Apostas esportivas móveis: entenda o que é e porque são tão revolucionárias

(foto: Freepik)



O retorno à normalidade da sociedade traz algumas barreiras para a indústria das apostas esportivas, já que nos últimos dois anos a sua tremenda evolução muito se deveu à permanência dos apostadores em casa.

Com isto, novos desafios serão criados para as diferentes operadoras e para esta área no geral, sendo um deles a capacidade de continuarem a crescer, mesmo com as suas pessoas em maior mobilidade e com menos tempo em frente aos seus computadores.

Como já era de esperar, as casas de apostas acabaram por seguir uma tendência natural, a dos dispositivos móveis, e cada vez mais vemos plataformas mais otimizadas para diferentes browsers e aplicativos para baixar nos dois maiores sistemas operativos.

Este processo não se iniciou somente nos últimos anos, já que esta está sendo uma prioridade para as melhores operadoras do mercado desde há algum tempo para cá.

Através de departamentos especificamente criados para desenvolver este software e um trabalho conjunto de diversas partes, temos visto uma enorme evolução neste segmento e que acaba por ser benéfico para ambas as partes.

Porém, existem fatores que tornam as apostas esportivas móveis um dos fatores mais importantes no futuro desta indústria, sendo que gostaríamos de realçar alguns indicadores que achamos serem extremamente positivos.





Mobilidade da sociedade





Os dispositivos móveis têm tomado uma enorme preponderância no cotidiano da sociedade em geral. Praticamente todas as pessoas possuem um celular com acesso à internet ou um tablet que transportam durante o dia.

Sendo que cada vez passamos mais tempo fora de casa, voltando as viagens longas, é essencial que as plataformas de apostas possam manter os seus serviços sempre disponíveis e com grande qualidade.

Nem todas as operadoras contam com aplicativos móveis, sendo que as que já têm os mesmos disponíveis, possuem uma real vantagem em relação aos seus reais competidores.

Existe uma enorme procura pela navegabilidade intuitiva e rapidez de processos no que toca às apostas esportivas on-line, o que é muito mais facilitado através de uma app em relação a um site otimizado para ecrãs pequenos.





Rapidez e credibilidade





Um dos fatores que têm vindo a tornar enorme importância para os apostadores é a capacidade de conseguir realizar as suas apostas de forma rápida e credível, mesmo através dos seus dispositivos móveis.

Com milhares de eventos a serem disputados todos os dias, é praticamente impossível estar a par de tudo o que está a acontecer e, assim sendo, ter à distância de um clique uma forma de acompanhar as suas apostas esportivas é fulcral para o seu sucesso.

Através das apostas esportivas móveis poderá manter-se atualizado e efetuar as suas apostas onde quer que esteja, uma excelente razão para qualquer apostador que realize muitos movimentos durante o dia esportivo.





Segurança no seu bolso





As fraudes on-line são cada vez mais recorrentes e esse é um dos aspetos a que as operadoras têm estado mais atentas, sobretudo nos seus aplicativos móveis (algo que as pessoas ainda não confiam na plenitude até ao momento).

O desenvolvimento dos sistemas de segurança em plataformas on-line estão cada vez melhores, sendo que a adaptação dos mesmos para outros dispositivos torna as apostas esportivas móveis muito mais credíveis e, sobretudo, confiáveis.

Ter de fornecer documentos pessoais e, por vezes, alguns dados bancários, nunca poderá ser uma tarefa feita de ânimo leve, contudo, a verdade, é que as operadoras de casas de apostas estão cada vez melhor a promover segurança nos seus dispositivos móveis.





Eventos ao vivo e em direto





Sem dúvida que o fator mais importante das apostas esportivas móveis é poder realizar os seus palpites em jogos que estão a decorrer neste preciso momento, ao vivo e com todos os acontecimentos a desenrolarem em direto.

Poder acompanhar um evento e entender as tendências do mesmo, dá a possibilidade de pegar no seu dispositivo móvel e realizar apostas, algo que se tornou extremamente importante, sobretudo para os apostadores mais ávidos.

Efetuar apostas em esportes em direto, com tudo a acontecer à distância de um clique, torna a experiência de apostador muito mais alucinante e, no final de contas, provavelmente mais efetiva para alguns jogadores.

A ascensão das apostas esportivas móveis estará intrinsecamente relacionada com a capacidade de as diferentes operadoras desenvolverem os seus softwares para comprometerem todas as necessidades dos mais variados tipos de apostadores.

Quanto maior é o poder, maior é responsabilidade destas plataformas para com os seus consumidores e estes são apenas alguns dos fatores que terão de ser levados ao pormenor para criar uma experiência ainda mais autêntica nas apostas esportivas móveis.