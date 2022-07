Cruzeiro: conheça a trajetória do principal artilheiro do time em 2022

Eduardo Nascimento da Silva Júnior de 29 anos, destro, 1,84 cm, aproximadamente 90 kg. Essas são as características do craque Edu, o camisa 99 do Cruzeiro. Graças a esse centroavante, a Raposa conseguiu vitórias importantes na temporada e se firmou entre uma das melhores nas competições que participa.





Apesar de ter muitos fãs, poucos conhecem de verdade a trajetória do atacante Edu. Eduardo tem uma longa trajetória pelo futebol brasileiro. Mas a sua principal temporada definitivamente é a de 2022 pelo Cruzeiro.





Início no Vasco





Edu começou a sua carreira jogando pelo Vasco em 2007. Na época, o centroavante atuava pela categoria sub-15. Aos poucos, Eduardo foi chamando a atenção de outros clubes que resolveram dar a oportunidade para o atleta. Foi então que ele foi para a Portuguesa, atuando também pelo Botafogo.





Depois de algumas temporadas na Portuguesa, e a experiência em Botafogo e Vasco, Edu foi para o São Gonçalo FC, onde fez 17 jogos e marcou 15 gols. Apesar do bom desempenho, o centroavante foi emprestado ao Boavista-RJ. Edu voltou para o São Gonçalo FC, mas foi transferido para o Itaboraí, onde ficou de 2015 até 2017.





Antes de chegar ao Cruzeiro, Edu também teve passagens pelo Brusque, Nova Iguaçu e Atlético Tubarão. E foram as suas duas temporadas no Brusque que chamaram a atenção dos cruzeirenses. Nas temporadas de 2020 e 2021, Edu estava presente em 50 jogos, onde marcou 29 gols e deu 3 assistências.





Mais gols em casa do que fora





A campanha do Cruzeiro diante de sua torcida é geralmente superior ao seu desempenho como visitante. E Edu segue essa tendência também. Afinal, o atacante conseguiu marcar mais gols em jogos em casa do que jogando como visitante ao longo do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Série B.





Edu costuma ter um ótimo desempenho mesmo começando como reserva. Afinal, o atacante recebeu o título de mais gols como reserva no Campeonato Mineiro de 2022. O que representa a versatilidade desse atleta que tem sido decisivo para a temporada do Cruzeiro em busca de alcançar os patamares históricos do clube.





Engajamento dos atletas é fator decisivo para o sucesso





O Cruzeiro certamente tem ótimas projeções para a sua temporada. Os especialistas já apontaram que a Raposa tem ótimas possibilidades de sucesso . Afinal, mesmo em uma competição muito competitiva, o time mineiro conseguiu se destacar entre as principais equipes em percentual de vitórias.





O engajamento dos atletas para o sucesso do clube certamente é um dos aspectos que fazem com que o Cruzeiro consiga chegar aos objetivos da temporada. Além disso, é importante que os jogadores, assim como Edu, entendam que o fato de estarem de reserva não significa que não possam entrar e mudar o jogo.





Assim como Edu, outros atletas são usados como coringas para conseguir virar um jogo difícil. Ou então vencer um jogo que será decisivo para a temporada. Considerando o retrospecto do camisa 99 da Raposa, possivelmente ele ainda terá muito para contribuir na temporada.