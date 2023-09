Estão abertas as inscrições para curso sobre cultura digital

567

(foto: @projetoelasnarede)



Estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2023 do projeto Elas na Rede que será realizado na cidade de Belo Horizonte (MG). A participação é livre e destinada exclusivamente para mulheres a partir de 16 anos. O curso é 100% gratuito e presencial e oferece aulas de programação, novas mídias e cultura digital. As inscrições se encerram em 05 de outubro de 2023. O curso terá duração de 6 meses, com 196 horas de carga horária.



A aprovação no processo seletivo, garantirá transporte gratuito - em rota pré-determinada - e uma cesta básica mensal.

O curso é uma oportunidade de aprender sobre tecnologia, novas plataformas, mídia e desenvolvimento de aplicativos. Esse nicho de mercado cresce a cada dia.





Elas na Rede é uma iniciativa patrocinada pelo Grupo BMG, através do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com o apoio do Instituto Marina & Flávio Guimarães.





A lista final dos selecionados será divulgada até o dia 07 de outubro de 2023, nas redes sociais do projeto. As aulas serão realizadas presencialmente na Rua Niquelina, nº 895 – Santa Efigênia e estão previstas para início em 09 de outubro de 2023.

Para mais informações, acesse @projetoelasnarede no Instagram ou Whatsapp: (32) 99944-0104