Criptoeconomia: o momento ideal para conhecer e investir em ativos digitais

Um estudo realizado pela empresa de criptomoedas Fidelity Digital Assets revela que sete a cada dez investidores institucionais pretendem investir em ativos digitais no futuro. Mesmo que a constante variação do mercado ainda assuste, mais da metade dos entrevistados da pesquisa já possuem algum investimento digital.





De acordo com o site Criptoeconomia , o mercado não só possui um leque de possibilidades, como também aproxima o investidor de qualquer ativo no mundo. Basta um celular, tablet ou computador conectado à Internet, para realizar as transações - independentemente do tipo de moeda e localização geográfica.





Estes ativos podem estar relacionados a qualquer conteúdo em plataformas, como sites, imagens e textos. Mas os maiores são ativos digitais financeiros: que podem ser bens virtuais (ações de empresas) hospedados em bancos de dados privados ou criptomoedas. Este último bastante popular, sendo a bitcoin a mais conhecida.





Estima-se que existam mais 10 mil criptoativos disponíveis para investimentos. Segundo a plataforma Monnos, Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cardano, Binance Coin e Uniswap são os mais famosos e promissores do mercado atual.





Para comprar criptomoedas, o investidor deve escolher uma corretora (ou exchange). Deve ser uma empresa segura, com regulamentação pelo Banco Central, ou seja, ela deve poder permitir a entrada dos clientes na Bolsa de Valores para investimentos diversos.





Vale a pena investir?





Quando se fala em criptomoedas, muitos relacionam com investimento de alto risco devido às constantes e intensas oscilações dos ativos — por serem descentralizados, estão mais expostos à lei de oferta e demanda. Com isto, apesar dos altos ganhos, também deve-se ter em mente que os prejuízos podem ser grandes em períodos de queda.





Mas as vantagens desta categoria de investimento são ainda maiores. Alta da valorização é constante, com ganhos significativos; o nível de segurança em transações como esta também é alto, com proteção envolvendo criptografia.





Outra coisa que atrai investidores às criptomoedas são as baixas tarifas (ótima opção para quem lida com taxas abusivas em transações internacionais). O sistema de criptomoedas não envolve instituições intermediárias, e os custos das transações tendem a ser muito mais baixos. Além disso, todo o processo de investimento pode ser acessado e monitorado a qualquer momento, sem depender de horários ou dias úteis para operar.