MEC divulga resultados das provas do concurso para técnico

(foto: Valério Ayres/CB)

O acesso à imagem da prova discursiva e aos espelhos de avaliação, bem como o prazo interpor recurso contra o resultado provisório do exame, ficarão disponíveis de 26 a 27 de outubro no site oficial do certame . O edital de resultado final e de convocação para a etapas comprobatórias para os candidatos negros e com deficiência será divulgado em 10 de novembro.

Candidatos ao concurso público para o Ministério da Educação (MEC) podem conferir o resultado final nas provas objetivas e o resultado provisório na prova discursiva. Ambos os resultados foram publicados nesta quarta-feira (25/10). A seleção oferta 220 oportunidades destinadas à carreira de técnico em assuntos educacionais. Do quantitativo de vagas, 165 são para ampla concorrência, 11 para candidatos com deficiência e 44 para candidatos negros.Os aprovados e nomeados irão desempenhar as atividades de execução qualificada, sob supervisão superior, de trabalhos pedagógicos, visando à solução de educação, de orientação educacional, administração escolar e de educação sanitária.O salário inicial para o cargo é de R$ 6.255,90, composto pelo vencimento básico de R$ 2.419,90, acrescido de gratificação de desempenho do plano geral de cargos do poder executivo de R$ 3.836. A carga horária é de 40 horas semanais.*Estagiária sob supervisão de Thays Martins