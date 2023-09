Gabarito preliminar do processo seletivo do IBGE é divulgado; confira

567

(foto: Freepik/Divulgação)

O Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), banca organizadora do processo seletivo simplificado para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgou nesta segunda-feira (25/9) os gabaritos preliminares da prova objetiva, aplicada no domingo (24/9) A seleção registrou 36.430 de inscritos nas 27 capitais do país, segundo o IBGE. O Rio de Janeiro é a cidade com maior número de inscritos: 7.571. São ofertadas 48 vagas temporárias para agente censitário de pesquisas e mapeamento do IBGE, portanto uma concorrência de 246,1 candidatos por vaga.A divulgação do resultado final está prevista para 25 de outubro. O salário ofertado é de R$ 3.379, acrescidos de benefícios, de acordo com dados do IBGE, para jornada de trabalho semanal de 40 horas. A previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado por mais seis meses.*Estagiária sob supervisão de Thays Martins