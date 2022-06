Valuation: descubra a importância de calcular o valor do seu negócio

Valuation. (foto: Pexels/RODNAE Productions)

Com o crescimento acelerado do mercado, a compra e venda de empresas tem se tornado algo bastante comum. Mas você já se perguntou sobre como essas transições são feitas? Ou como é calculado o valor de uma empresa?

Essas e outras perguntas serão respondidas ao longo do nosso conteúdo. Por isso, se você é um micro ou pequeno empreendedor, não deixe de conferir cada um dos tópicos até o final. O nosso objetivo aqui é ajudar você com todas as suas dúvidas.





Aproveite e boa leitura!





Mas o que é valuation?





Valuation, ou na tradução para o português ‘avaliação de empresas’, é uma ferramenta usada para estimar o valor de uma empresa ou ação.





Sua metodologia usa técnicas como o FCD (Fluxo de Caixa Descontado), a Análise Comparativa de Múltiplos e Avaliação Histórica de Múltiplos, para que seus resultados sejam os mais fiéis possíveis.





Mas como sabemos, muitos especialistas recomendam que os empreendedores usem tais resultados com bastante cautela. Em uma tomada de decisão, por exemplo, o valuation nunca pode ser o único fator a ser considerado.





Por que avaliar o meu negócio?





Antes de calcular o valuation do seu negócio, entenda o que você fará com essa informação. Com o seu objetivo em mente, as chances de você escolher o melhor método e também de ter um resultado mais assertivo aumentam significativamente.





Se um empresário que está se divorciando precisa de uma avaliação para calcular o pagamento da pensão de seus filhos, ele pode exigir um padrão de valor diferente de uma avaliação usada para resolver disputas de acionistas. Não é mesmo?





Entre os objetivos mais comuns quando o assunto é descobrir o valuation de uma empresa, estão: cumprir leis e regulamentações e determinar um valor justo de mercado.





O que é considerado em um Valuation?





Você deve ter uma compreensão clara de qual ativo, propriedade ou interesse comercial precisa ser avaliado. Geralmente, compõem uma Avaliação de Empresas:





Ativos





Você precisará determinar quais ativos específicos serão incluídos na venda antes de avaliar seu negócio. Outro fator a ser considerado é se algum dos ativos está arrendado e se o arrendamento estará quitado no momento do fechamento.





Estes são os ativos que normalmente são incluídos em uma venda:

Ativos tangíveis, como móveis, equipamentos e benfeitorias em imóveis de terceiros.

Ativos intangíveis, como fundo de comércio, lista de clientes, patentes, direitos autorais, entre outros.





Ações





Se suas ações estiverem sendo avaliadas, você precisará determinar se há alguma restrição à transferência que possa afetar o valor. Sua participação acionária parcial também é avaliada, assim como a relação com as outras participações acionárias.





Acordos

Você deve determinar se os acordos de não concorrência e de trabalho serão avaliados separadamente ou se serão incluídos no pacote de ativos que está sendo avaliado.





Bens Imobiliários





Se a avaliação for para vender seu negócio, será preciso determinar se o imóvel será incluído em sua venda. Os imóveis geralmente são avaliados separadamente, de preferência por um avaliador de imóveis comerciais certificado.

Dívidas e passivos





A avaliação pressupõe que os ativos estão livres de dívidas para fins de avaliação. Se a sua empresa tiver alguma dívida pendente ou outros passivos, estes devem ser subtraídos do valor de avaliação ao calcular o seu rendimento líquido.





Contratos





Você deve avaliar quais contratos você possui, como contratos de trabalho, contratos de clientes, contratos de equipamentos e arrendamentos, e se esses contratos podem ser atribuídos.





Qual tipo de avaliação a sua empresa precisa?





As avaliações não têm um padrão definido, mas a maioria se enquadra em três categorias principais:





Opinião verbal de valor





É usada quando não se precisa de um relatório formal. Geralmente envolve um avaliador, corretor ou CPA revisando as demonstrações financeiras do proprietário e, em seguida, oferecendo uma estimativa verbal do valor.

Laudo de Avaliação Restrito





Esses laudos não atendem às normas de avaliação e não podem ser utilizados para fins legais. O formato desses relatórios varia consideravelmente.





Alguns são simples e diretos, e outros são longos, formais e cheios de jargões técnicos que têm pouca base fora do mundo jurídico.





Avaliação formal (independente)





Esse tipo de relatório é necessário finalidades legais, como divórcio, questões fiscais ou falência. Esses laudos são mais consistentes do que um Laudo de Avaliação Restrito, pois obedecem às normas legais, mas são de pouca ajuda para os empresários que precisam de uma avaliação para planejar a venda de seus negócios.





Vale lembrar que independentemente do objetivo da Valuation e do tipo de laudo que você precisa, o ideal é sempre recorrer a uma consultoria especializada para que o processo de Avaliação da Empresa seja mais preciso e confiável.