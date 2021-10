Saiba quais são as dicas mais importantes para se sair bem no poker

(foto: Pixabay)





Você quer jogar poker? Bem, trata-se de um jogo interessante, difícil, e exigente. Qualquer pessoa pode começar a jogar bem, porém não todos vão vencer. Temos reunido as melhores dicas para que entenda as bases do poker.





Não importa se é vídeo poker online ou se você se encontra em Las Vegas. Tanto de hobby como para qualquer profissional, estas são as bases importantes que vão ajudar você a se sentir preparado para vencer.





Temos que começar por uma dica fácil, mas bem importante: pesquise. Leja, assista filmes, inscreva-se em canais de youtube. Não somente para adentrar-se na "Mística" do Poker. Senão também, porque ler, assistir filmes e vídeos do assunto vão ajudar você a ganhar experiência observando.





Uma coisa essencial no momento de não jogar numa mão: analisar. Que características têm em comum os melhores jogadores em filmes? Sim, acertou, a segurança. Lembre disso para sempre.





Também podemos aprender de livros como “ Essencial Poker Math ” para conhecer a matemática do poker, ou “ Teoria do Poker ”. E de canais de youtube onde entrevistam profissionais para que aprendam os melhores. Tenha paciência, é muita informação.





Jogue além das cartas





Por outro lado, pode começar a jogar enquanto aprende, tem que somar nas suas primeiras mãos alguns componentes importantes, por exemplo: Aprenda a jogar não apenas as cartas, mas também os seus oponentes.





Como assim? Não se esqueça de focar parte da sua atenção em seus adversários. Calcule a segurança deles, os tiques e os padrões. Dessa maneira você entenderá se é uma boa ideia ou não se arriscar com as cartas que lhe tocaram. Adapte a sua estratégia às circunstâncias que o jogo oferece.





Trabalhe a sua imagem perante os seus adversários na mesa. Não jogue lento numa mão onde você tem cartas fortes.





Preste atenção a sua posição na mesa. O último jogador numa jogada está numa posição mais forte , ele tem uma informação preliminar que é a ação dos adversários antes de tomar sua decisão e isso é uma vantagem enorme.





Tenha disciplina





Também, um erro muito comum dos principiantes é querer praticar muito e por isso, jogar muitas mãos. É momento de disciplina. Jogue poucas mãos, e não acredite que ao não jogar está perdendo o tempo. Pelo contrário, entenda que no momento de não jogar, pode analisar o jogo. Recopilar mais informação. O mesmo tem que fazer ao final da noite de jogo. Pense onde aconteceram erros, e que poderia ser melhor para a próxima.





Precisa de um break ? É normal! Antes de deixar os nervos acabar com tudo, vá para um café, ou ao banheiro ou simplesmente pense em outra coisa por um tempo.





É somente um jogo, nada mais. Não deixe que a competitividade tire o melhor do encontro e por isso saiba quando largar. O poker tem que ser uma experiência legal.





Somente vai jogar bem se sentir vontade, assim que somente deve jogar se se encontra na melhor intensidade de jogo, calmo e tranquilo . Se sente frustração, não continue a mão, deixe. O poker continuará ali amanhã.