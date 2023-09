Ministério da Ciência adere parcialmente ao Concurso Nacional Unificado; entenda

567

Leonardo Marques/MCTI (foto: Leonardo Marques/MCTI)



O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) irá aderir de forma parcial ao Concurso Nacional Unificado (CNU). Por meio de ofício enviado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o órgão justificou a decisão.

Segundo o MCTI, a seleção não contemplará as carreiras de pesquisador e tecnologista das unidades de pesquisa, devido às "particularidades dessas seleções". "Ressalta-se que as próprias Unidades de Pesquisa conduzirão os concursos para preenchimento desses cargos", diz trecho do documento.





O último concurso do MCTI foi aplicado em 2012, com a oferta de 551 vagas para cargos de níveis médio e superior. A seleção foi organizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).





Na época, foram contemplados os cargos de analista em ciência e tecnologia, tecnologista, pesquisador, assistente em ciência e tecnologia e técnico. Mais de 19 mil candidatos se inscreveram no concurso.