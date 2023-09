Concurso FNDE: inscrições estão abertas; 100 vagas são ofertadas

567

(foto: kleber Sales)

Abriu, nesta segunda-feira (18/9), o período de inscrições do c oncurso para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) . Os interessados devem preencher a inscrição por meio da página oficial do certame até 6 de outubro.



Os candidatos devem ter diploma de ensino superior ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação.



Para validar a incrisção, é preciso pagar taxa de R$ 80, até 25 de outubro. Além do boleto, o pagamento da taxa de inscrição também pode ser feito via Pix, por meio do QR-Code apresentado na Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), disponibilizada no site da banca organizadora.

Da seleção

O certame foi lançado na quinta-feira (14/9) e oferta 100 vagas, além de cadastro de reserva, para o cargo de especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais do FNDE. O valor da remuneração é de R$ 7.938,73, acrescida de benefícios.



O concurso público será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e terá duas etapas, a primeira com provas objetiva e discursiva (marcadas para 3 de dezembro) e a segunda com curso de formação.



Todas as fases, para todos os candidatos, bem como as etapas comprobatórias para os candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência ou para negros, serão realizadas no Distrito Federal.