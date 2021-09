Cassinos on-line: é possível fazer apostas no Brasil de forma legal

(foto: Canva)



A primeira medida objetiva para a liberação do jogo no Brasil foi tomada em 2018 pelo então presidente Michel Temer. Na época, através de um Decreto de Lei, ele flexibilizou a atuação de operadoras de apostas esportivas, surgindo assim os melhores casinos on-line

Entretanto, até este momento ainda não foi possível a sua regulamentação, o que deverá ocorrer provavelmente neste ano de 2021. De qualquer modo, já é possível para os brasileiros fazerem suas apostas ou mesmo se divertirem nos cassinos online legalmente.

Essas plataformas estão totalmente adaptadas ao nosso mercado dispondo de páginas em português e inclusive aceitando depósitos em reais através de boletos, cartões, carteiras digitais e algumas delas aceitam inclusive transferências via Pix

O Brasil é um dos principais mercados mundiais em apostas on-line, mas sem a regulamentação o país não lucra absolutamente nada com a modalidade. Muito pelo contrário, tem perdido milhões que poderiam ser arrecadados com a tributação, licenças e outros.

Alguns de nossos vizinhos sul-americanos abriram o mercado e tem lucrado alto com isso. A Colômbia, por exemplo, tem desde 2011 os cassinos físicos em plena atividade e em 2016 a lei foi atualizada autorizando também o funcionamento dos jogos de azar on-line.

O Uruguai possui vários cassinos pertencentes ao governo e também os famosos Conrad de Punta Del Leste e o Carrasco em Montevidéu. Estes dois últimos são privados e conhecidos pelo seu ambiente luxuoso onde, além de se jogar, os frequentadores podem usufruir de shows e eventos culturais.

O Brasil poderia se basear na lei portuguesa em vigor atualmente naquele país. O jogo on-line se tornou legal em 2016 e, a partir daí, foi disponibilizado pelo governo licenças a quem tivesse interesse em explorar o setor de apostas e jogos on-line.

A legalização do jogo em casinos físicos como também nas plataformas on-line não são somente fontes de arrecadação de impostos, elas criam milhares de empregos, além de movimentar vários setores da economia.





Jogar com segurança





A escolha de um site de cassino ou apostas on-line não é uma tarefa complicada, afinal existem centenas deles em operação em nosso país. Contudo, é preciso muita atenção ao escolher.

Procure sites consolidados no mercado e devidamente licenciados no exterior, além disso observe em sites especializados as avaliações feitas por especialistas notadamente nos itens relacionados à segurança oferecida. Verifique a existência de um desenho na forma de cadeado a lado da URL. Isso quer dizer que o site em questão pode ser considerado seguro.

Outro item de suma importância é com relação ao tratamento dos dados pessoais e financeiros do apostador. Essas informações precisam ser protegidas através de tecnologia de criptografia SSL com o objetivo de oferecer segurança a todas as transações.

De acordo com a nova a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), existem normas específicas definindo os limites e condições para coleta dos dados, sua guarda e tratamento das informações pessoais dos clientes.

O objetivo da LGPD é dar mais segurança, privacidade e transparência as informações pessoais. Ao usuário é concedido o direito de consultar quais dados as empresas possuem, a forma como armazenam e inclusive solicitar a retirada dessas mesmas informações do sistema.

São vários os dados armazenados hoje em dia pelas mais variadas empresas tais como RG, CPF, endereço entre outros. Uma série de aplicativos, promoções e lojas solicitam os dados pessoais dos clientes. A partir de agora esses procedimentos com certeza sofrerão grandes alterações.

Devemos observar também nos sites especializados como funcionam o atendimento ao cliente nessas plataformas de apostas e cassinos.

Muitas delas oferecem unicamente um telefone no exterior para contato. Escolha casas de apostas que disponham de variadas opções como o chat, telefone durante as 24 horas do dia e sete dias por semana e email. Dê preferência às empresas que tenham atendimento em português.

Leia com atenção as opções de saques e depósitos inclusive observando o valor mínimo e máximo de depósito. Com relação aos saques é necessário ler detalhadamente as condições gerais e o tempo de espera para sacar um determinado valor.

Esse é um dos pontos que mais geram conflitos entre os apostadores e as plataformas.





Bônus de boas-vindas





Não se iluda com os famosos bônus de boas-vindas. Essa promoção tem a finalidade de atrair novos clientes e fazer com que os mesmos efetuem seus depósitos. Eles têm normas bem específicas que variam de casa para casa.

Observe se vale mesmo a pena aceitá-los ou se você terá condições e tempo hábil para cumprir as metas exigidas.

Eles não são obrigatórios apesar de muitas plataformas de apostas e casinos creditarem automaticamente o valor. Caso isso ocorra, entre em contato imediatamente antes mesmo de iniciar suas apostas solicitando o cancelamento do mesmo.

Você irá observar que em determinadas casas de apostas e cassinos é pedido o aceite do bônus se não houver interesse basta não aceitar.