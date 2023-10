Ministério de Minas e Energia prorroga inscrições de concurso

567

O edital oferta 30 vagas para a carreira de administrador, com salário inicial de R$ 5.488,70 e carga horária de 40h semanais. Para tomar posse, o candidato deve apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de ensino superior em administração, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e registro no conselho de classe.





Os participantes serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valendo 120 pontos. Cada exame será constituído de 120 itens para julgamento de "certo" e "errado", de acordo com os comandos da questão.





Para ser aprovado, os candidatos não devem se enquadrar nas seguintes situações:





a) obtiver nota inferior a 100 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;

b) obtiver nota inferior a 210 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;

c) obtiver nota inferior a 360 pontos no conjunto das provas objetivas.





As provas, a avaliação biopsicossocial dos candidatos às vagas para pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, serão realizados no Distrito Federal. A aplicação da prova objetiva está prevista para 19 de novembro.