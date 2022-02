Eletrodoméstico: saiba como escolher o melhor modelo de fritadeira airfryer

Hoje vamos conversar um pouco sobre as fritadeiras sem óleo, saber mais sobre esse eletrodoméstico queridinho dos brasileiros e dar boas dicas para você fazer a melhor escolha.

Acompanhe esse artigo para saber mais.

A fritadeira airfryer usa ar quente para “fritar” os alimentos, mas também assar e até cozinhar, há uma infinidade de possibilidades nesse eletro.

Fritar significa utilizar óleo ou algum outro tipo de gordura para o cozimento do alimento, mas na airfryer o processo acontece de outra forma, sem utilizar nada de óleo.

Basicamente não pois, a fritura na airfryer se dá pela circulação intensa de ar quente no interior da fritadeira, porém os alimentos ganham um aspecto crocante, bem sequinhos e saborosos, igual a uma fritura por imersão.

Todo esse calor é gerado pelo elemento de aquecimento, a resistência elétrica, e pelo ventilador, por isso você ouve aquele barulho quando a liga.

O cesto é todo vazado propositalmente para facilitar essa circulação de ar e calor sobre os alimentos, agora basta seguir as orientações do fabricante e escolher o tempo e a temperatura para a fritura.

Muitos até consideram a airfryer uma assadeira a ar quente e essa ideia não está totalmente errada como você pôde perceber.

Como tudo na vida, as fritadeiras airfryer também possuem seus pontos positivos e negativos, vamos conhecê-los agora, veja.

4 em 1: na airfryer você pode fritar, assar, cozinhar e até aquecer os alimentos, isso gera economia de tempo e de espaço na sua cozinha.

Praticidade: basta programar a temperatura e tempo para cada alimento e o resto é por conta da fritadeira, não há necessidade de ficar se preocupando se o alimento vai queimar e, além disso, você leva a fritadeira para onde quiser.

: em tempos de contenção de despesas e de aumento do valor do gás a fritadeira elétrica é uma ótimae poupar o uso do gás liquefeito, pesquise por modelos de airfryer que são potentes sem usar muita energia elétrica.