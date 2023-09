Gestão divulga lista dos órgãos que participarão do Concurso Unificado

567

Atenção, concurseiro! O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou a lista definitiva dos órgãos que irão participar do Concurso Nacional Unificado . A informação foi repassada pela ministra Esther Dweck, durante live realizada nesta sexta-feira (29/9), transmitida no canal do YouTube do MGI. Até o momento, a previsão de vagas é de 9.116.

Funai: 502 vagas;

Incra: 742 vagas;

MAPA: 520 vagas;

MGI e transversais: 1.480 vagas;

MS: 220 vagas;

MTE: 900 vagas;

ANTAQ: 30 vagas:

MDIC: 110 vagas;

Previc: 40 vagas;

Aneel: 40 vagas;

ANS: 35 vagas;

IBGE: 895 vagas;

MJSP: 130 vagas;

MCTI: 296 vagas;

MINC: 50 vagas;

AGU: 400 vagas;

MEC: 70 vagas;

MDHC: 40 vagas;

MPI: 30 vagas;

MPO: 60 vagas. Confira abaixo todos os órgãos que aderiram ao novo modelo:

Decreto de regulamentação





Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta (29/9) o decreto que dispõe sobre o Concurso Nacional Unificado e institui os órgãos de governança. O documento foi assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como previsto pela ministra da Gestão, Esther Dweck.

Segundo o decreto, "os custos de realização do Concurso Público Nacional Unificado serão rateados entre os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional aderentes". As normas dessa divisão serão estabelecidos em ato do Ministério da Gestão.

Novo modelo de concurso

A ideia do Ministério da Gestão é criar algo similar ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que é aplicado simultaneamente em todo o país. O exame será dividido em duas partes, por meio de provas objetivas, com matriz comum a todos os candidatos, e de provas específicas e dissertativas por blocos temáticos. Ambas as partes do exame serão aplicadas no mesmo dia.





A expectativa é de que a prova seja aplicada em 179 municípios brasileiros em 25 de fevereiro de 2024 e a publicação dos resultados gerais da primeira fase até o fim de abril. Segundo o MGI, os municípios onde será aplicada a prova, foram selecionados mediante fatores como densidade populacional, raio de influência microrregional de cidades médias e grandes e as facilidades de acesso entre elas, delimitando municípios com mais de 100 mil habitantes. No caso específico da região Norte, o mínimo é de 50 mil habitantes.