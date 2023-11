Concurso para a Câmara Municipal de São Paulo tem edital publicado, veja

567

(foto: Marcos Santos/USP Imagens)

Foi publicado nesta segunda-feira (23/10) o edital de abertura do concurso público para a Câmara Municipal de São Paulo. O concurso, organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), oferta 38 vagas, além de cadastro reserva.As vagas são para os cargos de consultor técnico legislativo e técnico legislativo, que exigem, respectivamente, ensino superior e médio. Os ganhos mensais são de R$ 14.113,59 (para consultor) e R$ 6.584,03 (para técnico).O período de inscrições estará aberto entre 25 de outubro e 23 de novembro. As inscrições custam R$ 155 para consultor e R$ 90 para técnico e devem ser realizadas por meio da página oficial do certame

O Concurso será realizado com as seguintes etapas:

Provas Objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Provas Discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova Prática de Taquigrafia, de caráter eliminatório;

Prova de Títulos, de caráter classificatório;

Exame Psicotécnico, de caráter eliminatório;

Procedimento de Heteroidentificação e Perícia Médica, para aqueles que concorrerem, respectivamente, à reserva de vagas para candidatos negros e para candidatos com deficiência;

Investigação Social e Comprovação de Idoneidade e Boa Conduta, de caráter eliminatório.

Todas as provas e etapas serão realizadas na cidade de São Paulo. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em 14 de janeiro. Já a aplicação da prova prática de taquigrafia está marcada para 17 de março. Os locais para realização das provas serão divulgados no site da banca.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins