Social Trading: conheça a ferramenta que ajuda investidores iniciantes

O Social Trading vem se popularizando nos últimos anos. Esta forma de investimento possibilita que investidores analisem como os traders experientes fazem suas trades, em outras palavras, copiem ou sigam as mesmas estratégias.

Como funciona o Social Trading?





O Social Trading é fácil de se manusear porque as estratégias de outras pessoas serão utilizadas.





É uma forma diferente de operar, onde se observa o que pessoas com experiência em trading estão fazendo, por conta disso, não há necessidade de um conhecimento profundo na questão técnica.





O nome dessa forma de investimento foi escolhida porque parece uma rede social do mercado financeiro em que os usuários interagem e veem, em tempo real, a negociação de outros traders.





Quais são as principais características da Social Trading?





Como toda forma de investimento, o Social Trading possui características específicas que podem ser benéficas para um investidor iniciante, por exemplo. Monetização: diferente das redes sociais, a monetização é transparente e objetiva. O propósito é que todos saiam ganhando - tanto os investidores quando os que compartilham o conhecimento. Negociação colaborativa: no Social Trading, é possível negociar em equipes de maneira colaborativa. Existem diversas formas de fazer isso: pelo compartilhamento de conhecimento, união dos fundos ou, até mesmo, pela pesquisa fracionada. Investimento com transparência: nesta modalidade de investimento do mercado financeiro, há informações completas sobre os que criam as estratégias: desempenho, sentimento de mercado, lucros, posições em aberto ou fechadas, perdas passadas. Tudo isso é feito para gerar credibilidade e para que os investidores possam avaliar em quem é melhor seguir.





A História do Social Trading





O novo estilo de investimento começou a fazer sentido quando as pessoas passaram a querer seguir o que traders famosos faziam. Antes, sem a ajuda da internet, investidores iniciantes e pessoas que queriam ter melhores resultados, assinava revistas para entender melhor o perfil desses profissionais.





Com o surgimento de modelos de interação social na internet, como as mídias sociais, instituições financeiras passaram a ver o social trading como uma grande possibilidade para qualquer pessoa embarcar no mercado financeiro.





Como os iniciantes têm se beneficiado do Social Trading?

Para quem acabou de entrar no mundo financeiro, talvez esteja sobrecarregado de informações e fique inseguro para iniciar seus investimentos.





Iniciantes no trading se beneficiam do Social trading da seguinte maneira:





podem ganhar mesmo ainda aprendendo: o Social Trading permite que a pessoa continue aprendendo e observando traders de sucesso porque, como você leu anteriormente, não é necessário um conhecimento técnico profundo para começar a investir nessa modalidade. acessam uma comunidade cheia de investidores, como as plataformas são como redes sociais, é possível interagir com pessoas do mundo todo, ganhar conhecimento e colaborar com investidores de forma fácil.





Onde saber mais sobre o Social Trading?





Em qualquer profissão ou atividade, o conhecimento é sempre a chave para o sucesso, com o trading não poderia ser diferente.





Embora praticar o Social Trading não exija tanto conhecimento, se você é iniciante, pode buscar mais informações em portais especializados em Trading e isso, sem dúvida, poderá ajudá-lo (a) a conhecer mais sobre essa modalidade e como construir uma comunidade para começar a investir.





Quais os tipos de negociação da modalidade?





Existem 4 principais maneiras de fazer negociação usando o Social Trading:





copiando o portfólio de um trader experiente;

usando o Espelho de negociação - acontece quando o investidor faz todas as negociações do trader experiente de maneira totalmente automatizada;

negociação única: ocorre quando o investidor faz um trade único baseado no de outro trader mais experiente;

cópia de Mercado: neste caso, o investidor faz exatamente as mesmas ações que o trader mais experiente.





O Social Trading é uma forma simplificada de fazer investimentos , tomando como base o conhecimento de pessoas com maior experiência no assunto.





