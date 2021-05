Dados mostram o crescimento do e-commerce durante a pandemia de covid-19

criação de sites nunca foi um serviço tão buscado como tem sido desde o início da pandemia de Covid-19.





A tendência de migração de vendas do comércio físico para o mercado online foi definitivamente transformada e agora não pode mais ser assim chamada. Não é mais uma tendência, é uma realidade.





Lojas físicas precisaram se adaptar ao novo normal e desenvolveram novas formas de vender seus produtos, tanto por atendimento via WhatsApp e divulgação por mídias sociais quanto através de novos e-commerces e participação em marketplaces.





Marcas que já possuíam presença no mundo digital também transformaram sua estrutura e funcionamento.





Consolidação e crescimento do e-commerce





Brenda de Almeida, gerente de vendas do e-commerce Boutique Baby , especializado em enxoval para gestantes e bebês, conta que até a linha de produtos oferecida foi modificada para atender aos consumidores: “Devido a oscilação grande de preço dos produtos importados no mercado e inclusive a demora para entrega destes itens (devido ter sido dada prioridade para o recebimento de produtos desaúde), introduzimos marcas mais acessíveis, como a linha de puericultura da Fisher-Price, que além do preço mais competitivo mantém a qualidade dos produtos importados.”





Além disso, Brenda conta que recebeu o agradecimento de diversos clientes que estavam receosos em fazer compras presencialmente e que os procedimentos para envio das peças passou a ser ainda mais criterioso e cuidadoso do que antes. “Para proteger esse público tão especial, foi necessário iniciar a medição de temperatura diária, fornecer máscara e álcool gel para todos os colaboradores, aumentar os cuidados com a higiene do espaço físico e preparação logística."





Em 2020, estudo realizado pelo Mobile Time e Opinion Box, as categorias que mais se destacaram no e-commerce foram:





refeições - 49%;

roupas - 43%;

alimentos - 42%;

eletrônicos - 33%; e

remédios - 30%.





O resultado do aumento de opções online, da divulgação e do esforço dos novos lojistas e de todos os investimentos e melhorias aplicados por quem já estava no mercado, resultou em um número animador sobre o consumo pós-pandemia.





Segundo dados da Neotrust, o e-commerce brasileiro registrou mais de 300 milhões de pedidos e faturou mais de R$ 126 bilhões em 2020, sendo que 47% dos consumidores estavam realizando sua primeira compra online.





Tendências do E-commerce para 2021





A Ebit|Nielse divulgou uma pesquisa que aponta que 95% dos brasileiros pretendem continuar comprando online quando o surto de Covid-19 acabar.





Para 2021, as tendências são um pouco diferentes do que ocorreu em 2020 e os setores devem se destacar com a seguinte participação de crescimento:





pet shop - +48%

casa e construção - 47%

eletroportáteis - 43%

alimentos e bebidas - 40%

brinquedos - 39%





Os dados são da Neotrust.





Com isso podemos concluir que...





Ainda que possa parecer um clichê, é uma realidade que existe um “novo normal”.





Após mais um ano de pandemia, há a consolidação de novos hábitos, como as compras online, o envio de presentes via Correios ou transportadoras, o uso de cartões digitais, o entendimento da facilidade de compra sem a necessidade de desperdício de tempo em trânsito e filas, e diversos benefícios que foram compreendidos pelos consumidores, não deixarão de fazer parte de suas rotinas e escolhas quando a pandemia finalmente acabar.





