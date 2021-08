Conselho Regional de Psicologia de MG abre concurso com 430 vagas

O Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais (CRP MG) publicou, nesta segunda-feira (9/8), o edital do concurso público com 430 vagas em cadastro reserva para cargos de nível médio, técnico e superior.





Para as funções de assistente administrativo e psicólogo, os salários são no valor de R$2.422,71 e R$3.445,80, respectivamente. Já para os cargos de nível técnico, as remunerações são de R$3.079,21.





Candidatos inscritos em vagas de nível superior podem ganhar remuneração iniciais de R$2.871,50 a R$4.594,39. Se aprovados, os profissionais devem atuar em uma carga horária de cinco a seis horas por dia, a depender da carreira.





Veja quais são os cargos e os respectivos municípios de atuação:

Belo Horizonte (170 vagas):

Nível médio: assistente administrativo;

Nível técnico: assistente especializado financeiro/contábil; assistente especializado em Tecnologia da Informação (TI);

Nível superior: advogado, analista de desenvolvimento de Sistemas e Informação; bibliotecário; contador; jornalista; publicitário; relações públicas; psicólogo.





Divinópolis – MG (40 vagas):

Nível médio: assistente administrativo;

Nível superior: psicólogo.





Governador Valadares – MG (40 vagas):

Nível médio: assistente administrativo;

Nível superior: psicólogo.





Juiz de fora – MG (40 vagas):

Nível médio: assistente administrativo;

Nível superior: psicólogo.





Montes Claros – MG (40 vagas):

Nível médio: assistente administrativo;

Nível superior: psicólogo.





Pouso Alegre – MG (60 vagas):

Nível médio: assistente administrativo;

Nível superior: psicólogo.





Uberlândia – MG (40 vagas):

Nível médio: assistente administrativo;

Nível superior: psicólogo.