pixabay)

A pandemia de COVID-19 aumentou drasticamente o uso e a demanda por tecnologias digitais. Em poucas décadas, a internet foi capaz de originar uma série de novas indústrias, permitir o trabalho e lazer remotamente, acelerar diversos processos burocráticos e até mesmo transformar nossas comunicações cotidianas, resultados de eleições e hábitos de consumo. E a necessidade de ficar em casa devido ao isolamento social aumentou significativamente nossa dependência desses recursos.





É por isso que pesquisas recentes apontam um aumento no número de brasileiros com acesso à internet nos últimos dois anos: 152 milhões de habitantes, 81% da população nacional, agora são capazes de acessar a internet. Os smartphones, dispositivos portáteis e constantemente conectados, representam uma grande fatia da responsabilidade pelo aumento da inclusão digital. Somente no Brasil, há mais de 240 milhões de aparelhos ativos, ultrapassando o próprio número de indivíduos em algumas estimativas.





Mas embora as vantagens de tamanho acesso à internet sejam inegáveis, qualquer mudança profunda na forma como realizamos nossas atividades pode, também, trazer consigo uma série de novos perigos que ainda não somos capazes de absorver. Infelizmente, esse parece ser o caso com a disseminação da internet no Brasil. E com a chegada das redes 5G, que prometem garantir que todos estarão sempre conectados com alta velocidade, e em um número ainda maior de aparelhos, é preciso conhecer os desafios à frente para evitar ainda mais problemas.





Casos de cyberbullying se tornam mais frequentes





Uma reclamação constante de quem precisou trocar as interações pessoais pelo universo on-line é a falta de contato humano, olho no olho, que é perdida nas relações virtuais. Esse fenômeno de ausência de contato real, anonimato e menor engajamento podem resultar em um problema ainda mais grave: o cyberbullying, caracterizado por agressões digitais repetitivas e direcionadas, essa ameaça digital cresceu de forma alarmante. Empresas de privacidade on-line como a ExpressVPN publicaram métodos para tentar prevenir o problema, antes que os danos para a saúde mental sejam grandes demais.





O cyberbullying pode ocorrer de forma pontual, como um grupo de colegas de classe perseguindo um estudante em específico, mas também pode ser amplificado pelas possibilidades das ferramentas virtuais. Nesses casos, redes sociais como o Twitter podem propagar a perseguição e resultar em demissões, calúnia, e até mesmo perigos para a vida real da vítima. Além disso, "memes" disfarçados de piadas inofensivas podem reforçar preconceitos, ataques às características físicas, e em muitos casos, destruir a autoestima e convívio social, como o ocorrido com a estudante Lara da Silva, jovem do meme "Já acabou, Jéssica?" amplamente compartilhado nas redes.





É importante destacar que o cyberbullying pode ser inserido em diversos contextos, de grupos de funcionários de uma empresa até redes sociais como o TikTok, e portanto, é fundamental que todos, dos jovens aos seus responsáveis, conheçam formas de identificar a perseguição e buscar ajuda através de ONGs de suporte como a SaferNet, aconselhamento legal por profissionais especializados e as Delegacias de Crimes Virtuais, e acompanhamento psicológico.

Golpes e malware geram grandes prejuízos





Outra categoria de problema em rápida ascensão no Brasil são os golpes e ataques por malwares, como a clonagem de WhatsApp e os ransomware, programas capazes de gerar prejuízos incalculáveis para pequenas e médias empresas, profissionais freelance, consultórios, e até mesmo pessoas que não usam a internet como ferramenta de trabalho.





Em geral, isso é fruto da combinação da falta de bons hábitos de segurança digital no Brasil, ainda pouco divulgada, e de um rápido aumento no número de dispositivos "inteligentes" sempre conectados à internet em nossas casas. A chegada das redes 5G também poderá exacerbar esses fatores, já que a ideia da internet of things promete utilizar a maior capacidade dessas redes para expandir cada vez mais o número de aparelhos conectados e sempre coletando dados pessoais. No Brasil, em 2022, algumas operadoras já começam a utilizar a tecnologia, que será gradualmente espalhada para todas as capitais e, futuramente, todas as cidades do país. De todo modo, o 5G será extremamente valioso e acessível, e uma série de dicas de segurança digital são fundamentais independentemente do método de conexão, do 5G às tecnologias mais antigas como o 3G e 4G, ou até mesmo as redes Wi-Fi em casa:





Habilite a autenticação de duas etapas (2FA) : atualmente diversos serviços e sites, como as contas da Google e Apple, oferecem a autenticação de duas etapas para seus usuários. Com o recurso ligado, um código enviado por SMS ou aplicativo é necessário para fazer login. Isso impede que vazamentos de dados, ou outras formas de burlar senhas, permitam que um hacker acesse suas contas privadas. Esse recurso é, também, a principal defesa contra a clonagem de contas do WhatsApp.

: atualmente diversos serviços e sites, como as contas da Google e Apple, oferecem a autenticação de duas etapas para seus usuários. Com o recurso ligado, um código enviado por SMS ou aplicativo é necessário para fazer login. Isso impede que vazamentos de dados, ou outras formas de burlar senhas, permitam que um hacker acesse suas contas privadas. Esse recurso é, também, a principal defesa contra a clonagem de contas do WhatsApp. Ative o Windows Defender : o Windows Defender é o programa nativo da Microsoft capaz de reconhecer ransomwares populares, removendo-os da máquina antes que o dano seja causado.

: o Windows Defender é o programa nativo da Microsoft capaz de reconhecer ransomwares populares, removendo-os da máquina antes que o dano seja causado. Habilite o firewall : o firewall impede que um programa envie dados pela internet sem sua autorização, ou seja, ataques de ransomware que enviam os dados para o hacker serão impedidos.

: o firewall impede que um programa envie dados pela internet sem sua autorização, ou seja, ataques de ransomware que enviam os dados para o hacker serão impedidos. Use um gerenciador de senhas : jamais compartilhe senhas manualmente entre funcionários, e nunca utilize senhas fáceis e memorizáveis. Ao invés disso, use um aplicativo como o 1Password ou Bitwarden para gerenciar senhas de forma segura.

: jamais compartilhe senhas manualmente entre funcionários, e nunca utilize senhas fáceis e memorizáveis. Ao invés disso, use um aplicativo como o 1Password ou Bitwarden para gerenciar senhas de forma segura. Ajuste o roteador: na página de configurações do roteador de Wi-Fi, certifique-se de que o protocolo está marcado como WPA2, que o recurso WPS esteja desligado, e que todos os dispositivos conectados sejam conhecidos.





Por fim, é recomendável manter cópias seguras de seus arquivos importantes como fotos pessoais e documentos do trabalho em mais de um local, evitando o risco de perda de informações. A segurança digital e a prevenção ao bullying devem caminhar ao lado da inclusão digital, garantindo que todos possuam acesso seguro e sem preocupações às comodidades da internet.