E-sport: os brasileiros apostam no Counter-Strike Global Offensive?

Game. (foto: Freepik)

O Counter-Strike: Global Offensive é um dos grandes jogos online no mundo inteiro. O game tem uma base considerável de jogadores espalhados pelo mundo e segue atraindo muitos interessados.





E este panorama também é visto dentro das apostas esportivas. Casas como a bet365 Brasil já oferecem apostas nos esportes eletrônicos há alguns anos e isso só vem aumentando nos anos recentes.





As apostas no CS:GO fazem parte disso. Aliás, o Counter-Strike talvez seja o e-sport mais buscado por quem gosta de apostar em e-sports. E o Brasil está no meio deste cenário.





Porém será que os brasileiros apostam realmente no CS:GO?





Counter-Strike é bem popular no Brasil





Não há como duvidar da popularidade do Counter-Strike: Global Offensive no cenário brasileiro. De acordo com uma pesquisa recente feita pelo portal Leetify, em maio de 2021, o Brasil se encontra no top 5 global em termos de quantidade de jogadores de CS:GO.





Ainda que a pesquisa já tenha mais de um ano de sua realização, é bem provável que os números sigam bem parecidos. Até porque os brasileiros gostam do famoso CS há uns bons anos.





Segundo os dados desta pesquisa, o Brasil concentra aproximadamente 4,9% dos jogadores de CS:GO globalmente.





Aliás, o Leetify colocou os 20 primeiros países do ranking, de acordo com esta pesquisa. E eles concentram cerca de 70% da base mundial de jogadores do game de tiro em primeira pessoa.





Entre os dez primeiros da lista, estão:

Rússia – 11,65%

Estados Unidos – 10,66%

Polônia – 5,32%

Brasil – 4,87%

Alemanha – 4,55%

Turquia – 4,20%

Canadá – 3,04%

Ucrânia – 2,68%

Japão – 2,35%

Reino Unido – 2,29%





A pesquisa mostra quanto os brasileiros demonstram interesse no CS:GO. E, até por essa razão, não é difícil entender que o Brasil seja um mercado muito bom para as casas de apostas em e-sports.





O Brasil também é um dos países que mais tem jogadores profissionais de e-sports, os chamados pro players. Esta é outra prova enorme de que os brasileiros estão mais ligados nos e-sports do que nunca.





Onde há público consumidor de determinado e-sport, obviamente também existe um contingente interessado em apostar nisso. Com o CS:GO não poderia ser diferente.





Tanto é que as apostas online neste e-sport tão querido pelos brasileiros estão bem presentes no país. Pensando na infinidade de jogadores que há no Brasil e no mundo , é completamente compreensível tamanho sucesso.





Apostas em e-sports estão crescendo





Muitas pessoas que ainda não estão muito ligadas nas apostas online podem ter dúvidas em relação ao assunto. Por exemplo, o fato de ser possível apostar no Brasil.





E o fato é que, apesar de não existir uma lei totalmente finalizada no país, os brasileiros podem fazer sua fezinha. Até pelo motivo que as casas de apostas na internet não possuem suas sedes em território brasileiro.





Então, mesmo que a lei vigente determine uma proibição de locais físicos de apostas em esportes e cassinos, os sites da internet podem oferecer livremente os seus serviços. Então, não há nada que impeça os interessados no Brasil em apostar.





Os e-sports estão dentro das apostas esportivas. Aliás, todas as grandes empresas oferecem apostas nos esportes eletrônicos. E existe até mesmo o caso de sites que trabalham basicamente apenas com apostas nos e-sports.





Não há mais dúvidas de que esses games jogados em todo o mundo fixaram seus pés nas apostas esportivas e que isso não irá mudar no futuro. Com as premiações das competições aumentando ano após ano e mais gente assistindo os eventos, as casas de apostas online aproveitarão essa onda para conquistar novos adeptos e interessados em apostar.





Projeção para as apostas nos esportes eletrônicos





Como indicou a pesquisa que falamos neste texto e o número de jogadores profissionais que o Brasil forma, os e-sports já estão muito bem no país. Aliás, uma coisa leva a outra. Afinal, é natural que em um país onde o CS:GO é tão popular para jogadores, ele se torne querido por apostadores também.





Muitos jovens deixam de acompanhar esportes considerados mais tradicionais, como futebol, basquete e vôlei, para focar nos esportes eletrônicos. Inclusive, vários deles possuem ídolos nas equipes e compram camisas dos principais times, sejam de CS:GO, League of Legends, Valorant e outros.





Quando isto já é uma realidade, não podemos tentar fugir do que está acontecendo. Os e-sports já são um fenômeno mundial e no Brasil não é diferente, muito pelo contrário.





Então, a projeção que podemos fazer das apostas nos e-sports é a melhor possível. Com mais competições e equipes sendo formadas, mais pessoas interessadas. Com mais pessoas com interesse, a audiência dos eventos sobe proporcionalmente. E, naturalmente, as apostas esportivas crescem.





Até mesmo pelo fato de que essas mesmas casas de apostas patrocinam diversos eventos de esportes eletrônicos. E, com as marcas aparecendo o tempo inteiro em banners promocionais e nos uniformes das equipes, o público consumidor começa a conhecer essas empresas.





As apostas em e-sports já fazem parte da vida de muitos fanáticos e os brasileiros estão no meio desse verdadeiro furacão.