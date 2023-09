Concurso Itamaraty: órgão lança certame para oficial de chancelaria

A primeira etapa do certame será realizada nas seguintes capitais: Belém (PA), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). A aplicação desta fase está marcada para 10 de dezembro.

Curso de formação



*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza O curso de formação terá a carga horária de 40 horas presenciais e será realizado em Brasília/DF, em período e local a serem divulgados no edital de convocação para essa etapa. A avaliação do curso de formação consistirá de prova objetiva, composta de 50 questões de múltipla escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E) e uma única resposta correta.

A prova objetiva será composta por 60 questões do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E), sendo uma única resposta correta. Já a prova discursiva, consistirá de duas questões discursivas (uma de lingua portuguesa e uma de lingua inglesa), no valor de 20 pontos cada, a serem respondidas em, no mínimo, 35 linhas e, no máximo, 45 linhas cada.