CREA-SP abre concurso com 60 vagas imediatas com salário de R$ 12 mil

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP) abriu um novo concurso público com oferta de 60 vagas imediatas e outras para formação de cadastro reserva para carreiras de ensino médio e superior.





O documento, publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (26/9), contempla as carreiras de agente de fiscalização, assistente administrativo, advogado, analista de gestão administrativa, analista de tecnologia, contador e engenheiro.





As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (2/10) e poderão ser feitas até 2 de novembro, por meio do site do Instituto Seleção , banca examinadora. As taxas variam de acordo com o cargo, sendo R$ 90 para nível médio, R$ 120 para nível superior e R$ 135 para advogados e engenheiros.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, e provas discursivas, também de caráter eliminatório e classificatório, mas apenas para as carreiras de nível superior.





As etapas estão previstas para acontecerem na data estimada de 3 de dezembro, no turno da tarde, com duração máxima de 4h para nível médio e 5h para nível superior.

Requisitos, vagas e remuneração

Agente de fiscalização (20 + CR): ensino médio completo e CNH categoria B. O salário inicial é de R$ 5.204,91, mais benefícios.





Assistente administrativo (15 CR): ensino médio completo. O salário inicial é de R$ 4.070,31, mais benefícios.





Advogado (2 CR): nível superior completo (bacharel) em direito e registro na OAB. O salário inicial é de R$ 12.210,92, mais benefícios.





Analista de gestão administrativa (5 CR): ensino superior completo. O salário inicial é de R$ 10.074,01, mais benefícios.





Analista de tecnologia (1 CR): ensino superior completo em tecnologia de informação, sistemas de informação, análise de sistemas, gestäo em tecnologia da informação, tecnologia em banco de dados, ciência da computação, engenharia da computação, tecnologia em redes de computadores, ciência de dados, gestão da tecnologia da informação, sistemas para internet, tecnologia em redes de computadores, ciência de dados, gestão da tecnologia da informação e sistemas para internet. O salário inicial é de R$ 10.074,01, mais benefícios.





Contador (2 CR): ensino superior completo em ciências contábeis com registro no CRC. O salário inicial é de R$ 10.353,84, mais benefícios.





Engenheiro (15 CR): ensino superior completo em engenharia, com registro no CREA. O salário inicial é de R$ 12.210,92, mais benefícios.