Novas propriedades: Hard Rock Hotels anuncia planos de expansão no Brasil

Uma das marcas de maior sucesso global quando o assunto é associar hospitalidade ao entretenimento, a Hard Rock Hotels acabou de revelar novos planos de expansão, onde irá se associar com a VCI S.A. para desenvolver novos empreendimentos no Brasil.





De acordo com o anúncio, a companhia deve criar oito novos hotéis com aproximadamente três mil quartos em grandes cidades brasileiras, sendo elas: São Paulo, Ilha do Sol, Foz do Iguaçu, Natal, Jericoacoara, Campos do Jordão e Recife.





Essas propriedades hoteleiras são da imobiliária brasileira VCI S.A., mas serão administradas pela marca Hard Rock Hotels, que é mundialmente conhecida por seu atendimento de excelência aos hóspedes. A adição desses novos estabelecimentos ao portfólio já bastante diversificado da companhia aponta os claros planos de expansão contínua da marca na América do Sul, que tem foco em se estabelecer em locais extraordinários da região.





Ao que tudo indica, as novas propriedades receberão uma decoração característica da marca, mas com fortes influências da cultura brasileira, principalmente da música e artistas locais.





Ainda assim, cada novo hotel deve conter elementos de design únicos, mas com o trabalho de arquitetura mundialmente renomado da marca Hard Rock, que costuma decorar seus estabelecimentos com peças únicas e exclusivas.





Além dos impressionantes recursos de design de interiores, a Hard Rock vem buscando ativamente diversas lembranças autênticas de muitos artistas brasileiros, que ficarão expostas na coleção da empresa, que já conta com mais 86 mil peças espalhadas pelos seus hotéis em todo o globo, o que garante uma nova experiência aos seus hóspedes.





O plano é que os empreendimentos estejam concluídos e funcionando nos próximos oito anos, e até o momento três deles já estão sendo construídos. São Paulo, Fortaleza e a primeira fase da Ilha do Sol devem ser concluídas até 2022, já Recife, Natal e a segunda fase da Ilha do Sul tem previsão de término até 2024.





O hotel de Foz do Iguaçu deve ser inaugurado em 2025, o de Campos do Jordão em 2027 e o de Jericoacoara em 2028.









E quanto aos cassinos?





Como sabemos, os estabelecimentos de jogatina ainda são proibidos em território nacional, então a Hard Rock, que também é conhecida por seus cassinos presentes em vários países do globo, deve aguardar até uma regulamentação da prática para instalar um estabelecimento desse tipo no Brasil.





Mas, os amantes de um bom jogo não precisam ficar decepcionados. Mas, apesar de não chegarem já instalando os cassinos no Brasil, a Hard Rock parece bem empolgada com o empreendimento.





Segundo o vice-presidente sênior de desenvolvimento hoteleiro da empresa, Todd Hricko, “O Brasil está pronto para assumir a liderança no cenário mundial dos destinos de viagens, com 10 hotéis Hard Rock previstos para desenvolvimento em colaboração com três parceiros diferentes, sendo VCI S.A. o maior entre eles”.





Já a VCI S.A. vê a colaboração como um grande passo que deve marcar a história do país, pois a construção desses hotéis está gerando centenas de empregos. E quando eles estiverem em funcionamento, a expectativa é que esse número cresça ainda mais, influenciando diretamente as economias locais que devem receber um belo impulso no turismo.





O que se espera das propriedades quando estiverem prontas, é que elas continuem oferecendo o serviço o mais fiel possível ao estilo do Hard Rock, que conta com uma gama de comodidades que são exclusivas da marca.





Um exemplo é o programa “The Sound of Your Stay”, onde o hóspede recebe um toca disco de vinil Crosley, uma guitarra Fender, caso a solicite, e uma playlist cuidadosamente escolhida.