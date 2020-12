Casas de apostas online se tornaram uma ótima alternativa de entretenimento

(foto: Freepik)



De acordo com a última pesquisa divulgada pelo IBGE, cerca de 80% da população brasileira possui alguma forma de acesso à internet. Por conta disso e do momento de pandemia que atinge o país, casas de apostas online vêm chamando a atenção dos brasileiros. Dentre as opções de diversão disponíveis, as apostas esportivas são as que vem ganhando mais adeptos atualmente.





A popularização das apostas esportivas não chega a ser uma surpresa. Segundo uma pesquisa feita pelo NPD Group, o brasileiro gasta, em média, cerca de 15 horas com jogos virtuais, seja em um computador, videogame ou celular. Além disso, mais de 80% das pessoas entrevistadas afirmaram que já jogaram algum tipo de jogo online.





Essa realidade faz do Brasil um dos mercados com maior potencial no mundo, pois as apostas online estão ganhando espaço e fazendo parte da rotina dos brasileiros. Movimentando bilhões de dólares por ano, esse segmento já possui faturamento maior até mesmo que o cinema. Só para se ter uma ideia, apenas em 2019, a indústria de games faturou cerca de US$ 120 bilhões. A expectativa é de que o crescimento seja ainda maior nos próximos anos.





Legislação





Muitas pessoas ainda acham que apostar online é proibido, o que não é verdade. De acordo com a legislação brasileira atual, cassinos físicos são proibidos em território nacional. Contudo, não existe uma lei que proíba os jogos de apostas online. Pelo fato das casas de apostas online terem suas plataformas sediadas em países onde as apostas são legalizadas, os brasileiros podem testar seus conhecimentos esportivos ou se divertir com jogos de cassino tranquilamente. Para garantir a segurança dos seus usuários, estas empresas de apostas utilizam os mais modernos sistemas de segurança online, os mesmos utilizados por bancos e grandes sites de compras.





O governo vem, nos últimos anos se movimentando para criar uma legislação para essa atividade. Com o aumento considerável no número de jogadores, o mercado de apostas online já figura como um dos que mais cresce no Brasil. No entanto, a falta de uma lei específica para o assunto não permite que o governo recolha impostos ou fiscalize a atividade. A receita adquirida com a tributação do setor poderia, por exemplo, ser destinada para custear importantes programas sociais, como o Renda Cidadã e o Bolsa Família, que ajudam milhões de brasileiros todos os anos.





Enquanto a nova legislação não é criada, os brasileiros vão se divertindo e fazendo suas previsões nas centenas de sites de apostas que estão disponíveis no Brasil. As apostas podem ser feitas nos milhares de eventos esportivos que acontecem ao redor do mundo, dos mais diversos níveis e modalidades.