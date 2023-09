Fhemig oferece mais de 120 vagas temporárias

- Uma vaga para médico generalista, 24 horas semanais.

- Uma vaga para médico radiologista, 12 horas semanais;

- Cinco vagas para médicos radiologistas, 24 horas semanais;

- Nove vagas para pediatras, 24 horas semanais;

- Uma vaga para médico intensivista pediátrico, 24 horas semanais;

- Três vagas para cirurgiões pediátricos, 24 horas semanais;

- Uma vaga para oftalmologista, 24 horas semanais;

- Cinco vagas para médicos especialistas (clínica médica, medicina intensiva, emergencista), 24 horas semanais;

- Uma vaga para médico clínico, 24 horas semanais;

- Duas vagas para cirurgiões vasculares, 24 horas semanais;

- Uma vaga para neurocirurgião, 12 horas semanais;

- Quatro vagas para neurocirurgiões, 24 horas semanais;

- Nove vagas para cirurgiões plásticos, 24 horas semanais;

- Sete vagas para anestesiologistas, 12 horas semanais;

- 23 vagas para anestesiologistas, 24 horas semanais;

- Sete vagas para médicos generalistas, 24 horas semanais;

- 14 vagas para médicos generalistas, 12 horas semanais;

- Uma vaga para médico especialista (clínica médica, medicina intensiva, anestesiologista e cirurgia geral), 12 horas semanais;

- Duas vagas para médicos especialistas (clínica médica, medicina intensiva, anestesiologista e cirurgia geral, 24 horas semanais;

- Três vagas para otorrinolaringologistas, 24 horas semanais;

- 11 vagas para ortopedistas e traumatologistas, 24 horas semanais;

- Uma vaga para médico do trabalho, 24 horas semanais;

- Uma vaga para cirurgião geral, 12 horas semanais;

- Três vagas para cirurgiões gerais, 24 horas semanais;

- Uma vaga para neurologista, 24 horas semanais;

- Uma vaga para psiquiatra, 12 horas semanais.

- Uma vaga para técnico em patologia clínica, 40 horas semanais;

- Uma vaga para técnico em enfermagem, 30 horas semanais;

- Uma vaga para técnico em enfermagem, 40 horas semanais.

É possível acessar todos os editais e conferir informações sobre os processos simplificados no link "Como ingressar na Fhmeig" disponível no portal da Fhemig . É recomendado navegar pelo Internet Explorer ou Mozilla Firefox (versão 3.5). O sistema não é compatível com celular.