Cruzeiro quer saldar dívida com jogadores até o fim do ano

(foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)



O Cruzeiro é sem dúvida nenhuma um dos maiores clubes da América Latina. Multicampeão em solo brasileiro e vencedor da Taça Libertadores em uma ocasião, o time mineiro tem um histórico de títulos, conquistas e glórias. Agora, a equipe tenta reconquistar isso, passando por um processo delicado de reestruturação.





O time mineiro foi rebaixado em 2019 para a Série B do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez que o clube responsável por grandes campanhas nacionais e internacionais deixava a elite do futebol brasileiro. Em paralelo, uma grave crise financeira se abateu sobre a instituição.





O Cruzeiro foi obrigado a se desfazer de jogadores importantes e precisou rever o salários de jogadores experientes, como o goleiro Fábio. Foram negociados atletas como Ariel Cabral, o lateral-direito Edilson, o meio-campo Robinho entre outros atletas consagrados.





Mesmo assim, os problemas persistiram. A campanha na Série B começou de maneira melancólica. O Cruzeiro foi punido com a perda de seis pontos por não conseguir cumprir acordos financeiros.





Além disso, o início irregular na competição fez com que muitos comentários e até mesmo a torcida acreditassem que o clube poderia um novo rebaixamento, desta vez para a Série C. As casas de apostas esportivas sempre colocaram o time como provável derrotado em boa parte dos confrontos.





Aos poucos, o Cruzeiro começou a se organizar. Promoveu jogadores da base e amenizou a crise financeira. Trouxe também Luiz Felipe Scolari, técnico campeão do Mundo com a seleção brasileira e com passagens vitoriosas por Palmeiras e Grêmio. A chegada do treinador deu novo ânimo ao grupo, que hoje sonha com o acesso para a Série A do Brasileirão.





Equipe recebe parte do pagamento que estava atrasado





Agora, mais uma boa notícia para o elenco do time mineiro. O elenco recebeu na quarta-feira (16) parte do salário que estava em atraso. O pagamento feito é referente aos 15 dias restantes de setembro, que estavam em aberto, e uma quinzena de outubro, que deveria ter sido paga no 5º dia útil de novembro.





Apesar do acerto, o clube ainda tem parcelas em atraso com o elenco. Seguem em aberto uma parte do vencimento de outubro, a integralidade de novembro e a primeira parcela do 13º.





Segundo o site do Globo Esporte, também foram feitos pagamentos para os funcionários do administrativo, da base e do futebol feminino. Sendo assim, ficarão com um mês e a primeira parcela do 13º em aberto.





O clube ainda aguarda a liberação de cerca de R$ 20 milhões da venda de Orejuela ao Grêmio para colocar o restante dos atrasados em dia. A expectativa é de que o dinheiro - que será liberado por uma instituição financeira através de um acordo com o clube - esteja com o clube nas próximas semanas.





O Cruzeiro está na décima colocação na Série B do Brasileirão, com 39 pontos. O time soma 12 vitórias, 9 empates e 8 derrotas.