Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou, no Diário Oficial da União (DOU), desta terça-feira (17/10), a nomeação de 132 técnicos ambientais. Os novos servidores foram aprovados no concurso público do instiuto para o cargo efetivo, classe A, padrão I, realizado em 2021.

Eles irão integrar as superintendências do Ibama em 14 estados. De acordo com o documento, a posse ocorrerá no prazo de até 30 dias contados a partir da publicação do ato. Confira aqui a lista dos aprovados.

Vale lembrar que o Ibama, na última sexta-feira (14/10), nomeou outros 100 analistas ambientais e administrativos. Todos eles terão lotação no Distrito Federal (DF).

