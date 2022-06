O que é SLP? Conheça a Smooth Love Potion, a criptomoeda dos jogos Axie

Moeda digital. (foto: pvproductions/freepik)

Conhecida pelas siglas SLP, a Smooth Love Potions, é uma moeda digital implementada em 2020, para ser utilizada como uma das principais criptomoedas no ecossistema do jogo Axie Infinity, a principal é AXS (Axie Infinity Shards).

O SLP é um token de utilidade, isto significa que possui uma função específica no jogo. O Axie Infinity faz parte do modelo de negócios conhecido como play to earn, ou seja, jogar para ganhar.

Nesta categoria de jogos, os participantes são recompensados com SLP, ao completar missões diárias, seja no modo Aventura (PvE) lutando contra monstros controlados pelo próprio jogo, ou no modo Arena (PvP - Person vs. Person) onde devem batalhar contra outros jogadores.





Por exemplo, jogando no modo Aventura, os jogadores podem ser recompensados com até 50 SLPs por dia, dependendo do nível dos Axies, a maior nível aumentam as possibilidades de sair vitorioso na disputa.





Ao ser uma moeda interna de pagamento, é possível usar os ativos para adquirir animais de estimação digitais chamados Axies, personagens registrados como NFTs exclusivos, e recursos, para melhorá-los.





Uma vez acumulada uma certa quantia de SLP, os jogadores podem começar a criar seus próprios Axies, que logo poderão ser vendidos como NFT a outros jogadores no mercado ou trocados em exchanges de criptomoedas.





Visando manter um controle da população de Axies, cada NFT pode ser procriado até 7 vezes, para evitar a hiperinflação do mercado. Cada procriação tem um custo e aumenta a cada nova reprodução.





Como dato importante a saber, o Smooth Love Potion possui um mecanismo de queima, ou seja, que após de cada reprodução o breeding, os token utilizados são queimados definitivamente.





Em resumo, as principais funções do token relacionam-se com a criação e procriação dos Axies e as missões, e sua maior utilidade é manter os jogadores ativos interessados em continuar jogando.





O jogo Axie Infinity foi criado em 2018 na blockchain da Ethereum, e funciona no padrão nativo da ERC-20. É um jogo que funciona como um mercado descentralizado, o que permite negociar os token de utilidade.





Se bem que o SLP é um token utilizado como parte do jogo Axie Infinity, é importante destacar, que ela supera os limites do jogo e pode ser utilizada em um marketplace repleto de NFTs, aliás o SLP surge também como uma modalidade de investimento no mercado de criptoativos.





Como investir em SLP?





Quem pretenda adquirir unidades do token, existem 3 maneiras de efetuar a compra, seja por uma corretora, pelo modelo P2P, ou pelo próprio jogo.

O procedimento mais seguro e confiável de efetuar o investimento é através de uma corretora já que ela se ocupa de todo o processo.





A segunda forma é realizando a transação diretamente com a outra parte envolvida (P2P), sem intermediários, este é o modo menos recomendado já que ao ser na base da confiança entre ambas partes que não se conhecem, a transforma em uma transação de alto risco e carente de garantias.





E a terceira forma é retirando os tokens diretamente do jogo.





Qual é o valor do token?





Na medida que o jogo ganhou notoriedade, a moeda foi valorizada, mas a cotação flutua conforme a oferta e a demanda do mercado. Atualmente o preço do SLP tem sofrido uma queda importante, mantendo uma tendência de baixa, já faz algum tempo.





Os desenvolvedores estão efetuando algumas mudanças e continuam avançando confiantes.