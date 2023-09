Advocacia-Geral da União recebe aval para realizar novo concurso público

567

As vagas serão cargos de nível superior e serão distribuídas da seguinte maneira: 154 para administradores, cinco para arquitetos, duas para arquivistas, 90 para analistas técnico-administrativos, 47 para contadores, 35 para economistas, 18 para engenheiros, sete para estatísticos, três para médicos, dez para psicólogos, 20 para técnicos em assuntos educacionais e nove para técnicos em comunicação social.

O edital de abertura do certame deverá ser publicado no prazo de até seis meses, contado a partir da publicação da portaria. "A não publicação do edital de abertura do concurso público no prazo estabelecido no caput implicará a perda dos efeitos desta portaria e o cancelamento do atesto de disponibilidade orçamentária para a realização do concurso público", afirma a documento, que acrescenta: "o prazo de antecedência mínima entre a publicação do edital e a realização da primeira prova do certame será de dois meses".

Último concurso Realizado em 2018, o concurso público da AGU ofereceu 100 vagas de nível superior nas carreiras de administrador (48), analista técnico-administrativo (10), arquivista (2), bibliotecário (1), contador (32), técnico com assuntos educacionais (2) e técnico em comunicação social (5). O edital contou com remuneração de R$ 6,2 mil, além de benefícios, e jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, com questões sobre língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Os candidatos passaram, também, por prova discursiva, que na ocasião foi uma dissertação a respeito de um dos temas do conteúdo programático de conhecimentos específicos.

