Confira as 3 melhores clínicas de transplante capilar do Brasil

Transplante capilar. (foto: capilclinic.com.br)

A busca pela cirurgia de transplante capilar cresceu de forma surpreendente nos últimos dois anos. De acordo com a International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS), o mercado em 2021 movimentou cerca de US$ 4,5 Bilhões. Isso reflete a maior aceitação e divulgação do tratamento contra a calvície, que possui como público predominante o sexo masculino, correspondendo à 87,3% dos pacientes.





transplante capilar é indicado para os casos da chamada alopecia androgenética, ou calvície, de origem hereditária e relacionada ao hormônio masculino. Essa queda de cabelo em quem possui o gene costuma aparecer por volta dos 20 anos e se agrava com o tempo, se intensificando a partir dos 40 anos.





Mais de 42 milhões de brasileiros são atingidos pela calvície, que diante de um dado tão expressivo criou até o dia dos carecas no Brasil, comemorado em 14 de março. Em razão dessa grande demanda, surge a cada dia uma nova clínica de transplante de cabelo no país, principalmente nas principais capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo.





Para ajudar na procura por uma clínica de qualidade e profissionalismo para realizar o procedimento, confira a seguir um ranking com as melhores do Brasil para uma escolha segura e confiável.





As 3 melhores clínicas de transplante capilar do Brasil





1- Capilclinic





Capilclinic é uma das líderes internacionais em transplante capilar. Possui como filosofia de trabalho realizar parcerias com os melhores cirurgiões do mundo para oferecer a solução definitiva contra a calvície com resultado bem sucedido e a garantia de satisfação do cliente. Presente no Brasil e em outros países como Turquia, Espanha, México e Colômbia.





A Capilclinic Brasil está localizada em São Paulo, no bairro Moema, e tem como médico responsável o Dr. Alvaro Túlio Fortes, prestigiado cirurgião de transplante capilar. Conta com uma equipe de especialistas competentes para auxiliá-lo na execução de um trabalho com maestria.





A clínica atrai clientes de todo o país devido à fama já conhecida pela conduta ética, atendimento personalizado e preço justo cobrado pelo procedimento, tornando-o acessível a um maior número de pessoas.





Outro diferencial da Capilclinic é por trabalhar sem limite de folículos no enxerto capilar, o que garante um resultado mais natural e eficaz. O pacote oferecido para a cirurgia inclui avaliação e diagnóstico, aplicação das técnicas FUE Saphira ou DHI, tratamentos e medicações pós-operatórias e o acompanhamento presencial e à distância.





2- Clínica Ruston





Conhecida pelo compromisso com a discrição e exclusividade no atendimento, a Clínica Ruston também se destaca como uma das melhores do Brasil quando o assunto é transplante capilar. Possui infraestrutura e equipamentos modernos, como um microscópio de alta potência para segmentar as unidades foliculares.





Essa tecnologia nas mãos do cirurgião responsável pela clínica, Dr. Antônio Ruston, é a combinação perfeita para um excelente resultado de recuperação dos fios. O Dr. Ruston é conhecido pelo perfeccionismo na realização do procedimento, almejando sempre o máximo de naturalidade e volume capilar possível a cada sessão.





3- Clínica Fernando Basto





A clínica Fernando Basto é outra autoridade brasileira em transplante de cabelo. É liderada pelo médico que dá nome à clínica, um excelente profissional que se preocupa com a precisão do resultado logo na primeira consulta, quando analisa a área calva a ser preenchida e a qualidade da região doadora com um dermatoscópio de alta definição.





A clínica conta com seis métodos de transplante capilar, segundo a necessidade de cada cliente. São eles: a clássica técnica FUT, a técnica FUE, a técnica híbrida - que une as técnicas FUT e FUE em um mesmo procedimento -, a técnica da linha anterior irregular - do Dr. Fernando Basto -, o transplante capilar agrupado e o transplante capilar de fio longo - utilizado na recuperação das áreas frontal e temporal.





Principais técnicas de transplante capilar





Técnica FUT





A técnica de transplante FUT, que em português significa Transplante de Unidades Foliculares, consiste na retirada de uma faixa de couro cabeludo na região doadora que varia de tamanho conforme a necessidade do paciente. Em seguida, ocorre a separação dos folículos capilares para serem transplantados um por um na área receptora. O local em que a tira foi extraída é suturado e realizada a aproximação das bordas, o que acaba por ficar uma cicatriz linear, mas que é facilmente camuflada pelo cabelo que irá nascer novamente na área.





A técnica possibilita que sejam transplantados muitos folículos capilares em uma única sessão, por isso é a mais indicada para quem possui a calvície em um estágio mais evoluído. O procedimento com o método FUT tem cerca de 6 horas de duração e é feito somente com anestesia local.





Técnica FUE





A FUE, Extração de Unidades Foliculares, é a técnica mais utilizada no mundo para transplante de cabelo. Nela, as unidades capilares são retiradas individualmente da área doadora, de forma que não é necessário corte e com isso deixa uma cicatriz imperceptível. A extração é feita com a ajuda de um aparelho motorizado, conhecido como “punch”, que possui uma ponta giratória, e os folículos conservados a 4-8 graus Celsius para depois serem implantados um a um.





Para a realização do procedimento com a técnica FUE é aplicada anestesia local e o paciente pode ir para a casa no mesmo dia. A cicatriz discreta possibilita maior escolha dos futuros cortes de cabelo, que pode inclusive ser raspado sem sinal algum aparente, ao contrário do que ocorre com o método FUT.





A técnica FUE é recomendada para camuflar cicatrizes de acidente ou outros casos; para o paciente que não tem necessidade do retorno imediato às atividades diárias após a cirurgia e para quem busca implantes de pelos na face ou no corpo.





Técnica FUE Saphira





Como o próprio nome sugere, nesta técnica são usados cristais de safira para abertura dos microcanais para extração dos folículos na área doadora, um a um, e implantação na região receptora afetada pela calvície. A técnica FUE Saphira é hoje a mais avançada para cirurgia de transplante capilar, em que oferece um pós-operatório rápido e resultados mais naturais e positivos em um tempo menor.





Técnica No Shave Fue





No método FUE tradicional, o cabelo da área doadora deve ser raspado antes do procedimento para que as unidades foliculares sejam extraídas uma a uma. Já com a técnica No Shave FUE, não é necessário raspar os fios da região doadora antes do transplante capilar, o que torna mais discreto o pós-operatório e permite ao paciente um retorno à rotina em poucos dias.





Técnica DHI





O método DHI é uma variante do FUE, onde é utilizado um dispositivo chamado de "Choi Implanter" ou "Choi Pen", que oferece maior precisão e cuidado na fase de incisão dos folículos capilares para que não criem orifícios nem fendas.





A unidade folicular é inserida na agulha da caneta para ser injetada no couro cabeludo. Esse movimento é repetido por diversas vezes e por assim requer uma equipe maior para auxiliar o médico.





Técnica híbrida





A técnica híbrida é a associação das técnicas FUT e FUE. Trata-se de uma alternativa de transplante capilar para os casos de calvície de grau mais avançado, pois permite enxertar maior quantidade de fios (até 30% a mais) em uma única sessão.





Com esse método a operação é menos traumática e o tempo de duração é otimizado. Além disso, reduz a necessidade de um segundo transplante após o crescimento total dos fios, uma vez que o preenchimento final da área calva será maior com a utilização da técnica híbrida.





Quando o transplante capilar é recomendado?





O transplante capilar é indicado para pessoas que sofrem de alopecia androgenética, ou calvície, que não possui cura, somente alguns tratamentos clínicos que podem impedir por um tempo a evolução do quadro. Os fios tendem a ficar cada vez mais finos e caem, formando as famosas “entradas”, no caso dos homens. Nas mulheres a queda capilar se apresenta mais difusa pelo couro cabeludo.





É recomendado também na situação de alopecia traumática, em que o cabelo deixa de crescer devido à perda dos folículos com o trauma. Ela pode ser causada por acidentes, queimaduras, penteados muito apertados e pela tricotilomania, uma desordem comportamental em que a pessoa arranca os fios de cabelo.





O transplante capilar pode ser feito tanto em homens quanto mulheres, havendo uma diferença no procedimento de acordo com o sexo e pela questão etária e histórico familiar, que deve ser avaliada previamente. Recomenda-se esperar um avanço maior da calvície para realização do transplante, entretanto pode haver casos de pacientes jovens com 20 anos já encaminhados para o procedimento.





Para a realização do procedimento o paciente deve ter, além de uma queda acentuada dos fios, uma área doadora suficiente. Isso quer dizer, uma quantidade razoável de cabelo em alguma região onde possam ser extraídos folículos capilares para a parte calva. Normalmente nos homens essa área corresponde a parte posterior e lateral da cabeça.





É fundamental antes de realizar o transplante capilar investigar a causa da perda de cabelo e os fatores a serem observados como explicado acima. Portanto, procure primeiramente um profissional especializado para realizar uma avaliação correta e precisa.