Programa Bolsa do Povo divulga novos benefícios para os cidadãos de SP

(foto: Agência SP/Reprodução)

O governo de São Paulo anunciou nesta semana a criação de um novo auxílio para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A proposta de lei do projeto Bolsa do Povo foi enviada em regime de urgência à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

O benefício chega em um momento crucial para a população do estado. Os efeitos da pandemia de Covid-19 ainda são sentidos por todos os cidadãos, e o processo de reabertura dos estabelecimentos comerciais ainda não atingiu todos os setores.

Bolsa do Povo: unificação dos benefícios

Com o envio do projeto Bolsa do Povo à Assembleia Legislativa, o Governo de São Paulo pretende amenizar os efeitos socioeconômicos da pandemia do novo coronavírus e unificar outros benefícios sociais por meio de um cadastro único.

Detalhes importantes do benefício ainda estão sendo definidos, mas já se sabe que o valor pode chegar a R$ 500 por pessoa, com crédito mínimo de R$ 100.

A administração de João Dória também pretende elevar os gastos sociais de R$ 600 milhões para R$ 1 bilhão. Para o programa iniciar os pagamentos, o projeto de lei deve ser aprovado no próximo mês, permitindo assim o pleno funcionamento em junho.

(foto: Reprodução)

Quais são os benefícios do programa Bolsa do Povo?

A principal função da Bolsa do Povo será a unificação de vários benefícios já pagos pelo governo do Estado de São Paulo e áreas de atuação do departamento de assistência social. São eles:

Bolsa Trabalho (Emprego);

Bolsa Auxílio Via Rápida (Qualificação Profissional);

Bolsa Talento Esportivo (Incentivo);

Bolsa Aluguel Social (Habitação);

Ação Jovem (Educação);

Bolsa Renda Cidadã (Assistência Social);

Saúde (Contratação de Agentes de Apoio).

Como vai funcionar o Bolsa do Povo?

Bolsa do Povo será administrado pela Secretaria do Governo, que é comandada pelo vice-governador Rodrigo Garcia. A iniciativa pretende contemplar diversos segmentos e atuar nas seguintes frentes:

contratação de 20 mil pais e mães de alunos para trabalhar por até quatro horas por dia em escolas públicas, com remuneração de R$ 500 por mês;

ampliação do número de beneficiários do Renda Cidadã;

aumento do Renda Cidadã de R$ 80 para R$ 100;

criação de bolsas de incentivo para atletas;

aumento do Ação Jovem, benefício destinado para jovens com famílias com até meio salário mínimo de renda per capita;

ampliação do Aluguel Social, um incremento financeiro para a locação de imóveis.

Governo de SP também anunciou a criação do Comitê Empresarial Solidário

Além da criação do Bolsa do Povo, o Governo anunciou em uma reunião do Comitê Empresarial Solidário, o recebimento de uma doação de mais de 500 mil cestas básicas vinda da iniciativa privada.

Com o incremento das cestas, a administração estadual deve entregar mais de 1 milhão de unidades básicas para a população mais vulnerável.

“O Governo de São Paulo tem a responsabilidade social de garantir, além da vacina no braço, a comida no prato. Vacinar sim, mas alimentar também”, concluiu o governador João Dória.

Para mais informações sobre programas sociais, acesse: https://pronatec.pro.br