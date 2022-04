Dicas para fortalecer sua marca pessoal: o sucesso do seu Personal Branding

(foto: Freepik)



Nos dias de hoje fortalecer sua marca pessoal, é a melhor forma de comunicar seu valor e com isso, aproximar você do seu público. Uma estratégia assertiva, para empreendedores que buscam engajar e converter clientes.

É importante entender que a marca pessoal não é um slogan, mas sim a expressão de quem você é. São suas qualidades, seus propósitos que diferencia você de outras pessoas e o tornam único. Experiências que se unificam, e resultam em histórias de vida autênticas. É viver a sua verdade, e externalizar a confiança no que acredita. É sobre como você quer ser lembrado, a sua identidade, e de que forma isso pode trazer benefícios para as pessoas.

Porque sua marca pessoal só vai ganhar sentido e propósito, quando você conseguir criar uma conexão real com as pessoas. E será preciso comunicar sua mensagem de forma clara, coerente e consistente, para que seus valores sejam entendidos. O que está além, de somente construir reputação e manter uma comunidade de seguidores.





Pelo que você quer ser conhecido? Com quem você quer se conectar?





Aqui entra a gestão da sua marca pessoal, ou branding pessoal, para definir seu propósito e a melhor forma de posicionar a marca que você quer ser. Criar uma marca pessoal forte e visível, requer planejamento e estratégias de comunicação. Envolve seus interesses e atividades, pessoais e profissionais. Tem efeito a curto, médio e longo prazo, quando aplicado em múltiplas plataformas.

Seja você um freelancer, empreendedor ou startup, considere que a sua marca pessoal, afeta diretamente a percepção sobre o valor do seu negócio.

Observe que a eficácia da marca comercial reside na confiança que as pessoas têm em adquirir os produtos, sem hesitar. É fácil optar por Samsung, Apple, Coca-Cola e Nike, como também, identificar uma imensidão de fãs leais a essas marcas. Com as marcas pessoais, pode acontecer a mesma conotação de lealdade.

Mas lembre-se, o branding pessoal tem a origem na sua essência, na singularidade da sua identidade humana e nas suas vivências. Hoje em dia, mesmo as marcas comerciais buscam incessantemente, a humanização em seus canais de relacionamentos digitais e não objetivam apenas a promoção dos produtos. Ou seja, as marcas querem refletir as pessoas, serem únicas, contarem histórias, e comunicar seus valores para o público. Negócios são focados em produtos, marcas, são diferentes.

Uma marca pessoal poderosa, gera confiança por ser muito mais próxima do que você é realmente. Estabelece uma comunicação através de atitudes, mostra suas ações, e como resultado, as pessoas se identificam e automaticamente criam uma conexão com você.





(foto: Pexels)







3 Estratégias de marca pessoal para aplicar hoje





1. O site pessoal

Um dos pontos fortes na construção da sua marca pessoal, é ser visto como especialista em seu nicho de atuação. Portanto, tenha um site consistente. Este é um dos ativos digitais mais importantes, para construir credibilidade, se posicionar como autoridade e fortalecer sua marca pessoal.

É através do seu site pessoal , que você pode transformar sua presença online, dando a chance de realmente seu público conhecer a sua área de atuação, passando insights interessantes e apresentando os benefícios que o seu negócio oferece.

Com a ferramenta certa, você vai ter um site pronto rapidamente, e o tipo de conteúdo que é preciso para fortalecer e aumentar a exposição online, da sua marca pessoal.





2. As mídias sociais

Perfis sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter, como também, seu site e blog pessoal, são componentes essenciais do SEO de marca pessoal. Para entender, essa questão é só você fazer uma pesquisa no Google sobre seu nome. Quanto mais ativo você for nessas plataformas, maior a relevância e a classificação que você obtém dos buscadores.

As pessoas só seguem uma marca nas redes sociais se o conteúdo for útil, interessante, relevante ou divertido. Para fortalecer sua marca pessoal, nas plataformas sociais, compartilhe histórias da sua vida, orientações úteis em assuntos nos quais você tenha conhecimento, e não esqueça de adicionar conteúdo divertido, que pode ser em vídeos.

Assim, ao mesmo tempo em que você aproxima as pessoas, reforça sua marca pessoal, e conquista clientes. Afinal, as pesquisas já deixaram claro, que os clientes estão mais propensos a comprar de uma marca que seguem nas mídias sociais.





3. Compartilhe seus conhecimentos on-line

Desenvolva uma série de conteúdos relacionados a sua marca pessoal, compartilhe suas experiências, em posts de Instagram, Facebook, em seu próprio blog, ou como postagens de convidados, em sites parceiros.

Procure através de suas habilidades pessoais, se oferecer para ajudar e orientar outras pessoas, em plataformas como LinkedIn, isso aumentará sua autoridade sobre os assuntos abordados, e irá gerar credibilidade. Não esqueça, que ouvir o que as pessoas têm a dizer, também está relacionado a crescimento. E fazer recomendações sobre outras pessoas, é extremamente benéfico para criar conexões.





Quando você atrai seu público, é possível reter e converter

A sua foto de perfil e a sua biografia devem ter uma forte percepção de valor.

Conte suas histórias sob diferentes perspectivas, considerando o canal utilizado e seu público.

Procure conhecer os objetivos e funcionalidades de cada formato das postagens.

Em seus posts coloque links para diferentes canais, que você queira direcionar seus seguidores.

Nos conteúdos destaque o posicionamento da marca, leve em conta tom de voz, cores e fontes.

Para compreender o que está funcionando e o que precisa de ajustes, analise as informações sobre suas interações com seu público.

Engajamento é via de mão dupla, ou seja, você também precisa engajar. Isso é sobre se relacionar com as pessoas.





Não esqueça, sua marca pessoal é a forma como você diferencia suas habilidades únicas, das de outras pessoas. A internet está repleta de ótimos exemplos, de como a marca pessoal funciona muito bem para os negócios.

Simplifique: o que você pode oferecer aos outros? E como isso pode ser compartilhado de maneira simples? Investir no desenvolvimento das suas habilidades, deve ser um compromisso contínuo.

É assim que você não vai parar de crescer.