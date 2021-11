Gravidez: veja os principais benefícios de planejar a sua gestação

(foto: Freepik)



Nem tudo na vida pode ser controlado, entretanto, quando a organizamos, estamos sujeitos a otimizarmos tempo e dinheiro. A aquisição de um imóvel ou automóvel, o casamento e a chegada de um filho são coisas importantes. Esta última ainda mais, pois envolve a vida de um ser humano. Há benefícios em uma gravidez planejada.

Uma gestação não precisa começar necessariamente a partir da fecundação do óvulo, antes disso, quando planejada, a futura mãe pode ganhar tempo para deixar de lado alguns hábitos alimentares ruins e até mesmo o consumo de bebidas alcoólicas e a nicotina, dessa forma as mudanças ao invés de acontecerem bruscamente, irão acontecer gradativamente, através da implementação de hábitos saudáveis na rotina diária.

Outra questão importante é a financeira, com tempo para programar muitos transtornos podem ser evitados, o que não isenta a possibilidade de algum imprevisto surgir, entretanto com a vida financeira mais organizada os aspirantes a pais podem se sentir mais seguros o que impede, até mesmo, discussões entre o casal.

A gravidez deve ser planejada com quanto tempo de antecedência?

O tempo para planejar a chegada de um filho ao mundo pode variar de acordo com os costumes da família. Quanto mais mudanças forem ocorrendo, maior será o tempo necessário para “arrumar a casa”.

Entretanto, dá para fazer muita coisa dentro de um ano. É preciso ter cautela para não alongar o prazo demais, demorar cerca de três ou quatro anos para “arquitetar” uma gravidez pode ser desgastante e gerar muita ansiedade.

O que fazer durante o planejamento?

Os cuidados com a saúde devem ser priorizados, principalmente por parte da mãe que irá gerar o bebê dentro de sua barriga. Aproveitar o espaço e tempo para organizar o horário de dormir, ingerir menos café, tomar algumas vitaminas, começar a praticar exercícios físicos são alguns passos importantes.

Também durante esse período pré-gravidez a mulher tende a frequentar mais o consultório médico. É importante ser avaliada periodicamente por ginecologista, nutricionista, clínico, para que surpresas não possam interpelar os planos do casal.

Enquanto a mulher estará preparando o seu corpo para receber a criança. O pai pode programar outras questões, como seguro de vida, colocar em dia o plano de saúde, fazer uma planilha de gastos de longo prazo, enfim cuidar da gestão financeira.

É interessante que ainda que as funções foram divididas de acordo com as habilidades de cada um, nada impede que os dois façam tudo junto.

Na hora de cuidar da decoração, por exemplo, o pai pode perfeitamente participar. O mesmo ocorre com as questões financeiras, embora seja mais comum que o pai cuide dessa parte, a mãe também pode dar sua contribuição no assunto.

Entretanto uma coisa é unânime, ambos precisam cuidar da saúde física e mental, tendo ciência da quantidade de transformações que um filho pode trazer para suas vidas, isso afeta diretamente seus corpos e mentes, principalmente nos primeiros anos de vida de uma criança, que exigem maior atenção.

É preciso refletir sobre como colocar uma vida no mundo implica em ensinar, e ensinar tudo, desde as coisas mais simples como comer, andar, até mais complicadas como escrever, conviver em sociedade e assim em diante.

Desafios na pré gestação

Durante o processo de pré gestação podem surgir alguns desafios que juntos, os futuros pais podem superar.

Um desses desafios pode ser o medo, o que é natural. Junto com a vontade de gerar um filho podem vir algumas inseguranças, em sua maioria com o futuro da criança.

Outra preocupação latente é a questão da fertilidade. Ao começar a planejar uma gravidez a mulher ou o homem pode descobrir algum problema de saúde relacionado à fecundidade. A partir disso surgirá uma nova necessidade, a de iniciar um tratamento.

No Brasil existem clínicas especializadas em fertilização, um dos maiores impedimentos é o valor, que varia entre R $16 mil e R $30 mil.

Ao todo são cinco métodos de reprodução assistida: reprodução sexual programada; inseminação intrauterina; FIV ( fertilização in vitro ); injeção intracitoplasmática de espermatozóide e doação de óvulos.

A escolha do método varia de acordo com a demanda dos pacientes segundo a orientação do médico.

Além dos tratamentos clínicos, orientações nutricionais podem contribuir para que a fertilização ocorra mais facilmente. É o que explica a Dra. Olívia Poul, que atua na clínica de fertilidade em Toronto , no Canadá, West End Mamas, “temos um bom exemplo, o folato, que é a vitamina B9. Ele é a forma ativa da vitamina B9 e desempenha um papel fundamental na fertilidade, gravidez e saúde do bebê. O folato ajuda a promover a formação de DNA, formação de células e divisão celular. Sendo assim, auxilia em períodos de crescimento rápido, como gravidez e infância. Também é conhecido por prevenir defeitos do tubo neural”, explica.

Passo a passo para a mamãe se planejar antes de engravidar

se alimentar bem;

deixar vícios de lado;

ir ao médico e fazer um check up geral da saúde;

ir ao ginecologista e realizar exames pré concepcionais;

acompanhamento psicológico;

terapias diversas;

diminuir o ritmo no trabalho;

começar a praticar exercícios físicos;

cuidar de suas finanças;

começar a investir em roupas mais confortáveis;

começar a planejar o quarto do bebê.





Passo a passo para o papai se planejar para “engravidar”