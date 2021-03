Cresce busca por sites de jogos e apostas online durante a quarentena

(foto: Victoria Heath-Unsplash)



Devido às restrições de distanciamento social impostas pelo surto de coronavírus, as casas de jogos e apostas físicas ainda estão fechadas. Enquanto a vacinação em massa não avança, as pessoas precisarão ficar em casa por mais tempo. Com isso, as plataformas de jogos online ganharam uma base de usuários maior e conseguiram expandir seus rendimentos.





aumento de 255% no número de jogadores de pôquer online pela primeira vez desde o início dos bloqueios por coronavírus. Muitas dessas pessoas estão buscando De acordo com a empresa de pesquisas Global Poker, os Estados Unidos testemunharam umpela primeira vez desde o início dos bloqueios por coronavírus. Muitas dessas pessoas estão buscando freerolls de póquer para jogar grátis e também outras formas de jogo, como blackjack e roleta.





modificaram suas leis de jogo online. Por exemplo, a Bielorrússia legalizou os cassinos online e a Armênia fez algumas mudanças nas leis existentes. A No geral, a indústria do pôquer experimentou um crescimento de 43% desde abril de 2020. Alguns países viram esses aumentos como uma oportunidade e. Por exemplo, a Bielorrússia legalizou os cassinos online e a Armênia fez algumas mudanças nas leis existentes. A História no Brasil é diferente. Os jogos de azar continuam proibidos, a partir de uma lei implementada na década de 1940. Há discussões no Congresso Nacional para reverter a lei, mas tal mudança enfrenta resistências na sociedade.





Dessa maneira, o Brasil perde em arrecadação e se descola de um mercado em constante expansão. O tamanho do mercado de jogos de azar online deve crescer dos cerca de 58 bilhões de dólares em 2019 para 93 bilhões dólares até 2023. Visões mais otimistas e baseadas no crescimento ocorrido na pandemia projetam um crescimento de 113 bilhões de dólares em 2025.





Com o aumento de aplicativos para jogar online, as empresas estão investindo na construção de plataformas para aumentar a acessibilidade e conveniência para os usuários. A disponibilidade de smartphones com recursos de última geração, como armazenamento estendido, gráficos de última geração e velocidades de processamento mais rápidas a preços razoáveis, incentiva essas companhias a criarem aplicativos baseados em dispositivos cada vez mais versáteis, especialmente para smartphones.





Além disso, o jogo móvel oferece benefícios significativos, incluindo mais opções de depósito, programas de fidelidade e a opção de jogar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. De acordo com App Annie, em 2020, 70% da receita total das empresas que promovem os jogos de apostas online deverá vir do dos aplicativos instalados em aparelhos celulares.





Junto com a facilidade dos aplicativos móveis, as empresas no mercado de jogos de online estão investindo cada vez mais em Inteligência Artificial para melhorar a experiência geral dos clientes. Com a ajuda da IA, a personalização para cada usuário é possível, pois a tecnologia pode analisar a preferência do usuário em termos de seleção de jogos e oferecer uma série de dispositivos que podem deixar a jogatina muito mais interessante.





A inteligência artificial também ajuda a fornecer suporte ao cliente na forma de chat-bots para resolver dúvidas. Padrões de comportamento e fraudes de jogos também podem ser verificados, o que ajuda a prevenir fraudes e a identificar os golpistas e hackers. Tecnologias como realidade aumentada e realidade virtual também estão sendo implementadas, proporcionando uma experiência mais imersiva e realista aos seus usuários.





Além dessas atualizações de alta tecnologia, as empresas de jogos online estão fornecendo produtos de jogos gratuitamente, comumente chamados de freemium. Esses jogos não geram receita direta para a empresa, mas são obtidas por meio de atualizações e acréscimos de determinados recursos e melhorias pelo usuário.





O usuário paga uma quantia mínima por diferentes tipos de ofertas virtuais e outros produtos de jogos para melhorar sua experiência. Este modelo permite que as empresas aumentem sua base de usuários e tenham mais jogadores ativos em suas plataformas. Atualmente, muitos cassinos online estão oferecendo uma versão gratuita de alguns de seus jogos.