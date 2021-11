Confira 5 dicas essenciais para conseguir fazer intercâmbio gastando pouco

(foto: Pixabay)



Como fazer intercânbio gastando pouco? Quais são as dicas de quem já viajou pra fora do país para estudar e tem a indicar para quem quer gastar menos do que alguém iniciante sem direção?

Apesar de o intercâmbio ter diminuído de frequência nos dois últimos anos devido à situação que estamos passando, muitas pessoas ainda pensam e planejam viajar para fora do país , estudar, trabalhar e vivenciar uma experiência única. Mas como gastar o menos possível?

Neste conteúdo, vamos trazer algumas dicas interessantes para você que quer viajar, mas não quer gastar tanto quanto uma pessoa iniciante e que possui poucas informações. Leia com a gente e descubra como fazer um intercâmbio gastando pouco. Vamos lá!

Dicas de como economizar em seu intercâmbio

Conforme mencionamos, há sim formas de gastar menos em sua viagem de estudos e experiência, desde que você siga algumas de nossas dicas que vamos especificar abaixo. São dicas simples, baseadas principalmente em pesquisa de preços. Leia conosco e entenda!

1. Converse com pessoas que já fizeram intercâmbio

Informação é a base de tudo, visto que com ela você pode desbravar novos mundos sem nem ao menos ter saído de casa. Quando você tem informações sobre tudo e todos do novo local que busca conhecer, tudo se torna mais fácil.

Portanto, a nossa dica primária de como fazer intercâmbio gastando pouco, é que você entre em contato com algum conhecido seu que já tenha realizado essa experiência e esteja perto de você.

Dessa forma, você pode esclarecer suas dúvidas triviais antes de viajar, além de pegar alguns conselhos que a própria pessoa irá lhe passar sobre cotidiano, emprego e dinheiro no país estrangeiro. Continue lendo conosco!

2. Pesquise por passagens aéreas fora de temporada

Uma das maneiras de como fazer intercâmbio gastando pouco é já procurar economizar desde o início de sua jornada, logo nas passagens aéreas até o país que você deseja visitar. Quanto mais você pesquisar, melhor.

Geralmente, em épocas fora de temporada os preços das passagens estão mais em conta, o que acaba diminuindo seus gastos já logo na saída do país. Além disso, é possível economizar acumulando milhas aéreas.

As milhas aéreas são “pontos” que podem ser acumulados conforme você usa um cartão de crédito ou débito. Algumas empresas pagam mais milhas por gasto do que outras, mudando muito de empresa para empresa.

Dessa forma, dentro de pouco tempo você poderá ter acumulado muitas milhas, e, consequentemente, conseguido um desconto de grande valor em suas passagens aéreas.

3. Defina um teto de gastos para lazer

A sua viagem de intercâmbio, se for baseada no cerne da ideia desse tipo de viagem, terá alguns momentos de experiências e lazer incríveis e emocionantes. A nossa dica é que você não se prive tanto assim e aproveite um pouco a sua viagem, conhecendo pontos turísticos famosos (principalmente se viajar para os EUA ou Europa).

Portanto, caso queira economizar até mesmo em momentos como esses, defina um teto de gastos para seu lazer. Mas como assim? No país que você ficar, provavelmente você irá trabalhar enquanto não estuda algum idioma, seja 4 ou 6hs de um dia.

Dessa forma, você terá uma renda: defina um teto dessa renda destinado ao seu lazer mensalmente. Um exemplo: todo mês, você terá 20% de todo euro ou dólar que receber para gastar em viagens pela Europa, em bebidas interessantes e pubs durante a noite.

Quando chegar ao seu limite, seja dia 28 ou dia 10, você não gastará mais até o início do outro mês. Dessa forma, você consegue estipular um limite de gastos que realmente será eficiente, economizando mais grana.

4. Vai contratar um pacote de intercâmbio? Pesquise antes disso!

A grande maioria das pessoas, quando decide viajar para fazer um intercâmbio, realiza todo o processo com alguma agência especializada. Uma boa dica é usar o site da empresa Intercambio & Viagem com eles você preenche um formulário no site e recebe várias cotações de intercâmbio de várias empresas diferentes e com isso consegue comparar o pacote que vale mais a pena para você. Esse é o método mais seguro para quem nunca viajou pra fora do país e quer maior segurança.

Qualquer coisa que aconteça com você naquele país poderá ser resolvido contatando sua agência, que ajudará você o mais breve possível, desde que você tenha realizado todo o processo de contratação da forma correta.

Como economizar nesses casos? Pesquise bastante antes de fechar um contrato! Fale com duas, três, cinco ou até mesmo dez agências confiáveis antes de fechar um pacote. Busque referências, opiniões de quem já viajou com essas agências e se certifique de que as mesmas trazem confiabilidade, afinal, você está viajando pra longe.

Entre uma e outra agência, por exemplo, é possível encontrar diferenças de até R$2.000,00, economizando uma boa grana que você poderá usar na sua própria viagem para aproveitar o país. A chave da economia é uma só: pesquisar.

5. Procure um emprego logo que chegar

Se você realmente quer aproveitar o país para onde está viajando e ainda sim quer fazer dinheiro e economizar aquele que já tem, então não restam dúvidas quanto à dica principal: busque um emprego de meio período logo que chegar ao país.

Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos ou Canadá, locais mais escolhidos para o intercâmbio, as empresas contratam muitos estrangeiros e pagam por hora trabalhada. Dessa forma, é muito fácil encontrar um emprego temporário, pelo menos enquanto você estiver no país do intercâmbio.

Garantir um emprego desde o início é a certeza de que você conseguirá receber em moedas que valem mais do que o real, podendo custear toda a sua estadia enquanto está fora do Brasil e ainda fazer um extra para trazer quando voltar para casa.

As agências de turismo e intercâmbio, geralmente, já possuem uma série de parceiros que se cadastram em busca de estrangeiros para empregos temporários. Fale com seu consultor de viagens e solicite ajuda para encontrar algo rápido logo quando pisar no país de seu intercâmbio.

A base de tudo é a pesquisa

Portanto, como pode perceber até aqui, a resposta para a dúvida sobre como fazer intercâmbio gastando pouco é a pesquisa. Quanto mais você pesquisar sobre preços de passagens, pacotes de agências e empregos, mais você irá economizar e até mesmo lucrar enquanto fica fora do Brasil. Até a próxima!